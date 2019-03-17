Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 березня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 18 – 24 березня 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 18.03 – 24.03

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 18, 22

: 18, 22 Несприятливі дні: 19, 20

Гороскоп для Овна

Овнам пора завершити всі справи, які накопичились за останній час та почати підбивати підсумки того, що трапилось за цей рік. Зберігайте спокій і не відходьте від плану, який пора би вже створити. Поки у вас чимало ентузіазму, то варто використовувати момент. До того ж, попереду буде можливість відновити сили та рухатись вгору. Уникайте конфліктів та заряджайтесь позитивом.

Сприятливі дні: 22, 24

Несприятливі дні: 19, 21

Гороскоп для Тельця

Настав час правильно розставити пріоритети, а також обрати точні плани на майбутнє. Також не забувайте про стосунки, які потребують вашої уваги та віддачі. Заряджайтесь гарним настроєм і продовжуйте в тому ж дусі, адже впевненість у сьогоденні дозволить ненадовго забути про різноманітні турботи.

Сприятливі дні: 21, 24

Несприятливі дні: 19, 22

Прогноз для Близнят

Близнюків очікує дуже успішний тиждень і не лише у плані роботи, а й романтичних стосунків. Однак зорі не радять розслаблятись та з головою поринати у світ з рожевими окулярами, адже у вас є чимало цілей, які пора виконувати. Повертайте собі передсвятковий ритм і намагайтесь його не втрачати цього тижня.

Сприятливі дні: 18, 23

Несприятливі дні: 21, 24

Гороскоп для Рака

Тиждень у Раків буде сповнений сонячних моментів та морального і фізичного відпочинку, якого бракувало останнім часом. До того ж, натхнення не буде полишати вас ні на мить, тому не забувайте про ідеї, які до вас прийдуть та обдумуйте їх реалізацію. Зорі радять повністю перезарядитись, щоб потім з новими силами повернутись до роботи та нових цілей.

Сприятливі дні: 21, 24

Несприятливі дні: 18, 19

Гороскоп для Лева

Інколи вам здається, що ситуацію вже неможливо змінити, однак не все залежить від вас. Хоча, здебільшого, Левам все вдається без проблем, але зараз варто увімкнути холодний розум та налаштуватись на позитив. Вам знадобляться сили та енергія для того, щоб надалі себе реалізувати.

Сприятливі дні: 20,24

Несприятливі дні: 18, 21

Гороскоп для Діви

Успішність Дів у новому тижні буде залежати тільки від того, наскільки правильний вони робитимуть вибір та будуть впевненими у собі. До того ж, пора нарешті привести до порядку своє самопочуття та здоров'я. Варто виділити час для себе, а також не перейматись через дрібниці, а також людей, які цього не варті. Дівам пора навчитись розподіляти справи та дослухатись до себе і близьких.

Сприятливі дні: 18, 22

Несприятливі дні: 19, 24

Гороскоп для Терезів

Терезам тиждень принесе чимало справ та завдань, які можуть забрати вдосталь часу, однак не варто засмучуватись та перейматись. Ловіть момент та не зупиняйтесь, якщо вже бачите свою ціль. Навіть найважчий період не повинен вас уповільнювати, адже є ще стільки речей, які вам вдасться втілити у життя.

Сприятливі дні: 19, 22

19, 22 Несприятливі дні: 18, 24

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам пора навчитись зберігати спокій та не сумніватись у власних уміннях та силах. Докладайте якомога більше зусиль цього тижня, щоб покращити своє становище на роботі та у фінансовому плані. Це, у свою чергу, принесе позитивні зміни не лише щодо того, як вас сприймають, а й додасть упевненості. У романтичних справах все почне налагоджуватись, якби знайдете середину між переживаннями та намаганням зробити все за ідеальним планом.

Сприятливі дні: 18, 23

Несприятливі дні: 19, 22

Гороскоп для Стрільця

Розраховуйте лише на свої сили та намагайтесь менше скаржитись на свої справи. Тільки ви зможете змінити ситуацію, тому працюйте над собою і не шукайте лінивих виходів. Зорі радять також навчитись позитивніше дивитись на світ та на людей, з яких складається ваше оточення. Невдовзі вам випаде нагода відпочити, а поки зберігайте спокій та працюйте.

Сприятливі дні: 19, 24

19, 24 Несприятливі дні: 22, 23

Гороскоп для Козерога

Якщо ви припините сумніватись у собі та зберете все натхнення до купки, то на вас очікують приємні несподіванки. Дозволяйте собі розслабитись після роботи та справ, щоб тримати свій заряд енергії та бадьорості на високому рівні. Звісно ж, не варто намагатись звернути гори, якщо це вам не під силу.

Сприятливі дні: 22, 24

22, 24 Несприятливі дні: 18, 20

Гороскоп для Водолія

Водоліям варто частіше керуватись розумом, а не емоціями. Ви надто близько все берете до серця, тому пора навчитись тримати свій психічний стан на приємному рівні. Доброзичливість, гарний настрій і усмішка принесуть вам значно більше, якщо це поєднати з втіленням своїх мрій у реальність.

Сприятливі дні: 20,21

Несприятливі дні: 19,24

Гороскоп для Риб

Зорі радять Рибам цього тижня приділити час не лише роботі, а й собі. Найближчі дні принесуть однаково і позитивних і негативних моментів, однак не варто засмучуватись. До того ж, ваше ставлення до близьких не повинне змінюватись від того, як ви себе почуваєте. Збавте оберти у намаганні дисциплінувати свою родину та друзів.

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