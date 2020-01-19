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Гороскоп на 20 січня 2020: хто зі знаків Зодіаку отримає бажане
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 20 січня 2020 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
У понеділок найкраще себе будуть почувати люди, що володіють темпераментом айсберга. Не варто кип'ятитися і вам. Постарайтеся звертати менше уваги на слова і дії оточуючих. Дізнайтесь, що зорі підготували для вас сьогодні!
І ще: Найсерйозніші чоловіки за знаком Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Ви вмієте зберігати силу духу в складних ситуаціях. Більш того, в такі моменти ви по-особливому сяєте. У вас високий рівень витривалості, і вам потрібно постаратися зберегти його. Будьте більш спокійними і смиренними.
Телець
Сьогодні ніщо не зможе зіпсувати Тельцю настрою більше, ніж нахабні вискочки із завищеною самооцінкою. Протягом дня на його шляху раз у раз будуть попадатися всякі особистості, які будуть намагатися відтіснити його на другий план або будь-яким чином затьмарити його гідність.
Близнюки
Як би сильно вам не хотілося сьогодні байдикувати, не кидайте справи на півдорозі. Ви повинні ретельно попрацювати, щоб отримати результат. Але якщо ви піддастеся спокусі, побачите лише малу частину винагороди. Ввечері чекайте на приємну романтичну несподіванку.
Рак
Сьогодні Рак здатний показати в своїх справах дуже непогані результати! Питання, які в інші дні могли б викликати нудьгу, будуть вирішуватися з вогником. Сьогодні навіть в занятті звичайною бухгалтерією Рак може випробувати щось на зразок натхнення і творчої наснаги!
Лев
Сьогодні вам потрібно менше хвилюватися, бо попереду вас чекають маленькі складнощі. Вони призначені для того, щоб просувати вас вперед. Ви можете випробувати спокусу відступити за першої ж труднощі, але ні в якому разі не дозволяйте собі здаватися.
Діва
Сьогодні творчий потенціал Дів досягне максимуму! У цей день їй не тільки по плечу багато складних справ і питань, але головне, буде настрій ними займатися. Сьогодні у Дів є шанс довести до розуму якісь зі своїх проєктів.
Терези
Хороший день для того, щоб будувати стратегічні плани на майбутнє. Мозок Терезів буде працювати чітко, а мислення відрізнятися глобалізмом, тому непродуктивно було б використовувати цей день на повсякденні домашні справи.
Скорпіон
Сьогодні Скорпіони можуть заглянути за горизонт: ситуація зіштовхне їх з чимось, що має відношення до майбутнього. Можливо, це будуть наукові ідеї і розробки, високі технології або фантастичний фільм. А може, Скорпіони зіткнуться з людиною, чиє нестандартне мислення не знає кордонів.
Стрілець
Сьогодні в голову Стрільцям може прийти зовсім неймовірна, фантастична ідея! І на перший, і на другий погляд ця ідея буде виглядати зовсім неможливою, однак саме її Стрілець сьогодні і захочеться втілити в життя.
Козеріг
Сьогодні зорі гороскопу закликають Козерога задуматися над тим, як підвищити свою планку. Навіть якщо його більш-менш влаштовує те місце під сонцем, яке він займає, це не привід, щоб зупинятися. Треба йти вперед!
Водолій
Перед Водоліями рідко виникатиме дилема "хочу, не хочу". На першому місці буде стояти слово "треба". При цьому будь-які свої обов'язки Водоліям сьогодні захочеться виконати не просто добре, але бажано краще, ніж інші.
Риби
На Риб чекають серйозні перешкоди в подорожах, в ситуаціях професійного і правового характеру. Деякі обставини можуть бути фатальними і не залежати від вашої волі. Можливо розчарування духовного плану. Це не найкращий день для веселощів.
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