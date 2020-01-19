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Фінансовий гороскоп на цей тиждень 20 – 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на тиждень українською - фото 1
Гороскоп на тиждень українською

Фінансовий гороскоп на цей тиждень має сприятливі та несприятливі дні для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 20 – 26 січня 2020!

Передостанній тиждень січня може принести представникам багатьох знаків Зодіаку і поповнення гаманців, і несподівані витрати.Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Фінансовий гороскоп на тиждень 20 – 26 січня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 20, 26
  • Несприятливі дні: 24, 25
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 20 – 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370882
Гороскоп для Овна

Овнів очікує прилив нових ідей, які незабаром допоможуть покращити фінансовий стан. Тому добре подумайте над тим, що може принести прибуток, а від чого варто відмовитись. Чудовий день для корисних покупок, а от спонтанність щодо придбання дорогих речей краще не принесе очікуваних результатів.

Телець

  • Сприятливі дні: 25, 26
  • Несприятливі дні: 20, 23
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 20 – 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370888
Гороскоп для Тельця

У Тельців тиждень буде доволі продуктивним у плані роботи, тому невдовзі ви можете отримати премію та нарешті зробити для себе фінансову "подушку". У середу та неділі може випасти нагода придбати річ, яку ви давно хотіли. Вмикайте холодний розум, а тоді вирішуйте, чи купувати її.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 23, 24
  • Несприятливі дні: 21, 25
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 20 – 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370880
Прогноз для Близнят

Близнюкам з їхніми емоційними гойдалками краще спокійніше цього тижня ставитись до грошей. Одного дня вам захочеться прийняти ванну у своїй зарплатні, а іншого почнуться набридливі думки щодо економії. Пора навчитись правильно розпоряджатись власними фінансами.

Рак

  • Сприятливі дні: 20, 23
  • Несприятливі дні: 24, 25
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 20 – 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370890
Гороскоп для Рака

У Раків у фінансовому плані тиждень буде спокійним. Навряд чи можливі недоцільні витрати, тому можна дозволити собі витратити трохи грошей на себе. Інколи ви шкодуєте для власного ж "я", але зараз не той час. Набирайтесь енергії, відпочивайте та готуйтесь генерувати нові ідеї, які принесуть прибуток.

Лев

  • Сприятливі дні: 23, 25
  • Несприятливі дні: 21, 24
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 20 – 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370892
Гороскоп для Лева

Левів чекає доволі легкий та комфортний тиждень у всіх сферах, тому розслабтесь та зосередьте увагу на найважливіших завданнях. Уміння розставити пріоритети допоможе акумулювати певну суму, яка потім стане у пригоді. А от для масштабних покупок, будь це смартфон чи валіза книжок, зараз не час.

Діва

  • Сприятливі дні: 20, 25
  • Несприятливі дні: 23, 24
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 20 – 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370889
Гороскоп для Діви

Діви настільки трепетно ставляться до зароблених грошей, що забувають про те, навіщо ж вони працюють. Дозвольте собі трішки радості у житті та влаштуйте день для себе, не рахуючи кошти. Звісно ж, це не має переростати у тиждень купання в готівці, але трішки уваги до себе не завадить.

Терези

  • Сприятливі дні: 20, 26
  • Несприятливі дні: 22, 25
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 20 – 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370886
Гороскоп для Терезів

Терезів очікує дуже активний тиждень, адже у вас буде чимало справ, які невдовзі принесуть хороший прибуток. Тому зосередьтесь на максимально якісній роботі та не соромтесь демонструвати свій потенціал. Гаманець вам за це подякує.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 21, 22
  • Несприятливі дні: 23, 26
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 20 – 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370887
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня може добряче пощастити, якщо вони припинять настільки егоїстично ставитись до всіх навколо. Ви втрачаєте чимало можливостей через власну гординю та бажання домінувати. Будьте кмітливішими у фінансових справах.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 20, 23
  • Несприятливі дні: 24, 26
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 20 – 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370891
Гороскоп для Стрільця

Стрільців цього тижня очікує поповнення гаманця, однак це не означає, що варто розслаблятись. Якщо ви замислювались над власною справою, то саме час реалізовувати свої думки. У вас є чимало шансів відчутно змінити своє життя та нарешті отримати задоволення від того, чим ви займаєтесь.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 20, 25
  • Несприятливі дні: 23, 24
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 20 – 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370881
Гороскоп для Козерога

Козерогів чекає доволі легкий тиждень, коли змін не очікується у жодній сфері. Течія буде нести вас у правильному напрямку, якщо не ви не забуватимете інколи виринати з полону власних мрій. Звісно ж, це не шкідливо, але краще обирати реальні цілі.

Водолій

  • Сприятливі дні: 21, 22
  • Несприятливі дні: 23, 26
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 20 – 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370885
Гороскоп для Водолія

Водоліям цього тижня зорі радять більше уваги приділити самореалізації, адже це дозволить і покращити самопочуття, і поповнити гаманець. Звісно ж, за знання часто доводить платити, але це того варто. Оберіть сферу, у якій хочете більше розумітись, та рухайтесь вперед.

Риби

  • Сприятливі дні: 20, 21
  • Несприятливі дні: 24, 26
Фінансовий гороскоп на цей тиждень 20 – 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370883
Гороскоп для Риб

Рибам цього тижня удача усміхатиметься на всі 32, тому варто користуватись моментом. Якщо є справді заманливі пропозиції по роботі без підводних каменів, то чому відмовлятись? А от з покупками краще зараз не поспішати, адже ваші бажання надто швидко змінюються.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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