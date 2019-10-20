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Гороскоп на 21 жовтня 2019: кого чекають романтичні пригоди
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 21 жовтня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі та планети пророкують саме вам сьогодні! Астрологічний прогноз для кожного знаку Зодіаку. Сьогодні зорі пророкують день непередбачуваних емоційних метаморфоз, коли лід раптом здатний перетворитися на полум'я, нудьга – на непідробний інтерес, а ненависть – на любов (або навпаки).
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 21 жовтня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Вас чекають приємні переживання. У команді кожен буде на своєму місці, і робота піде з великим ентузіазмом. Атмосфера буде хорошою, робота виконуватиметься за планом, навіть якщо навколо зберуться пліткарі.
Телець
Сьогодні ви будете відчувати тепло і затишок у всьому. Швидше за все, ви проведете день з друзями, які розділять ваш сонячний настрій. Ви зможете ділитися з ними своїм щастям і отримувати його взамін. Вас наздоженуть думки про життя, про речі, які ви звикли вважати буденними.
Близнюки
День пройде добре, навіть попри вашу неуважність в роботі. Ви візьмете участь в приємних розмовах, після яких відчуєте гордість за себе. Можливо, вас запросять на зустріч або на незабутнє романтичне побачення. Піддайтеся волі почуттів.
Рак
Після насиченого робочого дня вам захочеться побути з сім'єю або друзями, які вам також дуже близькі. Якщо у них теж буде вільний час, приділіть їм увагу. А якщо ні, то заплануйте зустріч на найближчі дні. Напишіть записку батькам.
Лев
Сьогодні ви будете весь день поспішати, не дивлячись на те, що спішити взагалі-то нікуди. Зате зможете багато чого встигнути, якщо, звичайно, зумієте організувати свої дії належним чином. А ще сьогодні краще не покладатися на чиїсь запевнення і постаратися зробити все особисто.
Діва
Сьогодні Дів будуть хвилювати питання справедливості: і її особисті, і глобальні. Образа від того, як з нею вчинили, почуття власної правоти і бажання цю правоту довести: такі думки можуть попсувати Дівам нерви. Втім, попри бойовий настрій, зорі гороскопу категорично не радять вплутуватися в суперечки.
Терези
Терези будуть стурбовані діловими питаннями, аж до того, що якщо щось виходить з-під їх контролю, вони можуть сприйняти це як особисту образу! Розслабтеся. Покличте свою половинку на прогулянку, відпустіть всі погані думки та насолодіться моментом.
Скорпіон
Сьогодні організаторські здібності Скорпіона досягнуть величезних висот. Його жовта майка лідера буде видна здалеку, спонукаючи оточуючих слідувати за ним. Можливо, ситуація довірить вам групу людей або ж ви самі візьмете відповідальність на себе за якісь громадські справи.
Стрілець
Стрільці мають бути готові до того, що будь-які свої рішення, ідеї або проєкти їм доведеться як слід обґрунтувати. Оточуючі не будуть схильні вірити на слово, і навіть заразливі емоції Стільців або їх ораторська майстерність не дадуть бажаного ефекту.
Козеріг
Робота може здаватися вам сьогодні трохи недоречною, тому що вам захочеться бути в цей час вдома. Ви впораєтеся з цим настроєм, а навколишні підтримають вас приємною неформальній бесідою. Вдома ви відчуєте умиротворення.
Водолій
Сьогодні найкраще, що може зробити Водолій, це провести час зі своїми найближчими і коханими людьми. Зорі гороскопу радять влаштувати для них маленький сюрприз, наприклад організувати невелике свято, поїздку в планетарій або похід в кафе.
Риби
День не схиляє вас братися за дрібні проєкти, і швидше за все, ви будете одержимі втіленням у життя глобальних, амбітних задумів. Навіть якщо не все буде складатися гладко, це вас не збентежить: ви бачите мету, готові до труднощів.
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