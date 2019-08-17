Гороскоп на 18 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 18 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день буде дуже сприятливим для самопізнання та позитивних змін, які вимагатимуть від вас максимальної щирості у словах, думках та діях.

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До вашої уваги прогноз на цей день українською мовою!

Гороскоп на сьогодні, 18 серпня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, реальність часто відрізняється від того, як ми її бачимо, а майбутнє, зазвичай, не стає таким, як ми його малюємо у своїм уяві. Спробуйте зосередитися на тому, ким ви себе бачите та чим хочете займатися, але це має бути чіткий план з цілями, а не загальне уявлення та мрії.

Тельці, зробіть собі горня запашної кави або теплого какао та насолоджуйтеся моментом. Інколи так важливо просто розслабитися, озирнутися навколо та зануритися у власні думки. Або послухати шурхіт природи й спів пташок – це та медитація, яка доступна кожному.

Близнюки, ви занадто потаємні й це не йде вам на користь. Навіть найближче оточення не завжди знає, що відбувається у вашому житті. Не змушуйте родичів та друзів хвилюватися, а просто тримайте їх у курсі справ.

Раки, буває таке, що ви не вірите у свої сили, навіть тоді, коли оточення запевняє вас у зворотному. Припиніть дивитися негативно на світ й почніть ризикувати. Не виправдаєте надій – не біда, головне – спробувати та випробувати себе на міцність.

Леви, святковий настрій гарантовано – ці вихідні будуть приємні та запам'ятаються надовго. Робіть те, що приносить вам задоволенні, влаштуйте свій день так, щоб отримати максимум позитиву.

Діви, є така сімейна проблема, від якої ви не можете втекти й весь час перебуваєте у нервовому напруженні. Подумайте, чи це справді проблема, чи вона стосується саме вас, чим можна зарадити. Можливо, це зовсім і не проблема або вас це зовсім не стосується, а ви переймаєтеся чужими негараздами, про що вас ніхто не просив.

Терези, робочі будні для вас були занадто виснажливими, тож влаштуйте собі справжній відпочинок. Ідеальний план: пізній підйом, смачний сніданок, прогулянка з друзями, вечір за переглядом кіно зі смаколиками. Напівактивний день – те, що вам потрібно для відновлення сил.

Скорпіони, насправді ви хороші, проте ваше оточення трішки іншої думки про вас. Ви не показуєте їм справжніх себе, а лише створений вами образ. Можливо, варто бути щирішими з колегами та знайомими?

Стрільці, сьогодні є велика імовірність цікавої пропозиції, від якої вам не можна відмовитися. Добре все обдумайте й зробіть правильний вибір – погодьтеся чи відмовтеся, якщо не відчуваєте у собі сили працювати над новим проєктом.

Козероги, ваш настрій залежить від того, що відбувається довкола вас. Змініть тактику – будьте у хорошому гуморі й усі справи підуть угору!

Водолії, бережіть ваше сердечко – не дозволяйте, щоб його розбили. Ви ж знаєте, що ви найкращі? От і пам'ятайте це завжди, коли хтось намагається вас образити.

Риби, сьогодні усі ваші справи матимуть успіх. Навіть, якщо вам здається, що ситуація стоїть на місці, не переживайте – у найближчому майбутньому неодмінно все буде якнайкраще.

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