Гороскоп на 17 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 17 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні чудовий день, який має всі шанси опинитися сходинкою вище на шляху до вашої заповітної мети. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 17 квітня 2020

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Сьогодні Овни можуть відчувати певне невдоволення своїм статусом. Втім, невдоволення це буде не гострим. Просто раз по раз у Овнів може виникати бажання зміцнити і поліпшити свій імідж в очах оточуючих. У цей день у Овнів дійсно буде шанс краще зарекомендувати себе в очах начальства.

Сьогодні день у Тельця обіцяє пройти під знаком підвищеної активності і діяльності. Більше того, своїй активності Тельцю здасться недостатньо, тому він зробить все, щоб будь-яким чином залучити в свої справи оточуючих. Головне, не робити цього занадто прямолінійно.

Сьогодні Близнюки сповнені енергії і сил, але, щоб не налякати оточуючих своїм натиском, їм доведеться це приховувати. День зажадає від них неквапливого ритму і зважених, консервативних рішень, так що Близнюкам доведеться балансувати на грані обережності і рішучості.

Сьогодні в душі Рака прокинеться не тільки великий стратег, але і великий тактик. Навіть не думайте відмовляти його від будь-яких задумів: тільки неприємності наживете. Все, що Рак задумав сьогодні, він буде прагнути здійснити будь-яким можливим для нього способом.

Сьогодні Лев може відчувати серйозні сумніви, що заважають йому прийняти якесь важливе для себе рішення. Втім, якщо через це Лев здасться комусь занадто нерішучим, то даремно. Просто зорі гороскопу сьогодні схиляють його ретельно зважувати кожен свій крок.

Дів сьогодні очікує сонячний весняний день, якщо їхній настрій не буде змінюватись надто швидко. Спробуйте не брати близько до серця все, що трапляється навколо. Спершу турбуйтесь про себе, а вже тоді допомагайте іншим.

Терезам слід бути обережнішими: можливий гострий конфлікт! Вони будуть налаштовані по-бойовому, нервово і непримиренно реагуючи на все, що відбувається навколо. Через це між ним і навколишніми можуть раз у раз проскакувати іскри, а там і до грози недалеко.

Люди перекладуть на плечі Скорпіона левову частину своїх проблем і турбот! Скорпіон готовий надати їм підтримку і допомогу, навіть посунувши заради цього свої власні справи. Втім, прохачі можуть про це пошкодувати: Скорпіон піддасть безжалісному аналізу їх проблеми.

Сьогодні Стрілець з одного тільки спортивного інтересу готовий буде наполегливо доводити оточуючим будь-яку свою думку, якою б безглуздою вона не була. Вступати з ним з цього приводу в суперечки заняття абсолютно порожнє. Тим більше, що через пів години Стрілець з таким самим запалом може почати доводити абсолютно зворотне.

Сьогодні день у Козерога обіцяє пройти під зіркою меланхолії і смутку. На жаль, все, що не вдалося зробити вчора, в цей день тим більше не вийде закінчити. Та що там закінчити, якщо навіть починати сьогодні Козерогу нічого не захочеться? Просто відпочиньте.

Водолій готовий буде звиватися вужем, аби тільки переконати оточуючих у своїй правоті! Інше питання, навіщо це Водолію потрібно? Чи не краще витратити цю енергію на досягнення реальних цілей? А вже якщо сьогодні і доводити щось оточуючим, то краще не свою правоту, а свою незамінність.

Сьогодні головним трендом дня у Риб буде нудьга. З одного боку, в душі їм буде хотітися зайнятися хоч чимось цікавим. З іншого ж боку, шансів для цього буде, на жаль, небагато. Не варто очікувати, що хтось із оточуючих візьме ініціативу на себе і виведе Риб з цього пасивного стану.

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