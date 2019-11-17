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Гороскоп на 18 листопада 2019: кого чекають чудові новини
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 18 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Понеділок для більшості знаків Зодіаку обіцяє день, сприятливий для будь-якої активності. У понеділок зорі рекомендують відвідувати різні заходи, зустрічатися з друзями і влаштовувати романтичні сюрпризи для своїх коханих. Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 18 листопада 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Нарешті в Овнів настав період, коли можна трохи відволіктися від роботи. Все найважче ви вже пережили, тому цього тижня можете дозволити собі релакс. При цьому вам точно стане в пригоді вміння знаходити спільну мову з людьми.
Телець
Цей день мало підходить для рутинних занять, зате хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї. Можливі різкі перепади настрою; бурхливі, але скороминучі з'ясування стосунків і бажання бути в центрі подій.
Близнюки
Вам досі бракує нормального відпочинку, але робочий ритм не надто дозволяє розслабитись. Не засмучуйте, спробуйте провести вихідні дні максимально корисно для свого самопочуття. Активний тиждень швидко завершиться і принесе чудовий настрій.
Рак
День стане прикладом того, що справжня дружба існує у будь-якому віці та за будь-яких обставин. Раки можуть і самі розраховувати на підтримку, і допомогти за потреби. Щоправда, не варто надто нехтувати своїми потребами і надміру захоплюватись альтруїзмом.
Лев
Понеділок – найкращий день для того, щоби почати щось нове, адже Леви так і прагнуть виділитися з натовпу. Не соромтеся проявити себе, допомагайте своїм друзям і колегам, адже ви їм особливо потрібні. Зірки наполегливо рекомендують не нервуватися.
Діва
Зорі рекомендують Дівам у понеділок зважувати всі рішення. Від спонтанних покупок і витрат варто відмовитися, адже ці гроші вам можуть знадобитися під час довгоочікуваної відпустки, а вона от-от стартує, тому пропонуємо вже почати пакувати валізи.
Терези
День сприятливий для початку будь-якої важливої справи, використання і переробки інформації. Раціонально застосовуючи свої силу і енергію, ви зможете змінити на краще свій авторитет або поліпшити фінансове становище.
Скорпіон
День сприятливий для контактів. Відновіть перервані стосунки з людьми і налагодьте зіпсовані. Вас можуть відвідати цікаві ідеї, сміливо втілюйте їх в життя, ризикуйте. Плануйте відпустку, подорожі, відпочинок. Стосунки з близькою людиною складуться гармонійно. Ви будете спокійні, щасливі і задоволені один одним.
Стрілець
Сьогодні корисне спілкування в колективі і активний відпочинок серед однодумців. Ваші великодушність, теплота і щедрість пожвавлять будь-яке суспільство, вселять в оточуючих оптимізм і віру в майбутнє. Не виключено нове захоплення, яке буде, на жаль, короткочасним. Не зловживайте спиртними напоями.
Козеріг
Зорі пророкують Козерогам чудовий день з великою кількістю нової інформації. Ваша активність досягне свого максимуму, тож всі справи вирішуватимуться швидко та якісно. Вечір найкраще провести в колі близьких і без думок про роботу.
Водолій
Водолії продовжують жити у скаженому ритмі, не знаходячи час для нормального відпочинку, однак не варто розганятись до максимуму. Раціонально розподіліть завдання та не забувайте приділяти хоча б частину дня релаксу.
Риби
Понеділок принесе Рибам чимало важливих зустрічей та подій, які можуть змінити пріоритети на найближчий час. Ставтесь до людей добріше, і тоді можна буде не перейматись про віддачу та підтримку у складних ситуаціях.
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