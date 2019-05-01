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Гороскоп на 2 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 2 травня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Абсолютно усі представники різних знаків Зодіаку сьогодні поділяться на два типи: ті, хто сьогодні насолоджуватиметься вихідним разом із друзями та рідними, а також на ті, кому доведеться у цей день сидіти у душному офісі. Втім, не варто засмучуватися, адже для кожного зорі підготували низку несподіванок!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 2 травня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Четвер буде надзвичайно насиченим для Овнів, адже на них чекатиме не лише гора роботи, яку потрібно буде виконати перед вихідними, а й несподівані візити. Будьте готовими, що після робочого будня ви потрапите додому не скоро. Цілком імовірно, що з-під офісу вас забере кохана людина, щоб відпочити в улюбленому закладі або просто прогулятися затишним вечірнім містом!
Телець
Якщо перша половина тижня була надзвичайно легкою для Тельців, то у другій їм потрібно акумулювати свої сили й енергії. Цілком імовірно, що потрібно буде виконати роботу, яка накопичилася за попередні дні. Головне – не перенапружуватися в цей день!
Близнюки
Сьогодні Близнюкам не варто затрачати всі свої сили на роботі. Спробуйте розслабитися, адже іноді вам просто необхідно відпочивати. Зорі рекомендують представникам цього знаку Зодіаку скласти плани на вихідні, щоб можна було з чистою совістю релаксувати поза роботою!
Рак
Раки плідно працювали у попередні дні, що точно оцінило керівництво. Цілком імовірно, що ваші старання будуть нагороджені або премією або додатковим вихідним. Зорі віщують Ракам легкий і веселий вечір, якого давно бракувало представникам цього знаку Зодіаку!
Лев
Пора обживатися на новому місці. Левам зорі рекомендують прибратися в оселі цього дня. Наведіть порядок не лише у власному домі, а й у голові. Ввечері наберіть ванну, заваріть каву та насолодіться тимчасовим релаксом. Такий відпочинок допоможе вам набратися сил і натхнення на наступні дні!
Діва
Зорі рекомендують Дівам у цей день приділити увагу собі. Якщо ви весь час відкладали похід до лікаря – цілком імовірно, що саме сьогодні це варто зробити. До слова, якщо ви ще не вибрали собі лікаря – не зволікайте ;)
Терези
Перша половина тижня була надто простою для Терезів, тому зорі рекомендують вам трішки набратися сил і терпіння. Цілком імовірно, що попереду на вас чекає кілька складних днів, які потребуватимуть максимальної концентрації й уваги!
Скорпіон
Скорпіонам завжди бракує уваги, але це зовсім не означає, що вас ніхто не любить. Не забувайте, що ті, хто вас любить, проявляє турботу ледь не цілодобово. Не полінуйтесь подякувати за смачну вечерю, за те, що вас сварять через те, що погано вдягнулися. Вас люблять і хочуть, аби ви були щасливими!
Стрілець
Зорі віщують сьогодні Стрільцям фартовий день. Цілком імовірно, що вам вдасться здійснити все, що ви планували протягом тривалого часу. До слова, якщо ви мріяли про подорож, – займіться її організацією вже зараз. Не зволікайте, адже попереду ще стільки незвіданих місць і міст!
Козеріг
Козероги бувають впертими, але сьогодні цю "впертість" можна сміливо множити на десять. Саме тому зорі рекомендують у цей день намагатися обходити всі гострі кути, аби не почубитися з колегами та рідними. Пам'ятайте, що спершу потрібно вислухати свого опонента, а потім "засипати" його шквалом критики!
Водолій
У Водоліїв такий штиль у житті, що їм аж самим трішки нудно. Так, ми розуміємо, що душа прагне пригод, але не завжди вони є виправданими. Зорі ж віщують представникам цього знаку Зодіаку трішки розслабитися та не поспішати зі спонтанними рішеннями. До слова, не ігноруйте у цей день нікого, адже з-поміж незнайомців може бути ваша майбутня кохана людина!
Риби
Риби такі ж мінливі, як і львівська погода. Втім, тут немає нічого поганого. Просто не лінуйтесь нагадувати своїм рідним, що вам потрібно іноді дати трішки часу для себе, щоб остигнути. Зорі ж рекомендують представникам цього знаку Зодіаку відпочити у цей день, щоб набратися сил та енергії на вихідні, які однозначно будуть насиченими!
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