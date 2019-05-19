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Гороскоп на 20 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 20 травня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні гороскоп прогнозує всім знакам Зодіаку довгоочікувану душевну рівновагу. У цей день як ніколи будуть затребувані організаторські здібності і дипломатичні таланти. А от з романтикою варто бути акуратнішими.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 20 травня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Хтось неодмінно спробує маніпулювати Овнами. При цьому зроблено це буде дуже витончено: ви можете навіть не помітити. Якщо не хочете весь день танцювати під чужу дудку, вам не завадить більш критично ставитися до слів оточуючих і в розмові з ними частіше вживати слово "ні".
Телець
Зростають шанси опинитися в престижному місці або компанії, серед популярних персон. Можливо, вам вдасться підтримати контакт одразу з двома спільнотами, які вам цікаві. Корисно відвідати захід, що розширює вашу свідомість, світогляд і соціальні можливості.
Близнюки
Життя надасть Близнюкам чимало щасливих шансів, однак далеко не всіма з них ви зумієте скористатися! Справа в тому, що зірки гороскопу наділяють вас розслабленим настроєм і деякою повільністю, ви можете просто не встигнути зреагувати на стрімко мінливу обстановку дня.
Рак
Не варто рватися на перші ролі, це у вас все одно сьогодні не вийде. Вам буде складно проявляти ініціативу, приймати рішення і відстоювати своє. Якщо Рак захоче просунутися вперед, то найрозумніше, робити це на пару з кимось. А ще краще для Раків допомагати тим, хто потребує допомоги.
Лев
Лев сьогодні сповнений діяльної енергії, тому не помітити його метань оточуючим буде просто неможливо. Доведеться потерпіти, поки Лев не приведе свої розпатлані думки і почуття в порядок.
Діва
На Дів чекає сюрприз, в першу чергу, в фінансовому плані. Як і будь-який сюрприз, він не обов'язково має бути зі знаком плюс. Премія, прибуток, відданий борг, програш чи непотрібна покупка, вас варто приготуватися до будь-яких несподіванок і бути обережнішими з витратами, щоб не залишитися у програші.
Терези
Ви готові заразити ентузіазмом кого завгодно, ділячись зі слухачами свіжими ідеями і планами і надихаючи їх на нові справи. Одяг, як у Терезів, захочеться носити, а озвучені ними ідеї втілювати в життя.
Скорпіон
Прислухайтеся до порад родичів старшого покоління. Їх сімейний досвід може допомогти Скорпіонам впоратися з особистими проблемами. При сімейних негараздах не відмовляйтеся застосовувати життєвий досвід своїх батьків.
Стрілець
Якщо ви в чомусь помилилися, наберіться мужності і визнайте свою провину. В іншому випадку, якщо ви будете пручатися і звалювати все на когось іншого, у вас з'явиться можливість надовго зіпсувати відносини з близькими людьми.
Козеріг
Профілактика і активне життя ваша панацея на сьогодні. До того ж, не завадить дотримуватися режиму харчування, проблеми зі шлунком, що виникають від безладного харчування або на тлі нервових розладів можуть бути зняті роздільним харчуванням.
Водолій
У вас є чудова можливість багато чого зробити для стосунків з коханою людиною. Не пропустіть шансу зміцнити взаємність почуттів. На роботі не втручайтеся у виробничий процес. Все що могли, ви вже зробили. Залишилася справа за малим, чекати.
Риби
Рибам необхідно зрозуміти, що гармонійні відносини у вашій родині впливають на продуктивність праці. А робота, яку ви робите, перш за все, спрямована на добробут і процвітання ваших найближчих людей.
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