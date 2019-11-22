Гороскоп на 23 листопада 2019: у яких знаків Зодіаку ускладниться особисте життя

Актуальний гороскоп на сьогодні, 23 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні може ускладнитися тепле спілкування і порушитися гармонія у стосунках. Вас можуть у цей день супроводжувати почуття відчуження, недовіра, розчарування, спроби тиску або контролю. Але приємні сторони дня зможуть затьмарити весь негатив.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 23 листопада 2019

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Овнів сьогодні чекає низка хвилюючих романтичних моментів. Зараз легко потрапити у хвилю ностальгії, набудувати повітряних замків, "спертися" на ідеал, який втрачає сенс. Не найкращий момент для нових спілок, у відносинах важливіше підтримати гармонію, зберегти спільні цінності або красиво завершити історію.

У Тельців сьогодні може зрости особиста харизма. Це відмінний фундамент, щоб заводити романтичні і ділові знайомства, спілкуватися, жартувати та організовувати різноманітні заходи. Як варіант, можна поширити весь позитив на домочадців. Тим, хто шукає кохання, навпаки, протипоказане домашнє дозвілля. Сміливо приймайте запрошення на якесь свято (є шанс, що воно виявиться доленосним).

Близнюкам в цей день не рекомендується експериментувати в стосунках. Ймовірно, щось піде трохи не так, і результат цих експериментів виявиться непередбачуваним. Найкращий сценарій суботи – повернення до справ, які постійно відкладали на потім. Не відмовляйтеся від прогулянок по свіжому повітрю. Можна злегка видозмінити інтер'єр, приготувати незвичайний кулінарний шедевр або зробити покупки для дому.

День сприяє Ракам, налаштованим легковажно або тим, хто хоче розвіятися. Кожен може сьогодні змінити орієнтири і фокус уваги. Можлива любовна інтрига. Не варто братися за важливу роботу або відправлятися у відповідальне відрядження при ліміті часу: багато речей будуть відволікати і дезорієнтувати.

Леви в цей день можуть сміливо брати участь у будь-яких видах змагань. Шанс на успіх дуже великий, але багато чого буде залежати від власної кмітливості. Вечір суботи, швидше за все, завершиться в колі близьких людей. Не виключено, що запросять у гості, на якийсь банкет або на тематичну вечірку.

Сьогодні Дівам важливо направити в потрібну сторону свою чутливість і товариськість. Не зрозумівши тонкощів гри і не вписавшись в обстановку, легко сказати щось зайве або те, що згодом може бути використано проти вас. Також, зараз вам ризиковано мати справу з колишніми знайомими, наприклад, колишнім роботодавцем чи пасією: вони здатні розповісти про вас іншим людям багато "цікавого".

Терези в цей день не застраховані від дрібних життєвих проблем. Ні в якому разі не займайтеся ремонтом, якщо це не ваша сильна сторона. Може спровокувати розчарування візит до перукаря, до косметолога або покупка якихось побутових приладів. Весь позитив цього дня зосередиться в міжособистісній сфері. Пощастить і тим, хто мріє про справжнє кохання. Передбачається кілька цікавих знайомств через соціальні мережі.

Сьогодні зірки дають Скорпіонам шанс побути авантюристами. Схильність до гри і ризику можна реалізувати в любовній, фінансовій або діловій сферах, в галузі спорту. Не варто відмовлятися від спільних пригод: це шанс взаємно підлаштуватися, заново узгодити цінності. Але важливо розуміти непростий підтекст сьогоднішнього спілкування і бачити хиткість моменту. Небезпечно починати щось на постійній основі.

Стрільці сьогодні, швидше за все, будуть "важкі на підйом". Високий ризик стати жертвою осінньої хандри. Не можна виключати, що причиною апатії стане втома від напруженого графіка життя. У всіх перерахованих ситуаціях буде корисно на якийсь час змінити обстановку. Вибирайте пріоритетне дозвілля і вибирайтеся з дому.

Сьогодні Козероги здатні захоплено зайнятися чимось. що не входять в їхні плани. Можуть стати корисними контакти, яким ви не надаєте важливості і яких намагаєтеся уникати. Хороший мотив для вимушеної співпраці – необхідність завершити справу і нарешті скинути тягар з плечей. Можливо, ви захочете наостанок надати комусь послугу, бажаючи спровадити цю людину подалі зі своїх очей.

Деякі Водолії будуть надто прискіпливі. Постарайтеся не зіпсувати суботу ні іншим, ні собі. Перш, ніж когось критикувати, подумайте – чи потрібна ця критика. Не бажано давати поради рідним, зловживати довірою старшого родича. Увечері слід позбутися невизначеності у сфері любовних уподобань.

Сьогодні навіть в найнеприємніших заняттях і в спілкуванні з найближчими людьми Рибам варто визначити оптимальні для себе рамки. В тому числі, фінансові, побутові, естетичні та морально-етичні. Небезпечно гнатися за ілюзією. Задоволення, розкіш і престиж без належної міри перетворяться на шкідливий тягар, принесуть розчарування, пересичення і зайві витрати.

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