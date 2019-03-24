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Гороскоп на 25 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Свіжий гороскоп на сьогодні, 25 березня 2019 року, – у нашій статті. Астрологічний прогноз передбачає представникам деяких знаків Зодіаку успішний день, однак декого чекають невдачі. Дізнайтеся, чи пощастило вам!
Гороскоп на 25 березня 2019 прогнозує чудовий час для реалізації свого потенціалу. Декому час повертатися до стрімкого ритму роботи та буднів, а от комусь потрібно знайти час для хоча б невеликого перепочинку. Читайте, що приготували вам зірки на цей день!
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Гороскоп на сьогодні, 25 березня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Хороший день у всіх сферах. Ваша активність і діловитість будуть відзначені начальством або партнерами по бізнесу. Хороший день для завершення справ, аналізу пройденого шляху, спілкування з близькою людиною.
Телець
Позитивні тенденції другої половини попереднього дня сприятливо позначаться на 25 березня. Ви забудете про занепокоєння і прикрі дрібниці. Якщо ви відкинете строгість, то будете винагороджені. Цінуйте зараз і насолоджуйтеся кожною приємною хвилиною.
Близнюки
Сьогодні зірки радять діяти напористо і з розмахом. Не відмовляйтеся від нових справ, навіть якщо вони здадуться вам малоперспективними. У рішенні будь-яких питань покладайтеся на свою інтуїцію.
Рак
Сприятливий день для Раків творчих професій, особливо для театральних діячів і викладачів. Вони зможуть блискуче проявити себе, висловити все багатство своїх почуттів. Ракам-політикам слід визначити межі своїх можливостей.
Лев
Розвинуте почуття відповідальності, вміння прогнозувати ситуацію призведе до успіху в сфері професійної діяльності або значно підніме ваш авторитет. Будьте уважні при роботі з документами. Увечері можлива романтична зустріч або нове знайомство.
Діва
Ваше інтуїтивне проникнення в почуття оточуючих, привабливість і творчий, оригінальний погляд на речі зможуть розташувати до вас людей. Але вам доведеться відстоювати свої погляди. Можливі проблеми зі здоров'ям органів травної системи.
Терези
Сьогодні будь-які комерційні справи не принесуть бажаних результатів. Несподівана звістка може ускладнити ваші стосунки. У цей день краще не робити ніяких поїздок і триматися подалі від вогню. Сни бувають віщими, слід очікувати їх виконання.
Скорпіон
Щоб утримати удачу, визначте межі своїх досягнень і не відволікайтеся на дрібниці. Не виключено, що несподіваний екстравагантний вчинок допоможе вам досягти найбільш честолюбних задумів і цілей.
Стрілець
Напружений день. Пройде під знаком відстоювання внутрішньої свободи, накопичення і призову до чого-небудь. Емоційна гнучкість і такт повинні сьогодні стати вашими помічниками у всіх контактах. У вас завидна працездатність: встигнете зробити на диво багато.
Козеріг
Цікаві зустрічі забезпечені багатьом Козерогам, особливо чоловікам, які будуть відчувати на собі пильну увагу жінок. Корисно спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців.
Водолій
Сприятливий день, що відкриває нові перспективи, коригування намічених планів, отримання нового місця або зміну основного джерела заробітку. Не відмовляйтеся від участі друзів, впливових осіб, покровителів.
Риби
День сприятливий для творчості, вивчення ремесел, залучення до прекрасного. Особливо вдалим цей день буде для Риб творчих професій. Вірогідні плідні зустрічі, самореалізація, успіх і визнання. Для представників інших професій творче ставлення до будь-якої справи компенсує неприємні переживання попередніх днів.
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