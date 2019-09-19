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Гороскоп на 20 вересня 2019: Овни та Стрільці пірнуть у романтику
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 20 вересня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі та планети пророкують саме вам сьогодні! Астрологічний прогноз для кожного знаку Зодіаку на сьогодні:
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 20 вересня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Зорі пророкують серйозні зміни в особистому житті Овна. Самотні представники цього знака Зодіаку мають великі шанси зустріти свою долю. А у тих, хто вже закоханий і будує відносини, є ймовірність зміцнити союз. Жінкам-Овнам можна сміливо готуватися до пропозиції руки і серця.
Телець
Ситуація нинішнього дня може змінюватися щомиті, не можна виключати відряджень і незапланованих поїздок в принципі. Знайшовши точку опори, ви зможете повернути у своє життя рівновагу і гармонію.
Близнюки
Сприятливе вкладення великих коштів у підприємства, які згодом виявляться непотрібними, занадто дорогими і не принесуть реальної віддачі. Вирішуйте проблеми традиційними, знайомими вам методами і в строк. Вечір краще провести в спокої і самоті.
Рак
День символізує мрії, які збулися. Все, що заплануєте, будете мати в своєму багажі. Сприятливі контакти, накопичення інформації, торгові угоди, подорожі, проєктування нових справ. Намагайтеся не запрошувати гостей.
Лев
День обіцяє успіх і удачу в багатьох справах і починаннях. Робота принесе вигідні контракти і цікаві пропозиції. У вашому будинку можуть з'явитися нові люди, а також можливе поповнення сімейства. Озирніться навколо себе, і ви побачите поруч віддану вам людину.
Діва
Маючи ідею, Діви можуть активно взятися за справу, проте багато хто з них не знайдуть мотивації для старанної праці. Налаштовуйтеся на те, що робота має приносити гроші, а задуми завжди реалізовуватися і приносити значний успіх.
Терези
Вірогідні несподівані перешкоди в справах і посилення інтриг суперників, а біржові кризи і різкі скачки курсу валют і цінних паперів можуть погіршити матеріальний стан як впливових Терезів, так і пересічних громадян. Неординарні рішення допоможуть впоратися з проблемами, що виникли.
Скорпіон
Сьогодні ви від душі повеселитеся, хоч яким нудним не показався би початок дня. Будь-які двері будуть відчинені для вас сьогодні. Ви будете знати відповіді на всі питання. Будьте ж прихильні до оточуючих і не приховуйте від них своїх знань.
Стрілець
На вас чекає спалах натхнення. Обнадійливий початок чогось нового зможе показати вам, що у вас є сила волі і рішучість. Збережіть цей момент і будьте уважні і обережні. Багатьом Стрільцям сьогодні пощастить у коханні: влаштуйте своїй половинці незабутній вечір.
Козеріг
Вам не слід ні до чого ставитися занадто серйозно. Краще повеселіться. Цей день вам треба прожити граючи. Проявляйте гнучкість. Не відмовляйтеся від доброї справи тільки через свій мінливий настрій.
Водолій
Водолії, будьте насторожі, щоб не випустити з рук важливої для вас справи. У вас є суперники чи вороги, які можуть зробити вам підніжку. Коли вони будуть відводити видобуток у вас з під носа, не сидіть склавши руки, а кидайтеся в бій.
Риби
Не мрійте, щоб не зазнати розчарування. Вам так чи інакше доведеться проковтнути гірку пігулку. Вас чекає чергова невдача на роботі, "дуже неприємна звістка" або болісне рішення. Тому зберіться і тримайте спину прямо.
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