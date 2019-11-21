Гороскоп на 22 листопада 2019: у кого буде щасливий день

Актуальний гороскоп на сьогодні, 22 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

У п'ятницю зорі з подвоєною силою будуть схиляти до обережності, а також до необхідності ретельно зважувати всі "за" і "проти", а тому приготуйтеся, що будь-яке рішення, нехай навіть незначне, буде даватися вам з великими труднощами. Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 22 листопада 2019

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Іноді вам важко визнати, що ви не праві. Попросіть вибачення сьогодні перед людьми, з якими ви вчиняли несправедливо. Зрештою, ми всі працюємо над спільним проєктом або намагаємося робити щось хороше. Ми всі просто хочемо бути здоровими, любити і бути коханими.

Останнім часом ви, можливо, відчували себе єдиним цілим із Всесвітом. Це дійсно так. Енергія, яка оточує вас зараз, розширює ваші можливості. Ймовірно, ви відчуваєте себе на вершині світу, спостерігаючи за тим, як легко вирішуються ваші проблеми. Сьогодні ви можете злегка послабити контроль.

Сьогодні світ нагадає вам, що з деякими життєвими речами вам треба лише змиритися. Ви не можете контролювати все, ви лише можете прагнути до кращого, а результат подій залежить далеко не від вас. Ваші думки та дії можуть зіграти певну роль в якійсь ситуації.

Сьогодні ви можете відчувати себе більш розслабленими, ніж зазвичай. Відпустіть контроль над тим, що відбувається і довіртеся Всесвіту. Ви відчуєте себе у своїй стихії. Приділіть час процесу, над яким давно працюєте, і дозвольте плодам своєї праці встати на місця.

Сьогодні вас врятує лише терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Удайте, що те, що відбувається вас не стосується, і ви з успіхом доживете до кінця дня. Сьогодні ваш настрій може стати найбільш заразною недугою на планеті. Постарайтеся, щоб він був гарним.

Сьогодні вам, можливо, доведеться витратити чимало сил на боротьбу зі стресом, викликаним не зовсім вдалими спробами відповідати чиїмось поданням. Набагато простіше і краще для оточуючих, не кажучи вже про вас особисто, залишатися самим собою.

Сьогодні – день, коли Терези здатні звести нанівець будь-які розбіжності! Навіть якщо навколо бушує сварка, вони зможуть зберегти тверезий, ясний розум і достукатися до противників своїми аргументами. Не дивно, що оточуючі можуть сьогодні в спірному питанні вибрати саме Терезів третейським суддею.

Сьогодні Скорпіон у справах має всі шанси відчути себе господарем ситуації. Він буде контролювати все, тримаючи всі ниточки у своїх руках. Це допоможе йому домагатися поставлених цілей, проте в гороскопі Скорпіона є свій підступ: жорсткість і нетерпимість, до яких в цей день схиляють його зорі.

Сьогодні вам не варто довіряти своїй інтуїції, навіть якщо здасться, що ви виразно чуєте її голос. На жаль, але максимум шансів на те, що передчуття виявиться помилковим, і будь-які вчинки, скоєні сьогодні під впливом пориву, заведуть вас зовсім не туди.

Сьогодні Козерогу слід бути обережним у спілкуванні, не виключені непорозуміння і конфлікти. Такий вже це день, що обов'язково знайдуться добрі люди, які захочуть висловити Козерогу своє невдоволення, покритикувати його або просто до чогось причепитися.

Водолію варто звернути увагу на свої сни: вони можуть виявитися віщими. І справа тут не стільки в містиці, скільки в тому, що днем ​​аналізувати обстановку заважають бажання і емоції. А от підсвідомість важче обдурити, але її слабкий голос зазвичай чути лише вночі, уві сні.

Рибам доведеться звернути увагу на стан своїх фінансів: події будуть вас до цього підштовхувати. Можливо, доля підкине грошову премію або підвищення зарплати, а може бути, і не настільки приємний сюрприз. Зорі гороскопу попереджають про те, що завтра стан гаманця може абсолютно несподівано покращитися або погіршитися.

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