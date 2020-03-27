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Вихідні й свята в квітні 2020: коли й скільки буде вихідних на Пасху
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Додатковий вихідний у квітні 2020 традиційно буде з нагоди Пасхи! У квітні українці отримають затяжний вікенд, під час якого можна буде максимально розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні!
На квітень 2020 року передбачені додаткові вихідні дні, які зафіксовані в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього місяця весни українці отримають 9 вихідних, це разом з врахуванням усіх традиційних субот-неділь, державних та релігійних свят. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.
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Вихідні у квітні на Великдень 2020
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні, щоб ви встигли спланувати свій час!
19 березня буде головне релігійне свято – Пасха! Воно завжди припадає на неділю, тож, за традицією, наступний день, 20 квітня, буде неробочим днем. Отже, українці матимуть затяжний вікенд у три дні (18, 19, 20 квітня) з нагоди Великодня.
Календар вихідних на квітень 2020:
|Квітень 2020 року
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
* вихідні у квітні виділено червоним кольором
Зауважте, що 20 квітня – це вихідний у всіх державних та офіційних установах, тож вони не працюватимуть. І цей день не потрібно відпрацьовувати пізніше.
Усі державні та релігійні свята на квітень
- 1 квітня, середа – День сміху
- 2 квітня, четвер – Міжнародний день дитячої книги
- 3 квітня, п'ятниця – День народження мобільного телефону
- 4 квітня, субота – Міжнародний День безпритульних тварин
- 5 квітня, неділя – Міжнародний День супу
- 6 квітня, понеділок – Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку
- 7 квітня, вівторок – Всесвітній день здоров'я, Благовіщення
- 8 квітня, середа – День працівників військових комісаріатів
- 9 квітня, четвер – Песах – єврейське свято
- 10 квітня, п'ятниця – День брата і сестри
- 11 квітня, субота – Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона
- 12 квітня, неділя – Всесвітній День рок-н-ролу, Вербна неділя
- 13 квітня, понеділок – День народження тролейбуса
- 14 квітня, вівторок – Свято вогню
- 15 квітня, середа – Всесвітній день мистецтва
- 16 квітня, четвер – Всесвітній день голосу
- 17 квітня, п'ятниця – Всесвітній день боротьби з гемофілією
- 18 квітня, субота – Закінчення Великого посту
- 19 квітня, неділя – Великдень
- 20 квітня, понеділок – День вдячності волонтерам
- 21 квітня, вівторок – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності
- 22 квітня, середа – Міжнародний день Землі
- 23 квітня, четвер – Всесвітній день книг і авторського права
- 24 квітня, п'ятниця – Міжнародний день солідарності молоді
- 25 квітня, субота – Міжнародний День ДНК
- 26 квітня, неділя – Міжнародний день пам’яті Чорнобиля
- 27 квітня, понеділок – День азбуки Морзе
- 28 квітня, вівторок – Всесвітній день охорони праці
- 29 квітня, середа – Міжнародний день танцю
- 30 квітня, четвер – Міжнародний день джазу
Оскільки до 24 квітня в Україні триває карантин, то ви повинні залишатися вдома. Подорожі, походи в гості, концерти, музеї та інші розваги зараз не для вас!
Проте не варто сумувати, адже у вас є багато інших варіантів для дозвілля:
- читати книги
- дивитися фільми та серіали
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку лісом (головне – уникати людей)
- завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
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