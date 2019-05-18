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Гороскоп на 19 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на день

Актуальний гороскоп на сьогодні, 19 травня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Зірки віщують більшості знаків Зодіаку довгоочікуваний відпочинок. Втім, не варто зловживати цим – не лінуйтеся!

І ще: Гороскоп на травень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 19 травня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 19 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307608

Овни, робочі справи потрібно залишати на роботі. Запам'ятайте, що додому не варто приносити їх! Вдома потрібно розслаблятися – що і радимо вам зробити.

Телець

Гороскоп на 19 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307600

Тельці, приділіть час собі! Зробіть те, що давно хотіли – придбайте омріяну річ, запишіться до перукаря, сходіть в ресторан тощо. Влаштуйте день королівського піклування про себе!

Близнюки

Гороскоп на 19 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307611

Близнюки, ваш характер часто стає перешкодою для нормального спілкування з оточенням. Навчіться контролювати свої емоції та думайте перед тим, як говорите.

Рак

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Раки, влаштуйте собі справжній відпочинок – відключіть мозок від переживань та виру думок й розслабтеся. Найкращий варіант – відпочинок на природі. Саме там ви зможете відпочити душею і тілом.

Лев

Гороскоп на 19 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307607

Леви, ви поєднуєте в собі прагнення до порядку, тверезий розум, дисципліну, відповідальність та прагматичність. Є й крайності – упертість, відсталість, прагнення "покращувати" до нескінченності, жага влади та деспотизм. Ви досягнете успіху, коли врівноважите свої сторони й досягнете гармонії.

Діва

Гороскоп на 19 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307605

Діви, цей день створений для того, щоб ви побули з родиною. Приділіть увагу найріднішим і всі будуть задоволені таким вашим рішенням.

Терези

Гороскоп на 19 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307606

Терези, сьогодні сприятливий день для грошових операцій – відкрийте депозит, сплатіть кредит, зробіть дорогу покупку тощо. Тільки це має бути добре обдумана дія, а не імпульсивне рішення.

Скорпіон

Гороскоп на 19 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307610

Скорпіони, ви прагнете до стабільності, безпеки та послідовності. Вас приваблює незалежність від умов існування, цивілізація, завдяки чому ми влаштовуємо своє життя. Рухайтесь у тому ж напрямку.

Стрілець

Гороскоп на 19 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307604

Стрільці, перш за все вам варто навести порядок і здійснити свої давні бажання і плани. У вас вже є чітка концепція, дисципліна, наполегливість, рішучість і готовність нести відповідальність за свої рішення. При цьому вам доведеться потрудитися на совість, тому що нічого вам не дістанеться даром. Успіх справи цілком залежить від ваших власних зусиль.

Козеріг

Гороскоп на 19 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307603

Козероги, ваші відносини зміцнюються, стають надійними та міцними. Ви втратите колишні ілюзії. Водночас прагнення до безпечної стабільності може завести ваші відносини в глухий кут, обмеживши їх найнеобхіднішим.

Водолій

Гороскоп на 19 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307609

Водолії, сьогодні варто звернути увагу на реалістичність вашого мислення, прагматичний підхід до справ та тверезий хід міркувань. Упорядкуйте ваші розпливчасті мрії. Є шанс, що побажання стануть конкретними планами, але не забудьте, що все потрібно піддавати критичному розбору.

Риби

Гороскоп на 19 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307602

Риби, сьогодні зорі віщують вам події, які несуть за собою зміну місця проживання або подорожі. Внутрішній неспокій змушує вас в цей день досліджувати нові сфери діяльності та свідомості.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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