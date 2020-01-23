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Гороскоп на 24 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 24 січня 2020 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі гороскопу прогнозують хороший, позитивний день. Дізнайтесь, що зорі підготували для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 24 січня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овен буде готовий подумати про своє майбутнє. Не помріяти, а конкретно вирішити, куди рухатися далі. Плани Овна будуть відрізнятися чіткістю і увагою до дрібниць, а тому їх втілення в життя це всього лише питання часу.
Телець
Тельця практично в усьому може супроводжувати почуття невдоволення. Звичайні, повсякденні справи будуть просуватися з труднощами і пробуксовками, що оптимізмом наповнювати Тельця явно не буде. Швидше за все, йому захочеться якось вилити своє роздратування на тих, хто є поруч.
Близнюки
Близнюкам випаде прекрасна можливість завести багатообіцяюче знайомство з прицілом на далеку перспективу. Імовірно, що це знайомство виявиться романтичним, однак зорі гороскопу радять не нехтувати і будь-якими іншими знайомствами: і дружніми, і діловими.
Рак
Сьогодні Раку випадає рідкісна можливість зайнятися щасливим байдикування! Події в цей день сміливо можна пустити на самоплив. По-перше, тому, що змінити їх хід Рак все одно ніяк не зможе. По-друге ж, будь-які спроби вплинути на ситуацію сьогодні не приведуть ні до чого.
Лев
Сьогодні Лев може виявити в собі генеральські здатності! Бажання покомандувати виникатиме протягом дня регулярно. При цьому нерозторопність оточуючих і їх бажання ухилитися від своїх обов'язків будуть викликати подив і дратувати Лева.
Діва
Для Дів це стабільний і цілком вдалий день. Новий прорив малоймовірний, зате ви можете максимально викластися в уже заданому напрямку. Ваша впевненість в собі або в своїх помічниках буде обґрунтована. У вашому розпорядженні будуть помічники, а під рукою потрібні інструменти.
Терези
Чудовий день для того, щоб Терези подумали про майбутнє! Втім, для початку треба доробити справи в сьогоденні, які висять над ними, як дамоклів меч, заважаючи рухатися далі. Зорі гороскопу кажуть, що найбільш ефективною для Терезів виявиться робота по дому.
Скорпіон
Для Скорпіонів настане зручний момент, щоб постаратися завоювати лідируючі позиції в будь-яких сферах! Його аргументи сильні як ніколи, а конкуренції можна майже не боятися. Усі готові піти вам назустріч, а близькі здатні вас підтримати.
Стрілець
Стрілець ризикує на власному досвіді відчути всі тяготи сибаритства і епікурейства. Утриматися від спокуси обтяжити свою фігуру і совість якоюсь смачною висококалорійною стравою буде особливо важко. Так що якщо Стрілець налаштований на боротьбу з кілограмами, сьогодні йому краще не з'являтися в тих місцях, де смачно пахне.
Козеріг
Сьогодні Козерогам варто як слід пофантазувати! Зорі гороскопу нагадують їм: щоб досягти багато чого, треба час від часу виходити за рамки і давати волю своїм мріям. День ідеально підходить для того, щоб досхочу помріяти про майбутнє.
Водолій
Справи, за які Водолії візьмуться сьогодні, обов'язково отримають продовження, якими б незначними вони не здавалися. Згодом вони здатні зіграти в роботі, добробуту або особистому житті Водоліїв чималу роль. Ось чому зорі гороскопу радять сьогодні Рибам уважно ставитися до всіх дрібниць.
Риби
Сьогодні з самого ранку Рибам може не давати спокою якась глобальна ідея. Риби будуть обмірковувати її цілий день, виношуючи, як мати виношує дитину, однак, швидше за все, до самого вечора з цієї ідеї так нічого путнього і не народиться.
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