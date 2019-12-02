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Нічого не приховаєш: ці знаки Зодіаку бачать людей наскрізь
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Сьогодні чимало людей ховаються за певними образами чи масками, тому інколи буває складно зрозуміти, які ж справжні наміри та емоції. Однак представникам цих знаків Зодіаку достатньо одного погляду чи розмови, щоб визначити, яким насправді є співрозмовник.
Лев. Він образу ж відчуває брехню та акторську гру, адже має доволі багатий життєвий досвід. Леви настільки обожнюють розширювати коло свого спілкування, що вже знають, як люди вміють приховувати свій характер. Для них не складе труднощів лише по міміці зрозуміти, що співрозмовник не радий їх бачити чи бажає зла. Якщо ж людина не входить до кола хороших знайомих, то Лев навряд буде викривати брехуна, а от серед друзів він не втримуватиме власних емоцій, адже вважає обман дуже образливим.
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Діва. На перший погляд, може здатись, що люди цього знаку Зодіаку неймовірно тихі та спокійні, однак у них чудово розвинута емпатія. Тому їх складно обдурити, адже вони з легкістю "сканують" ваші емоції та реальні думки. Щоправда, навряд чи Діви будуть якось демонструвати це своє уміння та виводити брехунів та чисту воду. Але себе та близьких образити не дозволять у будь-якому випадку.
Скорпіон. Він бачить вас наскрізь, адже має неймовірну інтуїцію. Інколи люди можуть навіть не брехати, а Скорпіон вже відчуває щось не ладне. Щоправда, у сфері фінансів та кохання представникам цього знаку щастить мати таке уміння "читати" людей. Також вони не мовчатимуть, якщо упіймають брехуна, і кожен дізнається про його підступні наміри.
Стрілець. Представники цього знаку достатньо розумні та кмітливі, тому їм не важко буде дізнатись, що справді на думці в інших. До того ж, вони мають хист до психології і не потребують сотні книг про спілкування з оточенням. У них є власні методи та хитрощі, як отримати необхідну інформацію.
Водолій. Зважаючи на те, що люди цього знаку обожнюють навчатись та пізнавати щось нове, тож і мистецтво спілкування та розкриття брехунів не є винятком. Також Водолії полюбляють нові знайомства і інколи можуть прикрасити історію вигадками, але чітко розуміють, коли обманюють їх.
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