На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 23 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 8
Актуальний гороскоп на сьогодні, 23 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі рекомендують займатися самоосвітою, а також відвідувати різні пізнавальні заходи, виставки або семінари. При цьому не соромтеся ділитися своїми знаннями з оточуючими людьми.
І ще: Гороскоп на серпень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день українською мовою!
Гороскоп на сьогодні, 23 серпня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овнам не слід розраховувати на заступництво планет. Вірогідні труднощі у стосунках з партнерами, зате нові знайомства будуть вельми вдалими. Не варто також братися за нові справи саме сьогодні, краще трохи почекати.
Телець
Ваша відданість домашнім справам гідна захоплення. Сусіди і родичі можуть позаздрити чудовій атмосфері в будинку, в якому панують порядок і чистота. Використовуйте свою фантазію і знання в області релаксації, в оформленні інтер'єру.
Близнюки
Ви можете проявити себе як людина, дуже практична і яка знає всьому ціну. У вас може виникнути потреба постійно оновлювати свій побут, починати ремонт, купувати меблі. Потрібно сконцентрувати свою увагу на одній проблемі.
Рак
Не накручуйте себе. Всі дрібні негаразди, насправді, не такі вже й великі, якими здаються. Ви з легкістю подолаєте всі перешкоди, навіть не помітивши їх впливу на свій настрій. Сьогодні якнайкраще у вас вийде настояти на своєму і вирішити всі питання, які потребують словесного контакту.
Лев
Буде важко зосередитися на якомусь питанні. Не слід особливо і намагатися. Краще захистіть себе від дуже важливих питань, щоб не довелось переробляти все заново. Доведеться трохи швидше вирішувати всі справи. Результати потішить, але для цього необхідно стати ще активнішим і рішучішим.
Діва
Сьогодні вам вдасться знайти баланс між спокоєм і високим ступенем активності. Ви добре працюєте як соло, так і в компанії з іншими. Це – ідеальний момент для масованої реорганізації всього сущого.
Терези
У вас є всі шанси зробити свої стосунки глибоко довірчими і проникливими. Між вами може встановитися тонкий духовний зв'язок, який виявиться тим міцніше, чим частіше ви будете розмовляти один з одним. У важких ситуаціях кличте на допомогу кохану людину.
Скорпіон
У багатьох Скорпіонів сьогодні з'явиться велика спокуса кинути всі справи і розважитися на повну котушку. Однак, щоб жити на широку ногу, необхідні кошти. На жаль, їх у вас може виявитися небагато. Всі свої таланти і здібності, активність і підприємливість вам потрібно використовувати для добування грошей.
Стрілець
Цей день символізує зовнішню форму речей і явищ, яка безпосередньо пов'язана з його змістом. Мобілізуйте свою трудову активність. Попрацюйте над іміджем: своїм і своєї фірми.
Козеріг
Дім, сім'я, господарство завжди є для вас пріоритетними поняттями. Ви будете пов'язувати з благоустроєм і комфортом свої найважливіші життєві плани. Сприятливі поїздки на дачу, дачне будівництво. Будьте уважними за кермом на автостраді.
Водолій
У вас сьогодні прекрасний день. Саме час замислитися про створення сім'ї. Також чудовий день для того, щоб поговорити з начальством про підвищення. Будьте наполегливі. Ви це заслужили. Вам варто зосередити свою увагу на роботі. Попереду важливі проєкти.
Риби
Ви дуже зациклилися на своїй сім'ї. Друзі часто ображаються на вас? Можливо, це тому, що ви їх давно ігноруєте. Схаменіться. Світ не має крутитися тільки всередині сім'ї. Адже є ще стільки цікавого! Розвивайтеся гармонійно і влаштуйте зустріч з друзями.
І ще: Місячний календар стрижок на серпень 2019: дні, коли стригти волосся
-
18:14Власники цих автомобілів вважаються найзадоволенішими
-
18:01Гороскоп на 23 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Конор МакГрегор приміряв форму Шахтаря (фотофакт)
-
17:44Названо найкраще місто у світі для вечірок
-
17:33Названий продукт, що допомагає позбутися жиру на животі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:20Просто фантастика: 5 книг, які змінюють реальність
-
17:13Інсайдери розповіли про нові iPhone, iPad і AirPods
-
16:57Стоматологи розповіли, навіщо нам зуби мудрості
-
16:37Вагітна Ешлі Грем повністю оголилася на камеру
-
16:118-річний гонщик: поліцейські затримали малого викрадача автомобілів
-
15:57У Єгипті відкопали колекцію муміфікованих кішок
-
15:46ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!
-
15:33Найдивніші ванні кімнати, які викликають чимало питань: епічні фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:13Що таке синдром неспокійних ніг, і чому він заважає вашому сну
-
14:544 причини їсти горіхи регулярно
-
14:32Google відключає популярну функцію YouTube
-
14:19Секс-бомба: трейлер фільму про домагання у Fox News
-
13:52Руда бестія: модель показала сексуальне фото без одягу (18+)
-
13:31Укрзалізниця потішила новинами про зарядку гаджетів: зручно і безкоштовно
-
13:10Сценарій Першого дзвоника 2019: ідеї шкільної лінійки до 1 вересня
-
13:07Вірші про Україну для дітей і дорослих: патріотичні поезії до сліз
-
12:50Що чоловікам варто їсти для покращення роботи мозку
-
12:29Який вигляд мають Багами з космосу: захопливе фото NASA
-
17:20Просто фантастика: 5 книг, які змінюють реальність
-
15:46ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!
-
12:15Закон про євробляхи: які штрафи починають діяти з 22 серпня і що обіцяє Зеленський
-
10:15Скільки коштує зібрати дитину до школи: ціни на одяг, рюкзак і приладдя
-
07:16Погода в Україні 22 серпня: водіям варто бути обачними
- 21 серпня
-
21:515 кроків, які зроблять ваш секс ідеальним
-
18:00Улюблені українські пісні нашої Незалежності: добірка з 1991-2000
-
16:00ТОП 7 популярних міфів, у які ми досі віримо (а дарма)
-
13:28Найкращі школи України за результатами ЗНО: рейтинг ТОП 10
-
11:21Тіна Кароль виконає гімн України на Ході Гідності: відео репетиції
-
07:15Погода в Україні 21 серпня: де буде найспекотніше
- 20 серпня
-
22:25Якими є сексуальні вподобання різних знаків Зодіаку: Раки-вершниці та БДСМ-Скорпіони
-
19:00Як відсвяткувати Всесвітній день ліні: ТОП 5 ідей для байдикування
-
16:21Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото
-
15:0520 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів
-
12:15Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
-
11:45Як живе наймолодше місто України, побудоване після аварії на ЧАЕС: фоторепортаж CNN
-
07:16Погода в Україні 20 серпня: на Заході можливі грози
- 19 серпня
-
22:15Секстинг: як поводитися та чому не слід надсилати інтимні фото відразу
-
18:1215 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
-
15:00ТЕСТ: Вгадай, яка цитата належить Кузьмі Скрябіну!
-
12:58О-май-гад! 10 найприкольніших цитат Чендлера Бінга із серіалу ДРУЗІ
-
07:14Усього пів години на день: це заняття сприяє схудненню
- 18 серпня
-
21:2119 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:505 важливих налаштувань iPhone, які можуть врятувати ваше життя в надзвичайній ситуації