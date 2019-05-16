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Гороскоп на 17 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на день

Актуальний гороскоп на сьогодні, 17 травня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні гороскоп прогнозує всім знакам Зодіаку ймовірне поліпшення фінансового становища: подарунок або вдалу покупку. Також вірогідні ділові пропозиції і вдале завершення справ.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 17 травня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 17 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307608

День активної боротьби і зіткнень. Доля як і раніше випробовує вас на міцність. Справи, якими ви будете змушені займатися, виявляться малоперспективними. На роботі сьогодні вірогідні дрібні сутички з товаришами. Не давайте необдуманих обіцянок.

Телець

Гороскоп на 17 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307600

День буде відрізнятися непередбачуваністю подій. Присвятіть його наведенню порядку. Можливо, вам захочеться переставити меблі або поміняти шпалери. Не рекомендуємо займатися грошовими справами: ви можете постраждати від нерішучості або зайвої довірливості.

Близнюки

Гороскоп на 17 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307611

Зірки пропонують вам саме сьогодні почати нову справу або серйозні ділові переговори. Вони мають бути успішними і принести високі результати. Стосунки з представниками протилежної статі обіцяють бути плідними, однак остаточний результат справ буде залежати від захоплення спільною справою і настрою вашого партнера.

Рак

Гороскоп на 17 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307601

Девіз дня – "працьовитість і сумлінність". В цьому випадку вас буде супроводжувати успіх. Ймовірне поліпшення фінансового становища: подарунок або вдала покупка. Можливо пропозиція про більш вигідну роботу. Швидше за все у вас буде романтичне побачення або зустріч з давньою симпатією.

Лев

Гороскоп на 17 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307607

Левів першої декади космічні впливи підштовхнуть до оновлення і пошуку нових сфер діяльності, а у Левів другої і третьої декади надлишок енергії викличе агресивність або незадоволеність досягнутими результатами. Зберігайте спокій.

Діва

Гороскоп на 17 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307605

Зірки гарантують визнання і успіх у будь-якій справі тільки тим Дівам, чиї рішення або вчинки будуть засновані на глибоких почуттях і переконаності у своїй правоті.

Терези

Гороскоп на 17 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307606

Незважаючи ні на що, сьогодні ви зможете відчувати себе на висоті у всіх аспектах. Вірогідні ділові пропозиції, вдале завершення справ. Ваша чарівність підкорить оточуючих. Щоб утримати удачу, визначте межі своїх досягнень і не відволікайтеся на дрібниці.

Скорпіон

Гороскоп на 17 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307610

Не ведіть занадто активний спосіб життя: це може погано позначитися на самопочутті. Забудьте про неприємності, ваші потреби цілком відповідають вашим можливостям. Другу половину дня проведіть вдома і влаштуйте невелике сімейне свято.

Стрілець

Гороскоп на 17 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307604

Несподівані неприємності можуть початися з самого ранку і значно ускладнити відносини з друзями. Можливі неприємні звістки, які змусять вас переглянути сформовані стосунки. Зірки рекомендують в ці дні поводитися більш стримано.

Козеріг

Гороскоп на 17 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307603

Активний, творчий день, проходить під знаком любові. Сьогодні не слід приймати кардинальних рішень. Зірки сприяють творчій роботі. У цей день можете проводити ділові зустрічі з начальством або впливовими покровителями: вас буде супроводжувати удача.

Водолій

Гороскоп на 17 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307609

Сьогодні жінок-Водоліїв чекають нові цікаві знайомства, не виключено, що з ділових вони переростуть у любовні. Ваші сексуальність, особиста чарівність і життєвий потенціал на висоті. Будь-які дії будуть вдалими і знайдуть сприятливий відгук.

Риби

Гороскоп на 17 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307602

День, несприятливий для подорожей і поїздок. Звертайте всю увагу на сім'ю і дітей. Самотніх Риб чекає приємна дружня атмосфера і стан умиротворення. Не відмовляйте собі в бажанні придбати гарну річ, що відповідає вашим тонким естетичним запитам.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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