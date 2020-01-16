Гороскоп на 17 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 17 січня 2020 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зорі гороскопу радять не сприймати ніяких рамок, шаблонів і обмежень! Протягом дня вам в голову можуть приходити найнеймовірніші свіжі ідеї – запам'ятайте їх, щоб потім скористатися. Дізнайтесь, що зорі підготували для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 17 січня 2020

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Сьогодні Овен ризикує несподівано для себе захопитися нісенітницею. Втім, самому Овну предмет його захоплення нісенітницею здаватися не буде! Більш того, ця річ здатна захопити увагу настільки, що через це Овен упустить щось дійсно важливе.

Сьогодні Телець буде зазнавати труднощів з самоорганізацією і дисципліною. Утриматися в цей день в звичних рамках буде напрочуд важко, хоча саме до цього Телець і буде прагнути. Звідси і внутрішній конфлікт, коли одна половинка душі прагне до порядку, а інша до хаосу.

Сьогодні інтереси і плани Близнюків протягом дня не раз будуть рішуче змінюватися! Весь день їх буде тягнути то в одну, то в іншу сторону, і противитися цим поривам буде важко. По-хорошому, щоб домогтися в цей день хоч чогось, Близнюкам не завадило б зосередитися на чомусь одному.

Сьогодні у Раків може прокинутися непереборне бажання покомандувати оточуючими. Що ж, якщо ви відчуваєте в собі реальні якості лідера, то вперед! А от якщо цих якостей в характері Раків бракує, то не варто і намагатися.

Сьогодні Леви ризикують повною мірою відчути, що таке войовничість. Ні, ніякої війни вони оголошувати не збираються. Та й навіщо оголошувати? Куди зручніше почати війну без оголошення, заставши супротивника зненацька!

Сьогодні Дівам імпонує активний стиль життя, неформальна співпраця. Але при будь-якій спробі такого роду ви натрапите на ті чи інші перешкоди, ліміти, заборони. Можливо, вас буде сковувати професійна етика, брак часу або самопочуття.

У цю добу Терезам краще не захоплюватися індивідуальної ініціативою і відвертим самовираженням, а в партнерських і колективних діях стати трохи обачнішими. Якщо ви надмірно поступливі, вам можуть нав'язати невигідні функції або чужий стиль дій.

Для Скорпіонів день позитивний. Це відповідний момент для поновлення кола спілкування і засобів зв'язку. Можливі свіжі оригінальні ідеї, новини здалеку. Може з'явитися співрозмовник, друг. Дрібні цікаві задумки цілком реально виконати відразу.

Сьогодні Стрільцям варто як слід пофантазувати! Зорі гороскопу нагадують їм: щоб досягти багато чого, треба час від часу виходити за рамки і давати волю своїм мріям. День ідеально підходить для того, щоб досхочу помріяти про майбутнє.

Сьогодні Близнюки починають дивитися на речі ширше. Та чи інша несподіванка поверне хід ваших міркувань в новому напрямку, простимулює вас на незвичайні оригінальні інтереси. Може посилитися інтерес до освіти, подорожей, співпраці.

Справи, за які Водолії візьмуться сьогодні, обов'язково отримають продовження, якими б незначними вони не здавалися. Згодом вони здатні зіграти в роботі, добробуту або особистому житті Водоліїв чималу роль. Ось чому зорі гороскопу радять сьогодні Рибам уважно ставитися до всіх дрібниць.

День підштовхує Риб до пригод, часом невинних, а часом протизаконних. Легко вплутатися в ту чи іншу авантюру за компанію, потрапити під сумнівний вплив друзів, іноземців або партнера. Можна отримати завдання із секретом і від начальства.

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