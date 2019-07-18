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Гороскоп на 19 липня 2019: Леви та Раки спіймають удачу за хвіст
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 19 липня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі пророкують усім знакам Зодіаку хороший час для прийняття важливих рішень. Зірки наділять вас розсудливістю, вмінням прораховувати ситуацію, домовлятися із партнерами і знаходити компроміс, а також, у разі необхідності, вживати рішучих заходів.
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До вашої уваги прогноз на цей день українською мовою!
Гороскоп на сьогодні, 19 липня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Ви можете жити в любовних мареннях, тим часом, як ситуація потребуватиме реального погляду на речі. Невелика сварка з коханою людиною може трохи сколихнути рівну поверхню вашого життя. Шукайте партнера, який би добре до вас ставився і дозволяв би вам бути самими собою, а головне, вважав би щасливе сімейне життя найважливішим.
Телець
Зверніть увагу на душевний стан членів вашої сім'ї. Інакше ви можете стати крайнім. Прислухайтеся до інтуїції, вона допоможе зрозуміти, як привернути увагу оточуючих. Може, настав час купити що-небудь новеньке. Сьогодні зробіть для свого партнера щось незвичайне!
Близнюки
Початок дня сприятливий для колективних дій, спільних заходів. У стосунках з партнерами і під час укладання комерційних угод не втрачайте почуття реальності: вірогідні обман або фінансові втрати. У другій половині дня не поспішайте з новими любовними перемогами.
Рак
Будьте уважні. Цей день пов'язаний зі спокусами і бажаннями, пропозиціями, на які дуже важко відповісти відмовою. Вас можуть втягнути в сумнівну справу, фінансову аферу. Однак, є ймовірність, що вдача вам все-таки усміхнеться.
Лев
Не виключено, що сьогодні будуть обговорюватися питання, пов'язані з далекими поїздками або спільними справами із закордонними партнерами. Можливі контакти з далекими родичами, їх візити. Активізуйте своє спілкування, бо нове знайомство покладе початок плідній діловій співпраці.
Діва
Позитивні зміни в житті Дів можуть приспати пильність. Не варто сподіватися на подарунки долі, тому не можна ризикувати в матеріальних і фінансових питаннях. Не слід брати кредити в банках, зв'язуватися зі страховими компаніями, вступати в іпотеку.
Терези
Будь-яка подія, яка відбудеться сьогодні, дасть вам підказку, що ж саме вимагає змін у вашому житті. Краще закінчити всі свої минулі справи, для нових зараз не ідеальний період, навряд чи з цього вийде щось хороше.
Скорпіон
Зірки говорять Скорпіонам, що вам варто серйозніше поставитися до внутрішнього голосу. Не упускайте з виду випадкові знаки, тому що вони точно не випадкові. Ваша інтуїція загостриться в цей час до межі, тому довіряйте собі.
Стрілець
Гороскоп говорить, що ваше улюблене "а поговорити" – краще забути. Не вдасться уникнути конфлікту, якщо сказані вами слова потраплять не в ті вуха. Не діліться секретами навіть з близькими людьми і довіреними особами.
Козеріг
Якщо є можливість провести час на природі – не втрачайте її. Не сидіть вдома в один з цих теплих літніх днів цього року, будьте активнішими. Також більше уваги приділіть своєму внутрішньому світу.
Водолій
Сумніватися – недозволена розкіш у вашому випадку. Геть сумніви! Навіть неправильне рішення краще за кілька правильних одночасно. Довіряйте інстинктам. Все тільки починається. Ще трохи зусиль і процес автоматизується так, що ви перестанете його помічати.
Риби
Не бійтеся змінити напрямок. Ви роками не зраджуєте собі, своїм принципам і правилам. Але, може, в деяких випадках зрада – це не зрада, а продовження обраного курсу?
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