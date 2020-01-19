Фінансовий гороскоп на цей тиждень 20 – 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Фінансовий гороскоп на цей тиждень має сприятливі та несприятливі дні для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 20 – 26 січня 2020!

Передостанній тиждень січня може принести представникам багатьох знаків Зодіаку і поповнення гаманців, і несподівані витрати.Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Фінансовий гороскоп на тиждень 20 – 26 січня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 20, 26

: 20, 26 Несприятливі дні: 24, 25

Гороскоп для Овна

Овнів очікує прилив нових ідей, які незабаром допоможуть покращити фінансовий стан. Тому добре подумайте над тим, що може принести прибуток, а від чого варто відмовитись. Чудовий день для корисних покупок, а от спонтанність щодо придбання дорогих речей краще не принесе очікуваних результатів.

Сприятливі дні: 25, 26

25, 26 Несприятливі дні: 20, 23

Гороскоп для Тельця

У Тельців тиждень буде доволі продуктивним у плані роботи, тому невдовзі ви можете отримати премію та нарешті зробити для себе фінансову "подушку". У середу та неділі може випасти нагода придбати річ, яку ви давно хотіли. Вмикайте холодний розум, а тоді вирішуйте, чи купувати її.

Сприятливі дні: 23, 24

23, 24 Несприятливі дні: 21, 25

Прогноз для Близнят

Близнюкам з їхніми емоційними гойдалками краще спокійніше цього тижня ставитись до грошей. Одного дня вам захочеться прийняти ванну у своїй зарплатні, а іншого почнуться набридливі думки щодо економії. Пора навчитись правильно розпоряджатись власними фінансами.

Сприятливі дні: 20, 23

Несприятливі дні: 24, 25

Гороскоп для Рака

У Раків у фінансовому плані тиждень буде спокійним. Навряд чи можливі недоцільні витрати, тому можна дозволити собі витратити трохи грошей на себе. Інколи ви шкодуєте для власного ж "я", але зараз не той час. Набирайтесь енергії, відпочивайте та готуйтесь генерувати нові ідеї, які принесуть прибуток.

Сприятливі дні: 23, 25

Несприятливі дні: 21, 24

Гороскоп для Лева

Левів чекає доволі легкий та комфортний тиждень у всіх сферах, тому розслабтесь та зосередьте увагу на найважливіших завданнях. Уміння розставити пріоритети допоможе акумулювати певну суму, яка потім стане у пригоді. А от для масштабних покупок, будь це смартфон чи валіза книжок, зараз не час.

Сприятливі дні: 20, 25

Несприятливі дні: 23, 24

Гороскоп для Діви

Діви настільки трепетно ставляться до зароблених грошей, що забувають про те, навіщо ж вони працюють. Дозвольте собі трішки радості у житті та влаштуйте день для себе, не рахуючи кошти. Звісно ж, це не має переростати у тиждень купання в готівці, але трішки уваги до себе не завадить.

Сприятливі дні: 20, 26

20, 26 Несприятливі дні: 22, 25

Гороскоп для Терезів

Терезів очікує дуже активний тиждень, адже у вас буде чимало справ, які невдовзі принесуть хороший прибуток. Тому зосередьтесь на максимально якісній роботі та не соромтесь демонструвати свій потенціал. Гаманець вам за це подякує.

Сприятливі дні: 21, 22

21, 22 Несприятливі дні: 23, 26

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня може добряче пощастити, якщо вони припинять настільки егоїстично ставитись до всіх навколо. Ви втрачаєте чимало можливостей через власну гординю та бажання домінувати. Будьте кмітливішими у фінансових справах.

Сприятливі дні: 20, 23

Несприятливі дні: 24, 26

Гороскоп для Стрільця

Стрільців цього тижня очікує поповнення гаманця, однак це не означає, що варто розслаблятись. Якщо ви замислювались над власною справою, то саме час реалізовувати свої думки. У вас є чимало шансів відчутно змінити своє життя та нарешті отримати задоволення від того, чим ви займаєтесь.

Сприятливі дні: 20, 25

20, 25 Несприятливі дні: 23, 24

Гороскоп для Козерога

Козерогів чекає доволі легкий тиждень, коли змін не очікується у жодній сфері. Течія буде нести вас у правильному напрямку, якщо не ви не забуватимете інколи виринати з полону власних мрій. Звісно ж, це не шкідливо, але краще обирати реальні цілі.

Сприятливі дні: 21, 22

Несприятливі дні: 23, 26

Гороскоп для Водолія

Водоліям цього тижня зорі радять більше уваги приділити самореалізації, адже це дозволить і покращити самопочуття, і поповнити гаманець. Звісно ж, за знання часто доводить платити, але це того варто. Оберіть сферу, у якій хочете більше розумітись, та рухайтесь вперед.

Сприятливі дні: 20, 21

Несприятливі дні: 24, 26

Гороскоп для Риб

Рибам цього тижня удача усміхатиметься на всі 32, тому варто користуватись моментом. Якщо є справді заманливі пропозиції по роботі без підводних каменів, то чому відмовлятись? А от з покупками краще зараз не поспішати, адже ваші бажання надто швидко змінюються.

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