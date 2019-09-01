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Місячний календар стрижок на вересень 2019: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на вересень 2019 року дозволить спланувати, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко! Зважте, що для стрижок у вересні є сприятливі та несприятливі дні, тому варто обрати найбільш підходящий час.
Точний календар стрижок на місяць вересень точно вам знадобиться! Обирайте сприятливий день, щоб нова стрижка чи зміни іміджу вас не розчарували, а лише потішили.
Коли можна стригти волосся у вересні
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати
|ВЕРЕСЕНЬ 2019
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Місячний календар стрижок на вересень
1 вересня (неділя). Саме у перший день осені варто визначитися, чого саме потребує ваше волосся: живлення та зволоження, інтенсивнішого очищення, чи, можливо, ножиць для знесилених і не здатних до відновлення кінчиків?
2 вересня (понеділок). Якщо ваше волосся досить ослаблене, і потребує інтенсивнішого догляду, то живильна маска буде як ніколи доречною.
3 вересня (вівторок). Забувати про робочий або домашній перукарській інструментарій негоже. Доглянуті та ретельно очищені гребінці – це важливий крок на шляху до красивого волосся.
4 вересня (середа). Щоб ваш настрій не зіпсувався, краще утримайтеся від кардинальних змін іміджу.
5 вересня (четвер). Сприятливий день для підрізання волосся, але не надто хороша пора для зміни його кольору, тому від пофарбування у новий для вас відтінок краще утримайтеся.
6 вересня (п’ятниця). Завітати до перукаря для оновлення образу? Чому б ні.
7 вересня (субота). Особливий день для особливих експериментів. Робіть з волоссям все чого бажає душа, і не переймайтеся кінцевим результатом – він точно вас задовольнить. Доречно сьогодні завітати до професійного перукаря, і зробити фантастичну зачіску.
8 вересня (неділя). Не найкращий час для маніпуляцій над волоссям.
9 вересня (понеділок). Сумнівний день для підрізання волосся, адже надалі воно буде рости значно повільніше. Утім, якщо ви не марите довгим волоссям – то сміливо обрізайте його.
10 вересня (вівторок). У цей день краще утриматись від будь-яких маніпуляцій над волоссям.
11 вересня (середа). По-справжньому вдалий день для усіляких експериментів над волоссям. Будьте певні: друга половинка буде просто в захваті.
12 вересня (четвер). Потішити себе новою зачіскою можна, однак зловживати феном, вирівнювачем та щипцями точно не слід. При використанні цих інструментів не забувайте про термозахист.
13 вересня (п’ятниця). У цей день дуже ефективною буде маска приготована з натуральних інгредієнтів. Якщо не маєте часу поратися з нею, тоді косметичні крамниці до ваших послуг. Купуючи маску в магазині – орієнтуйтеся на її склад та надавайте перевагу трав’яним формулам.
14 вересня (субота). Аромарозчісування – ось що вам потрібно у цей день. Кілька крапель улюбленої ефірної олії на гребінець, і розчісування набуде максимально результативним.
15 вересня (неділя). Вдалий день для оновлення косметичних засобів для волосся.
16 вересня (понеділок). Розпочати новий тиждень у новому образі – це вдале рішення. Оновленою зачіскою або кольором волосся ви точно привернете увагу людини, яка для вас небайдужа.
17 вересня (вівторок). Чудовий день для зміни довжини волосся. Давно хотіли зробити коротку стрижку, але і нині маєте сумнів, чи пасуватиме вона? Заспокоюємо вас: нова зачіска стане приводом десятків компонентів на вашу адресу.
18 вересня (середа). Обрізати волосся варто лише в тому разі, якщо вас не збентежить повільний ріст надалі.
19 вересня (четвер). Зволожуюча маска у цей день буде як ніколи доречною. Волосся віддячить вам неймовірним блиском.
20 вересня (п’ятниця). Якщо хочете обрізати волосся, то робіть це у першій половині дня, адже вона енергетично найсприятливіша.
21 вересня (субота). Саме час перевірити ваші гребінці. Чистий перукарський інструментарій одна з головних умов розкішного волосся.
22 вересня (неділя). Краще утримайтеся від усіляких змін, адже вони не принесуть вам бажаного результату, а радше засмутять.
23 вересня (понеділок). Сприятливий час для бажаних експериментів. Результат сподобається не лише вам.
24 вересня (вівторок). Вдалий час для поживної маски
25 вересня (середа). Якщо плануєте випробувати на своєму волоссі коштовні процедури в салоні, то робіть це лише у перевірених майстрів.
26 вересня (четвер). Сприятливий день для зміни іміджу.
27 вересня (п’ятниця). Новий колір волосся? Чому б не спробувати.
28 вересня (субота). Зменшити довжину волосся варто лише в тому випадку, якщо не плануєте його відрощувати.
29 вересня (неділя). Саме час потішити своє волосся маскою з природних компонентів.
30 вересня (понеділок). Новий імідж додасть вам впевненості в собі і вмотивує на нові звершення.
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