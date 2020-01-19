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Фінансовий гороскоп на цей тиждень 20 – 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Фінансовий гороскоп на цей тиждень має сприятливі та несприятливі дні для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 20 – 26 січня 2020!
Передостанній тиждень січня може принести представникам багатьох знаків Зодіаку і поповнення гаманців, і несподівані витрати.Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Фінансовий гороскоп на тиждень 20 – 26 січня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 20, 26
- Несприятливі дні: 24, 25
Овнів очікує прилив нових ідей, які незабаром допоможуть покращити фінансовий стан. Тому добре подумайте над тим, що може принести прибуток, а від чого варто відмовитись. Чудовий день для корисних покупок, а от спонтанність щодо придбання дорогих речей краще не принесе очікуваних результатів.
Телець
- Сприятливі дні: 25, 26
- Несприятливі дні: 20, 23
У Тельців тиждень буде доволі продуктивним у плані роботи, тому невдовзі ви можете отримати премію та нарешті зробити для себе фінансову "подушку". У середу та неділі може випасти нагода придбати річ, яку ви давно хотіли. Вмикайте холодний розум, а тоді вирішуйте, чи купувати її.
Близнюки
- Сприятливі дні: 23, 24
- Несприятливі дні: 21, 25
Близнюкам з їхніми емоційними гойдалками краще спокійніше цього тижня ставитись до грошей. Одного дня вам захочеться прийняти ванну у своїй зарплатні, а іншого почнуться набридливі думки щодо економії. Пора навчитись правильно розпоряджатись власними фінансами.
Рак
- Сприятливі дні: 20, 23
- Несприятливі дні: 24, 25
У Раків у фінансовому плані тиждень буде спокійним. Навряд чи можливі недоцільні витрати, тому можна дозволити собі витратити трохи грошей на себе. Інколи ви шкодуєте для власного ж "я", але зараз не той час. Набирайтесь енергії, відпочивайте та готуйтесь генерувати нові ідеї, які принесуть прибуток.
Лев
- Сприятливі дні: 23, 25
- Несприятливі дні: 21, 24
Левів чекає доволі легкий та комфортний тиждень у всіх сферах, тому розслабтесь та зосередьте увагу на найважливіших завданнях. Уміння розставити пріоритети допоможе акумулювати певну суму, яка потім стане у пригоді. А от для масштабних покупок, будь це смартфон чи валіза книжок, зараз не час.
Діва
- Сприятливі дні: 20, 25
- Несприятливі дні: 23, 24
Діви настільки трепетно ставляться до зароблених грошей, що забувають про те, навіщо ж вони працюють. Дозвольте собі трішки радості у житті та влаштуйте день для себе, не рахуючи кошти. Звісно ж, це не має переростати у тиждень купання в готівці, але трішки уваги до себе не завадить.
Терези
- Сприятливі дні: 20, 26
- Несприятливі дні: 22, 25
Терезів очікує дуже активний тиждень, адже у вас буде чимало справ, які невдовзі принесуть хороший прибуток. Тому зосередьтесь на максимально якісній роботі та не соромтесь демонструвати свій потенціал. Гаманець вам за це подякує.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 21, 22
- Несприятливі дні: 23, 26
Скорпіонам цього тижня може добряче пощастити, якщо вони припинять настільки егоїстично ставитись до всіх навколо. Ви втрачаєте чимало можливостей через власну гординю та бажання домінувати. Будьте кмітливішими у фінансових справах.
Стрілець
- Сприятливі дні: 20, 23
- Несприятливі дні: 24, 26
Стрільців цього тижня очікує поповнення гаманця, однак це не означає, що варто розслаблятись. Якщо ви замислювались над власною справою, то саме час реалізовувати свої думки. У вас є чимало шансів відчутно змінити своє життя та нарешті отримати задоволення від того, чим ви займаєтесь.
Козеріг
- Сприятливі дні: 20, 25
- Несприятливі дні: 23, 24
Козерогів чекає доволі легкий тиждень, коли змін не очікується у жодній сфері. Течія буде нести вас у правильному напрямку, якщо не ви не забуватимете інколи виринати з полону власних мрій. Звісно ж, це не шкідливо, але краще обирати реальні цілі.
Водолій
- Сприятливі дні: 21, 22
- Несприятливі дні: 23, 26
Водоліям цього тижня зорі радять більше уваги приділити самореалізації, адже це дозволить і покращити самопочуття, і поповнити гаманець. Звісно ж, за знання часто доводить платити, але це того варто. Оберіть сферу, у якій хочете більше розумітись, та рухайтесь вперед.
Риби
- Сприятливі дні: 20, 21
- Несприятливі дні: 24, 26
Рибам цього тижня удача усміхатиметься на всі 32, тому варто користуватись моментом. Якщо є справді заманливі пропозиції по роботі без підводних каменів, то чому відмовлятись? А от з покупками краще зараз не поспішати, адже ваші бажання надто швидко змінюються.
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