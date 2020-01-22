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Гороскоп на 23 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 23 січня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні Водоліям і Терезам потрібно прислухатися до самопочуття, а от Овнам і Тельцям – почати нарешті відпочивати. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі на цей день!
І ще: Гороскоп на січень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 23 січня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
На Овнів у четвер очікує величезна кількість справ. Єдина радість полягає в тому, що виконати їх ви встигнете у першій половині дня. А от ввечері не забудьте присвятити достатньо уваги собі: прийміть заспокійливу ванну, насолодіться переглядом хорошого та якісного кіно, або ж просто зануртесь у якесь хороше чтиво.
Телець
Тельцям сьогодні слід правильно розставляти пріоритети. Єдиний ваш ворог – невміння правильно керувати особистим часом. Це, власне, і є причиною того, що ви хронічно нічого не встигаєте. Втім, панікувати зарано. Спробуйте спочатку виконувати складні завдання, а легкі протягом дня "зникнуть" самі по собі.
Близнюки
Близнюкам зорі рекомендують не забувати про рідних і близьких. Вони відчувають різкий дефіцит вашої уваги, тож спробуйте виділити на них достатньо часу, до прикладу, ввечері. Сходіть разом в кіно або на каву, а от від посиденьок вдома краще відмовитися, аби буденна рутина не "проковтнула" вас.
Рак
Четвер для Раків буде надзвичайно легким і веселим. Ви сьогодні не лише зможете виконати всі завдання, які перед собою поставите, а й встигнете зробити кілька інших справ, що дозволить вивільнити трішки часу на вихідних. Вечір присвятіть саморозвитку, адже рости та розвиватися ніколи не пізно.
Лев
Левам зорі рекомендують сьогодні максимум уваги приділити саме роботі. Ви надто сильно розпорошуєтесь, у результаті чого не можете викластися на всі 100 відсотків. Налаштуйтесь на позитив, випийте філіжанку запашної кави та починайте свій день з підкорення нових вершин!
Діва
Дівам слід присвятити достатньо уваги кар'єрі. Ви засиділися на одному місці, тож спробуйте щось змінити, аби рутина не засмоктала вас назовсім. Спробуйте натякнути своєму керівнику про підвищення або ж перегляньте ринок праці. Цілком імовірно, що ви знайдете не лише роботу з вищою заробітною платнею, а й з можливістю постійно рости.
Терези
Підступна зима цього року може не вельми позитивно вплинути на ваше здоров'я. Прислухайтесь до сигналів організму, адже є ймовірність, що ви занедужали, але не зважаєте на це. Якщо ж усе гаразд – приділіть достатньо уваги відпочинку, адже він надзвичайно важливий компонент відмінного самопочуття.
Скорпіон
Зорі рекомендують Скорпіонам присвятити весь день відпочинку. Не поспішайте зриватися з самого ранку з ліжка. Не забудьте поснідати та зробити зарядку. Цілком імовірно, що в обід на вас очікує кілька справ, але вони не викрадуть у вас багато часу, тож панікувати не слід. Вечір бажано присвятити коханій людині.
Стрілець
Стрільцям пора замислюватися про майбутню відпустку, адже ви надто багато працюєте. Підберіть для себе оптимальний маршрут або ж гляньте на сайти з "гарячими путівками". Цілком імовірно, що вам випаде нагода за смішні гроші полетіти у теплу країну, аби відволіктися від холоду.
Козеріг
Четвер для Козерогів пройде під лозунгом: "Знайди своє кохання". Якщо ви вже це зробили – спробуйте ввечері влаштувати романтичну зустріч. Тим же, хто ще перебуває у стадії активного пошуку, зорі рекомендують звертати увагу на тих, хто поруч із вами. Цілком імовірно, що ви просто не помічали сигналів, які подає ваш колега по роботі.
Водолій
Водолії, ви надто багато часу приділяєте фізичній активності, а це може стати причиною виснаження. Якщо ви не хочете, щоб так сталося – присвятіть достатньо часу відпочинку. Не обов'язково цілий день лежати під ковдрою, але такий метод теж не буде зайвим.
Риби
Початок другої половини тижня для Риб буде легким і невимушеним. Ви не лише встигнете зробити всі завдання, які планували. Ви ще й зможете достатньо часу присвятити рідним і близьким. Ввечері зорі рекомендують провести час з тими, хто робить вас щасливішими. І не обов'язково засиджуватися вдома, адже завжди є можливість круто прогулятися вечірнім затишним містом.
До теми: Фінансовий гороскоп на цей тиждень 20 – 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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