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Гороскоп на 23 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні – 23 березня 2019 року – представникам деяких знаків Зодіаку приготував амурні пригоди, а от комусь варто подумати про здоров'я. Дізнайтеся, що прогнозують зірки вам!
Гороскоп на 23 березня 2019 прогнозує всім знакам Зодіаку період веселощів та вдалих справ. Близнюки зможуть стати душею компанії, а от Водоліям випаде шанс поліпшити своє фінансове становище. Читайте, що приготували вам зірки на сьогоднішній день!
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Гороскоп на сьогодні, 23 березня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні сприятливо проявляти активність і фантазію. У стосунках з близькими – гармонія і довіра. Влаштуйте сьогодні маленьке сімейне свято – і спогади про нього ще довго не покинуть вас.
Телець
День спокус у Тельців. Сьогодні вас можуть засмутити невеликі сімейні неприємності. Потрібно лиш набратися терпіння, постаратися прислухатися до голосу свого серця, а не покладатися на залізну логіку і тверезий розрахунок.
Близнюки
Ваша життєрадісність і дотепність можуть зробити вас душею компанії. Завдяки заступництву Меркурія ви отримаєте нове замовлення або пропозицію зайнятися чимось цікавим. Не поспішайте давати згоду. Зірки рекомендують закінчити розпочате.
Рак
Цей день вдалий для відновлення втраченої гармонії з людьми. Можливо, що багато Раків отримають шанс успішно завершити розпочаті справи, налагодити контакти з потрібними людьми, що дозволить мати додатковий тимчасовий дохід. У другій половині дня будьте готові до прийому несподіваних гостей.
Лев
День сповнений нових зустрічей, несподіваних знайомств, у зв'язку з чим зірки попереджають про непередбачені витрати. У будь-якій справі сьогодні не розраховуйте на допомогу з боку, адже тільки ви самі зможете допомогти собі. Увечері посидьте в колі сім'ї. Вам краще зібратися з думками.
Діва
Вдалий день. Ви будете дуже діяльні в професійній області і вам захочеться отримати визнання оточуючих. Будьте послідовними і продумуйте кожен крок, дійте повільно, але впевнено старими, перевіреними способами, уникайте нововведень, на які вас, можливо, будуть підштовхувати недоброзичливці.
Терези
Гармонія і кохання у вашому будинку позначаться на фінансовому становищі. Впевненість, яку ви почерпнете в сім'ї, допоможе вам знаходити правильні рішення у важливих питаннях. Не намагайтеся вирішити всі проблеми відразу. Життя саме підкаже вам потрібний вихід.
Скорпіон
День сприятливий для кохання. Забудьте про всі прикрі дрібниці і неприємності. Віддавайтеся любові цілком, насолоджуйтеся кожною хвилиною, адже таких миттєвостей не надто багато в житті. Багатьом Скорпіонам вдасться проявити у повній мірі свої цінні якості: співчуття, відданість, безкорисливе служіння ближньому.
Стрілець
Пасивний день. Зорі рекомендують знизити активність, частіше бувати на свіжому повітрі. У другій половині дня ваша інтуїція помітно посилиться, ви зможете добре відчувати настрої свого оточення. Це допоможе вам правильно орієнтуватися у найскладніших ситуаціях і ясно бачити майбутнє.
Козеріг
День обіцяє бути вельми активним. Службові справи зажадають максимальної віддачі, а проблеми в особистому житті – самовідданості. Можливо, що ви будете мучитися внутрішніми протиріччями. Постарайтеся не замикатися в собі і не будувати карколомні плани.
Водолій
Існує ймовірність помітного поліпшення вашого фінансового становища. Для досягнення мети використовуйте всі можливі варіанти, а також власні винаходи. Однак, не слід ризикувати: надмірна екстравагантність і егоїзм можуть зіграти з вами злий жарт. У спілкуванні з людьми проявляйте такт і увагу.
Риби
День може виявитися важким. Навіть підвищена ділова активність і працездатність не принесуть вагомих результатів. Не виключено, що в другій половині дня для багатьох Риб відкриються джерела додаткового заробітку. Добре проявіть свою милість, великодушність, вміння вибачати образи.
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