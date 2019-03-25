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Гороскоп на 26 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Свіжий гороскоп на сьогодні, 26 березня 2019 року, – у нашій статті. Астрологи прогнозують деяким знакам Зодіаку позитивні зміни, однак декому доведеться добре попрацювати, щоб досягти бажаної мети. Дізнайтеся, чого очікувати вам!
Гороскоп на 26 березня 2019 прогнозує вдалий час для досягнення поставлених цілей. Декому час навчитися розставляти пріоритети, а от комусь потрібно сфокусувати на конкретній меті. Читайте, що приготували вам зірки на цей день!
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Гороскоп на сьогодні, 26 березня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, намагайтеся сьогодні трохи більше часу проводити з тими, хто вам по-справжньому близький і дорогий, – з сім'єю або друзями. Тоді ви можете передати і їм частинку свого потенціалу й зробити їх щасливішими.
Телець
Сьогоднішні – час великої удачі. У цей день ви не залежите від зовнішніх обставин. Все у ваших руках. Відчуйте себе легко і переконайте самого себе в тому, що ви всесильні.
Близнюки
Все, за що ви сьогодні беретеся, ви повинні робити із задоволенням і так, ніби у вас не може щось вийти погано – невміло або непрофесійно.
Рак
Навряд чи сьогодні комусь вдасться вас здивувати або збити з пантелику. Ви будете схильні методично та неухильно рухатися в наміченому напрямку. Добре, що практичного досвіду, кмітливості й витримки у вас для цього більш ніж достатньо.
Лев
Сьогодні ви впевнені у своїх силах, відчуваєте під собою міцну опору і, здається, здатні витримати будь-які випробування, подолати проблеми й встояти перед натиском. І найприємніше, що в підсумку, аналізуючи події цього дня, ви отримаєте від нього справжнє задоволення.
Діва
Об'єктивність та неупередженість – ось що має стати вашим девізом на сьогодні. Мисліть нестандартно, на неприємні моменти намагайтеся дивитися ніби зі сторони, з відстороненою цікавістю.
Терези
Можливо, що в цей день доведеться щось почати з нуля. Якщо все виявиться саме так, дійте легко, від душі. Але при цьому не звертайтеся до звичних для себе методів. Ризик і навіть безтурботність виправдані сьогодні цілком і повністю. Дозвольте собі трошки збожеволіти.
Скорпіон
Вам варто з самого ранку налаштуватися на бойовий лад. У цей день існує ймовірність зіткнень, конфліктів з керівництвом або партнерами. Найнеприємніше, що в деяких випадках вами будуть просто намагатися маніпулювати. Або стануть провокувати вас. Ваша основна задача – зберігати спокій і не поспішати з висновками й думками.
Стрілець
Стрільці, якщо ви зумієте утримати себе в рамках здорового глузду, то згодом не пошкодуєте про це, бо у вас обов'язково буде можливість переконатися, наскільки розумними були ваші думки й поведінка сьогодні.
Козеріг
Козероги, не квапте Фортуну. Дозвольте їй спочатку піднести вам подарунок, і тільки потім починайте діяти вже виходячи з обставин, що склалися. Причому, намагайтеся підходити нестандартно, несподівано, поводьтеся так, як від вас ніхто не очікує. Це привнесе у ваше життя такий бажаний "ковток чистого повітря" і наповнить її новизною.
Водолій
Водолій, на цей день доля припасла для вас приємний сюрприз. Відбудеться щось таке, що принесе вам чимало задоволення. Таким сюрпризом може стати цікавий гість у вашому будинку, новина чи подія на роботі.
Риби
Риби, цей день не надто сприятливий для нових проектів. Зосередьтеся на актуальних справах, закінчіть те, що давно відкладали у довгий ящик.
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