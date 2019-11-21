Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Перші ластівки

Гороскоп на 22 листопада 2019: у кого буде щасливий день

  • 40
Гороскоп на день - фото 1
Гороскоп на день

Актуальний гороскоп на сьогодні, 22 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

У п'ятницю зорі з подвоєною силою будуть схиляти до обережності, а також до необхідності ретельно зважувати всі "за" і "проти", а тому приготуйтеся, що будь-яке рішення, нехай навіть незначне, буде даватися вам з великими труднощами. Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!

І ще: Гороскоп на листопад 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 22 листопада 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 22 листопада 2019: у кого буде щасливий день - фото 366225

Іноді вам важко визнати, що ви не праві. Попросіть вибачення сьогодні перед людьми, з якими ви вчиняли несправедливо. Зрештою, ми всі працюємо над спільним проєктом або намагаємося робити щось хороше. Ми всі просто хочемо бути здоровими, любити і бути коханими.

Телець

Гороскоп на 22 листопада 2019: у кого буде щасливий день - фото 366224

Останнім часом ви, можливо, відчували себе єдиним цілим із Всесвітом. Це дійсно так. Енергія, яка оточує вас зараз, розширює ваші можливості. Ймовірно, ви відчуваєте себе на вершині світу, спостерігаючи за тим, як легко вирішуються ваші проблеми. Сьогодні ви можете злегка послабити контроль.

Близнюки

Гороскоп на 22 листопада 2019: у кого буде щасливий день - фото 366231

Сьогодні світ нагадає вам, що з деякими життєвими речами вам треба лише змиритися. Ви не можете контролювати все, ви лише можете прагнути до кращого, а результат подій залежить далеко не від вас. Ваші думки та дії можуть зіграти певну роль в якійсь ситуації.

Рак

Гороскоп на 22 листопада 2019: у кого буде щасливий день - фото 366230

Сьогодні ви можете відчувати себе більш розслабленими, ніж зазвичай. Відпустіть контроль над тим, що відбувається і довіртеся Всесвіту. Ви відчуєте себе у своїй стихії. Приділіть час процесу, над яким давно працюєте, і дозвольте плодам своєї праці встати на місця.

Лев

Гороскоп на 22 листопада 2019: у кого буде щасливий день - фото 366227

Сьогодні вас врятує лише терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Удайте, що те, що відбувається вас не стосується, і ви з успіхом доживете до кінця дня. Сьогодні ваш настрій може стати найбільш заразною недугою на планеті. Постарайтеся, щоб він був гарним.

Діва

Гороскоп на 22 листопада 2019: у кого буде щасливий день - фото 366233

Сьогодні вам, можливо, доведеться витратити чимало сил на боротьбу зі стресом, викликаним не зовсім вдалими спробами відповідати чиїмось поданням. Набагато простіше і краще для оточуючих, не кажучи вже про вас особисто, залишатися самим собою.

Терези

Гороскоп на 22 листопада 2019: у кого буде щасливий день - фото 366232

Сьогодні – день, коли Терези здатні звести нанівець будь-які розбіжності! Навіть якщо навколо бушує сварка, вони зможуть зберегти тверезий, ясний розум і достукатися до противників своїми аргументами. Не дивно, що оточуючі можуть сьогодні в спірному питанні вибрати саме Терезів третейським суддею.

Скорпіон

Гороскоп на 22 листопада 2019: у кого буде щасливий день - фото 366228

Сьогодні Скорпіон у справах має всі шанси відчути себе господарем ситуації. Він буде контролювати все, тримаючи всі ниточки у своїх руках. Це допоможе йому домагатися поставлених цілей, проте в гороскопі Скорпіона є свій підступ: жорсткість і нетерпимість, до яких в цей день схиляють його зорі.

Стрілець

Гороскоп на 22 листопада 2019: у кого буде щасливий день - фото 366234

Сьогодні вам не варто довіряти своїй інтуїції, навіть якщо здасться, що ви виразно чуєте її голос. На жаль, але максимум шансів на те, що передчуття виявиться помилковим, і будь-які вчинки, скоєні сьогодні під впливом пориву, заведуть вас зовсім не туди.

Козеріг

Гороскоп на 22 листопада 2019: у кого буде щасливий день - фото 366226

Сьогодні Козерогу слід бути обережним у спілкуванні, не виключені непорозуміння і конфлікти. Такий вже це день, що обов'язково знайдуться добрі люди, які захочуть висловити Козерогу своє невдоволення, покритикувати його або просто до чогось причепитися.

Водолій

Гороскоп на 22 листопада 2019: у кого буде щасливий день - фото 366223

Водолію варто звернути увагу на свої сни: вони можуть виявитися віщими. І справа тут не стільки в містиці, скільки в тому, що днем ​​аналізувати обстановку заважають бажання і емоції. А от підсвідомість важче обдурити, але її слабкий голос зазвичай чути лише вночі, уві сні.

Риби

Гороскоп на 22 листопада 2019: у кого буде щасливий день - фото 366229

Рибам доведеться звернути увагу на стан своїх фінансів: події будуть вас до цього підштовхувати. Можливо, доля підкине грошову премію або підвищення зарплати, а може бути, і не настільки приємний сюрприз. Зорі гороскопу попереджають про те, що завтра стан гаманця може абсолютно несподівано покращитися або погіршитися.

До теми: Ідеальний вік для шлюбу за вашим знаком Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Перші ластівки 3, 4 серія: дивитись онлайн новий захопливий серіал
  • Вчора, 21:57
  • 1446
Доктор Хаус: як змінилися зірки популярного серіалу
  • 14 листопада, 17:21
  • 2724
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1897771
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради