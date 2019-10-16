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Гороскоп на 17 жовтня 2019: кому сьогодні усміхнеться фортуна
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 17 жовтня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Друга половина тижня буде максимально плідною для більшості представників різних знаків Зодіаку, але перейматися не слід, адже робота не забере у вас більше часу, ніж ви готові їй приділити. Дізнайтесь, що ж вам пророкують зорі на сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 17 жовтня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Дорогі Овни, сьогодні вам абсолютно немає через що хвилюватися. День пройде настільки легко та невимушено, що ви й не встигнете збагнути, як він дійде до свого логічного завершення. Налаштуйтесь на позитив і не дозвольте сьогодні дрібним труднощам затьмарити ваш день, який однозначно принесе масу задоволення та радості!
Телець
Четвер для Тельців буде дещо напруженим і складним, адже попереду на вас чекає нелегка дорога. Перевірте всі свої речі, документи та не забудьте спакувати речі. Ввечері рекомендуємо прийняти гарячу ванну та розслабитися, адже попереду на вас очікують затяжні трудові будні!
Близнюки
Четвер для Близнюків пройде під егідою "турбота про здоров'я". Це зовсім не означає, що сьогодні вам слід іти до лікаря або аптеки. Почніть з малого: прийміть ранковий душ, зробіть зарядку та поснідайте. Від кави у першій половині дня краще відмовитися, адже цілком імовірно, що сьогодні ви й без неї почуватиметесь на висоті!
Рак
Ракам сьогодні слід потурбуватися про власне самопочуття. Цілком імовірно, що вас протягом четверга турбуватимуть не вельми позитивні думки. Воно й не дивно, адже після яскравої та теплої відпустки завжди дуже складно повертатися до робочих буднів. Запасіться терпінням і тримайте якомога ближче радісні спогади, які грітимуть вас у холодні осінні вечори!
Лев
Левам сьогодні однозначно усміхнеться фортуна. За що б ви не бралися у цей день – все буде йти на найвищому рівні. Головне – не перейматися через банальні буденні труднощі, з якими ви стикатиметесь. Налаштуйтесь на позитив і робіть все для того, аби цей четвер запам'ятався вам якомога довше!
Діва
Діви у цей день насолоджуватимуться відпочинком. Навіть якщо ви сьогодні працюватимете, вас ніхто не завантажуватиме величезною кількістю роботи, і це прекрасно! Вечір зорі рекомендують провести у колі рідних: сходіть з ними в кіно або просто на каву. Стосовно фільмів, то рекомендуємо вибратися на стрічку "Захар Беркут", яка сподобається і дорослим, і малим!
Терези
Дорогі Терези, вам сьогодні слід присвятити максимум часу роботі. Цілком імовірно, що за першу половину тижня накопичилося кілька "хвостів", які не слід відкладати на завтра. Ви ж не хочете під час вихідних перейматися через завдання, які висять на вас. До слова, ваша наполегливість та працелюбство принесуть бажані плоди, тож не зволікайтесь!
Скорпіон
Скорпіонам зорі рекомендують сьогодні не надто напрягатися, адже день буде максимально легким. Не забувайте, що робота любить дурня, тому їй слід приділяти не надто багато роботи. Тому весь свій вільний час краще провести за улюбленим заняттям. До слова, вечір слід присвятити хорошій і якісній літературі!
Стрілець
Сьогодні буде надзвичайно вдалий день для нових починань. Налаштуйтесь на позитив і не забудьте підняти вище голову, адже під ногами нічого цікавого ви не побачите! Зорі рекомендують у цей четвер братися за ті справи, на які ви завжди не знаходили вільної хвилини. Результат вас однозначно потішить!
Козеріг
Козерогам бажано цей день присвятити цілком і повністю роботі. Якщо ж ви не зберетеся з силами та бажаннями, то є ймовірність, що під час вихідних ви просто не зможете сконцентруватися на відпочинку. Головне – правильно розставити пріоритети сьогодні та налаштуватися на робочий лад!
Водолій
Зорі рекомендують Водоліям набратися терпіння та підготуватися до веселих і яскравих вихідних. Четвер пройде максимально легко та невимушено, що ви просто не встигнете збагнути, як робочий будень дійшов до логічного завершення. І не забувайте про те, що ваші сьогоднішні компаньйони зроблять все для того, щоб день був радісним і позитивним!
Риби
Зорі рекомендують Рибам присвятити максимум уваги своєму здоров'ю. Виберіться на прогулянку, прийміть гарячу ванну або просто приготуйте щось смачне та корисне. Загалом, робіть все, щоб отримати якомога більше задоволення від свого життя та цього дня. А про клопоти і труднощі краще не замислюватися, адже вони не варті вашої уваги.
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