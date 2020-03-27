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Вихідні й свята в квітні 2020: коли й скільки буде вихідних на Пасху

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коли будуть вихідні у квітні 2020 року - фото 1
коли будуть вихідні у квітні 2020 року

Додатковий вихідний у квітні 2020 традиційно буде з нагоди Пасхи! У квітні українці отримають затяжний вікенд, під час якого можна буде максимально розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні!

На квітень 2020 року передбачені додаткові вихідні дні, які зафіксовані в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього місяця весни українці отримають 9 вихідних, це разом з врахуванням усіх традиційних субот-неділь, державних та релігійних свят. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.

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Вихідні у квітні на Великдень 2020

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні, щоб ви встигли спланувати свій час!

19 березня буде головне релігійне свято – Пасха! Воно завжди припадає на неділю, тож, за традицією, наступний день, 20 квітня, буде неробочим днем. Отже, українці матимуть затяжний вікенд у три дні (18, 19, 20 квітня) з нагоди Великодня.

Календар вихідних на квітень 2020:

Квітень 2020 року
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
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20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

* вихідні у квітні виділено червоним кольором

Зауважте, що 20 квітня – це вихідний у всіх державних та офіційних установах, тож вони не працюватимуть. І цей день не потрібно відпрацьовувати пізніше.

Усі державні та релігійні свята на квітень

  • 1 квітня, середа – День сміху
  • 2 квітня, четвер – Міжнародний день дитячої книги
  • 3 квітня, п'ятниця – День народження мобільного телефону
  • 4 квітня, субота – Міжнародний День безпритульних тварин
  • 5 квітня, неділя – Міжнародний День супу
  • 6 квітня, понеділок – Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку
  • 7 квітня, вівторок – Всесвітній день здоров'я, Благовіщення
  • 8 квітня, середа – День працівників військових комісаріатів
  • 9 квітня, четвер – Песах – єврейське свято
  • 10 квітня, п'ятниця – День брата і сестри
  • 11 квітня, субота – Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона
  • 12 квітня, неділя – Всесвітній День рок-н-ролу, Вербна неділя
  • 13 квітня, понеділок – День народження тролейбуса
  • 14 квітня, вівторок – Свято вогню
  • 15 квітня, середа – Всесвітній день мистецтва
  • 16 квітня, четвер – Всесвітній день голосу
  • 17 квітня, п'ятниця – Всесвітній день боротьби з гемофілією
  • 18 квітня, субота – Закінчення Великого посту
  • 19 квітня, неділя – Великдень
  • 20 квітня, понеділок – День вдячності волонтерам
  • 21 квітня, вівторок – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності
  • 22 квітня, середа – Міжнародний день Землі
  • 23 квітня, четвер – Всесвітній день книг і авторського права
  • 24 квітня, п'ятниця – Міжнародний день солідарності молоді
  • 25 квітня, субота – Міжнародний День ДНК
  • 26 квітня, неділя – Міжнародний день пам’яті Чорнобиля
  • 27 квітня, понеділок – День азбуки Морзе
  • 28 квітня, вівторок – Всесвітній день охорони праці
  • 29 квітня, середа – Міжнародний день танцю
  • 30 квітня, четвер – Міжнародний день джазу
Вихідні й свята в квітні 2020: коли й скільки буде вихідних на Пасху - фото 394527
Що робити на вихідних у квітні:

Оскільки до 24 квітня в Україні триває карантин, то ви повинні залишатися вдома. Подорожі, походи в гості, концерти, музеї та інші розваги зараз не для вас!

Проте не варто сумувати, адже у вас є багато інших варіантів для дозвілля:

  • читати книги
  • дивитися фільми та серіали
  • готувати нові та цікаві страви
  • проходити освітні курси та майстер-класи
  • вчити іноземні мови онлайн
  • влаштувати прогулянку лісом (головне – уникати людей)
  • завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
  • слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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