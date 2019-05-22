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Гороскоп на 23 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 23 травня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Середина тижня буде надзвичайно насиченою для більшості представників різних знаків Зодіаку: хтось буде вирушати в далеку подорож, а хтось активно виконувати важливі доручення, залишені улюбленим босом!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 23 травня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
У четвер Овни будуть насолоджуватися заслуженим вихідним. Нарешті можна буде присвятити цілісінький день собі, не замислюючись над тим, що ж там відбувається на роботі. Налаштуйтесь на позитив і не дозвольте обставинам вплинути на ваш настрій у цей день. Будьте впертими і вперто йдіть до своєї цілі - ідеально провести вихідний!
Телець
Тельці - справжні молодці. Ви настільки багато працювали останнім часом, що зорі просто не могли не підкинути вам нагоду нарешті відпочити на повну. Використайте кожну можливість розслабитися та набратися нових емоцій. Повірте, по поверненню на робоче місце вони вам однозначно знадобляться. До слова, під час відпустки не смійте думати про роботу. Це чи не основна настанова, яку дають вам сьогодні зорі!
Близнюки
У Близнюків усе настільки гладко, що іноді їм стає шалено нудно від усього цього "одноманіття". Але не варто панікувати, адже у четвер на вас чекає низка змін, які допоможуть вирватися з зони комфорту. Не боріться з течією, а дозвольте собі сьогодні плисти за нею. Іноді це теж буває вельми корисно!
Рак
У четвер Ракам потрібно бути максимально зібраними: не забудьте взяти з собою документи, перевірити, чи не загубили щось дорогою. Воно й не дивно, адже попереду на вас очікує відпустка, якою ви так давно марили. Відпочиньте на повну та повертайтесь сповнені сил та енергії. Вразьте своїх колег працьовитістю та старанням, аби вони захотіли на вас рівнятися.
Лев
Левам потрібно перестати лізти зі шкіри, аби виконати всю-всю роботу. Не забувайте про те, що трішки часу потрібно приділити й собі. Також зорі рекомендують у цей день особливу увагу звернути здоров'ю. Бережіть себе та не забувайте берегти тих, кого ви цінуєте!
Діва
У четвер зорі прогнозують стрімкий кар'єрний стрибок для Дів. Щоправда, аби він відбувся, потрібно трішки попітніти. Не полінуйтесь сьогодні довести своєму керівництву, що ви не просто просиджуєте штани в офісі!
Терези
Скільки б ви не зважували усі "За" та "Проти", все одно все буде відбуватися максимально не по плану. Спробуйте бодай сьогодні віддатися хвилі спонтанності: зателефонуйте друзям, яких давно не бачили, сходіть на фільм після роботи або просто займіться пошуком халявних квитків на літак, аби навідатись у нову країну!
Скорпіон
Сьогодні буде надзвичайно легкий день для Скорпіонів. Все, за що б ви не бралися, буде приносити не лише бажаний результат, а й успіх. Утім, не варто зазнаватися. Для того, щоб відбувався певний рух, потрібно робити перший крок, а не очікувати, поки все зробиться самостійно!
Стрілець
Сьогодні Стрільцям зорі рекомендують потурбуватися про рідних і близьких, адже їм надзвичайно не вистачає вашої уваги та підтримки. Не полінуйтесь зателефонувати або написати батькам. Ввечері спробуйте приділити трішки часу собі, щоб набратися сил та енергії на наступні робочі дні!
Козеріг
Козероги - справжні працелюби, тому не дивно, що ви проводите на роботі значно більше часу, ніж удома. Втім, зорі не рекомендують сьогодні нехтувати своїм особистим часом. На жаль, вам не вдасться у четвер сконцентруватися на виконанні доручень, тому не варто гаяти свій час, просиджуючи допізна в офісі.
Водолій
Сьогодні Водолії можуть видихнути з полегшенням, адже саме в четвер ви зможете закрити всі свої хвости та спокійно йти на заслужений відпочинок. Утім, не забувайте про своїх колег по роботі, які з радістю допоможуть вам виконати завдання, поставлені керівництвом!
Риби
На Риб сьогодні очікує тотальний релакс. Ви будете насолоджуватися життям сповна, не замислюючись над тим, що чекає на вас завтра. Зорі рекомендують, щоправда, у цей день бути обачними, аби не вляпатися в якусь халепу на фоні емоційного піднесення!
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