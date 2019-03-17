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Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 березня 2019 для знаків Зодіаку

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Актуальний гороскоп на українській мові

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 18 – 24 березня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 18.03 – 24.03

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 18, 22
  • Несприятливі дні: 19, 20
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

Овнам пора завершити всі справи, які накопичились за останній час та почати підбивати підсумки того, що трапилось за цей рік. Зберігайте спокій і не відходьте від плану, який пора би вже створити. Поки у вас чимало ентузіазму, то варто використовувати момент. До того ж, попереду буде можливість відновити сили та рухатись вгору. Уникайте конфліктів та заряджайтесь позитивом.

Телець

  • Сприятливі дні: 22, 24
  • Несприятливі дні: 19, 21
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Настав час правильно розставити пріоритети, а також обрати точні плани на майбутнє. Також не забувайте про стосунки, які потребують вашої уваги та віддачі. Заряджайтесь гарним настроєм і продовжуйте в тому ж дусі, адже впевненість у сьогоденні дозволить ненадовго забути про різноманітні турботи.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 21, 24
  • Несприятливі дні: 19, 22
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Близнюків очікує дуже успішний тиждень і не лише у плані роботи, а й романтичних стосунків. Однак зорі не радять розслаблятись та з головою поринати у світ з рожевими окулярами, адже у вас є чимало цілей, які пора виконувати. Повертайте собі передсвятковий ритм і намагайтесь його не втрачати цього тижня.

Рак

  • Сприятливі дні: 18, 23
  • Несприятливі дні: 21, 24
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Тиждень у Раків буде сповнений сонячних моментів та морального і фізичного відпочинку, якого бракувало останнім часом. До того ж, натхнення не буде полишати вас ні на мить, тому не забувайте про ідеї, які до вас прийдуть та обдумуйте їх реалізацію. Зорі радять повністю перезарядитись, щоб потім з новими силами повернутись до роботи та нових цілей.

Лев

  • Сприятливі дні: 21, 24
  • Несприятливі дні: 18, 19
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

Інколи вам здається, що ситуацію вже неможливо змінити, однак не все залежить від вас. Хоча, здебільшого, Левам все вдається без проблем, але зараз варто увімкнути холодний розум та налаштуватись на позитив. Вам знадобляться сили та енергія для того, щоб надалі себе реалізувати.

Діва

  • Сприятливі дні: 20,24
  • Несприятливі дні: 18, 21
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Успішність Дів у новому тижні буде залежати тільки від того, наскільки правильний вони робитимуть вибір та будуть впевненими у собі. До того ж, пора нарешті привести до порядку своє самопочуття та здоров'я. Варто виділити час для себе, а також не перейматись через дрібниці, а також людей, які цього не варті. Дівам пора навчитись розподіляти справи та дослухатись до себе і близьких.

Терези

  • Сприятливі дні: 18, 22
  • Несприятливі дні: 19, 24
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Терезам тиждень принесе чимало справ та завдань, які можуть забрати вдосталь часу, однак не варто засмучуватись та перейматись. Ловіть момент та не зупиняйтесь, якщо вже бачите свою ціль. Навіть найважчий період не повинен вас уповільнювати, адже є ще стільки речей, які вам вдасться втілити у життя.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 19, 22
  • Несприятливі дні: 18, 24
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам пора навчитись зберігати спокій та не сумніватись у власних уміннях та силах. Докладайте якомога більше зусиль цього тижня, щоб покращити своє становище на роботі та у фінансовому плані. Це, у свою чергу, принесе позитивні зміни не лише щодо того, як вас сприймають, а й додасть упевненості. У романтичних справах все почне налагоджуватись, якби знайдете середину між переживаннями та намаганням зробити все за ідеальним планом.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 18, 23
  • Несприятливі дні: 19, 22
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Розраховуйте лише на свої сили та намагайтесь менше скаржитись на свої справи. Тільки ви зможете змінити ситуацію, тому працюйте над собою і не шукайте лінивих виходів. Зорі радять також навчитись позитивніше дивитись на світ та на людей, з яких складається ваше оточення. Невдовзі вам випаде нагода відпочити, а поки зберігайте спокій та працюйте.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 19, 24
  • Несприятливі дні: 22, 23
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Якщо ви припините сумніватись у собі та зберете все натхнення до купки, то на вас очікують приємні несподіванки. Дозволяйте собі розслабитись після роботи та справ, щоб тримати свій заряд енергії та бадьорості на високому рівні. Звісно ж, не варто намагатись звернути гори, якщо це вам не під силу.

Водолій

  • Сприятливі дні: 22, 24
  • Несприятливі дні: 18, 20
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

Водоліям варто частіше керуватись розумом, а не емоціями. Ви надто близько все берете до серця, тому пора навчитись тримати свій психічний стан на приємному рівні. Доброзичливість, гарний настрій і усмішка принесуть вам значно більше, якщо це поєднати з втіленням своїх мрій у реальність.

Риби

  • Сприятливі дні: 20,21
  • Несприятливі дні: 19,24
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 березня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Зорі радять Рибам цього тижня приділити час не лише роботі, а й собі. Найближчі дні принесуть однаково і позитивних і негативних моментів, однак не варто засмучуватись. До того ж, ваше ставлення до близьких не повинне змінюватись від того, як ви себе почуваєте. Збавте оберти у намаганні дисциплінувати свою родину та друзів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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