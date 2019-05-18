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Гороскоп на 19 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 19 травня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Зірки віщують більшості знаків Зодіаку довгоочікуваний відпочинок. Втім, не варто зловживати цим – не лінуйтеся!
І ще: Гороскоп на травень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 19 травня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, робочі справи потрібно залишати на роботі. Запам'ятайте, що додому не варто приносити їх! Вдома потрібно розслаблятися – що і радимо вам зробити.
Телець
Тельці, приділіть час собі! Зробіть те, що давно хотіли – придбайте омріяну річ, запишіться до перукаря, сходіть в ресторан тощо. Влаштуйте день королівського піклування про себе!
Близнюки
Близнюки, ваш характер часто стає перешкодою для нормального спілкування з оточенням. Навчіться контролювати свої емоції та думайте перед тим, як говорите.
Рак
Раки, влаштуйте собі справжній відпочинок – відключіть мозок від переживань та виру думок й розслабтеся. Найкращий варіант – відпочинок на природі. Саме там ви зможете відпочити душею і тілом.
Лев
Леви, ви поєднуєте в собі прагнення до порядку, тверезий розум, дисципліну, відповідальність та прагматичність. Є й крайності – упертість, відсталість, прагнення "покращувати" до нескінченності, жага влади та деспотизм. Ви досягнете успіху, коли врівноважите свої сторони й досягнете гармонії.
Діва
Діви, цей день створений для того, щоб ви побули з родиною. Приділіть увагу найріднішим і всі будуть задоволені таким вашим рішенням.
Терези
Терези, сьогодні сприятливий день для грошових операцій – відкрийте депозит, сплатіть кредит, зробіть дорогу покупку тощо. Тільки це має бути добре обдумана дія, а не імпульсивне рішення.
Скорпіон
Скорпіони, ви прагнете до стабільності, безпеки та послідовності. Вас приваблює незалежність від умов існування, цивілізація, завдяки чому ми влаштовуємо своє життя. Рухайтесь у тому ж напрямку.
Стрілець
Стрільці, перш за все вам варто навести порядок і здійснити свої давні бажання і плани. У вас вже є чітка концепція, дисципліна, наполегливість, рішучість і готовність нести відповідальність за свої рішення. При цьому вам доведеться потрудитися на совість, тому що нічого вам не дістанеться даром. Успіх справи цілком залежить від ваших власних зусиль.
Козеріг
Козероги, ваші відносини зміцнюються, стають надійними та міцними. Ви втратите колишні ілюзії. Водночас прагнення до безпечної стабільності може завести ваші відносини в глухий кут, обмеживши їх найнеобхіднішим.
Водолій
Водолії, сьогодні варто звернути увагу на реалістичність вашого мислення, прагматичний підхід до справ та тверезий хід міркувань. Упорядкуйте ваші розпливчасті мрії. Є шанс, що побажання стануть конкретними планами, але не забудьте, що все потрібно піддавати критичному розбору.
Риби
Риби, сьогодні зорі віщують вам події, які несуть за собою зміну місця проживання або подорожі. Внутрішній неспокій змушує вас в цей день досліджувати нові сфери діяльності та свідомості.
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