Вихідні й свята в квітні 2020: коли й скільки буде вихідних на Пасху

коли будуть вихідні у квітні 2020 року

Додатковий вихідний у квітні 2020 традиційно буде з нагоди Пасхи! У квітні українці отримають затяжний вікенд, під час якого можна буде максимально розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні!

На квітень 2020 року передбачені додаткові вихідні дні, які зафіксовані в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, цього місяця весни українці отримають 9 вихідних, це разом з врахуванням усіх традиційних субот-неділь, державних та релігійних свят. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.

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Вихідні у квітні на Великдень 2020

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні, щоб ви встигли спланувати свій час!

19 березня буде головне релігійне свято – Пасха! Воно завжди припадає на неділю, тож, за традицією, наступний день, 20 квітня, буде неробочим днем. Отже, українці матимуть затяжний вікенд у три дні (18, 19, 20 квітня) з нагоди Великодня.

Календар вихідних на квітень 2020:

Квітень 2020 року ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

* вихідні у квітні виділено червоним кольором

Зауважте, що 20 квітня – це вихідний у всіх державних та офіційних установах, тож вони не працюватимуть. І цей день не потрібно відпрацьовувати пізніше.

Усі державні та релігійні свята на квітень

1 квітня , середа – День сміху

, середа – День сміху 2 квітня , четвер – Міжнародний день дитячої книги

, четвер – Міжнародний день дитячої книги 3 квітня , п'ятниця – День народження мобільного телефону

, п'ятниця – День народження мобільного телефону 4 квітня , субота – Міжнародний День безпритульних тварин

, субота – Міжнародний День безпритульних тварин 5 квітня , неділя – Міжнародний День супу

, неділя – Міжнародний День супу 6 квітня , понеділок – Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку

, понеділок – Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку 7 квітня , вівторок – Всесвітній день здоров'я, Благовіщення

, вівторок – Всесвітній день здоров'я, Благовіщення 8 квітня , середа – День працівників військових комісаріатів

, середа – День працівників військових комісаріатів 9 квітня , четвер – Песах – єврейське свято

, четвер – Песах – єврейське свято 10 квітня , п'ятниця – День брата і сестри

, п'ятниця – День брата і сестри 11 квітня , субота – Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона

, субота – Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона 12 квітня , неділя – Всесвітній День рок-н-ролу, Вербна неділя

, неділя – Всесвітній День рок-н-ролу, Вербна неділя 13 квітня , понеділок – День народження тролейбуса

, понеділок – День народження тролейбуса 14 квітня , вівторок – Свято вогню

, вівторок – Свято вогню 15 квітня , середа – Всесвітній день мистецтва

, середа – Всесвітній день мистецтва 16 квітня , четвер – Всесвітній день голосу

, четвер – Всесвітній день голосу 17 квітня , п'ятниця – Всесвітній день боротьби з гемофілією

, п'ятниця – Всесвітній день боротьби з гемофілією 18 квітня , субота – Закінчення Великого посту

, субота – Закінчення Великого посту 19 квітня , неділя – Великдень

, неділя – 20 квітня , понеділок – День вдячності волонтерам

, понеділок – День вдячності волонтерам 21 квітня , вівторок – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності

, вівторок – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності 22 квітня , середа – Міжнародний день Землі

, середа – Міжнародний день Землі 23 квітня , четвер – Всесвітній день книг і авторського права

, четвер – Всесвітній день книг і авторського права 24 квітня , п'ятниця – Міжнародний день солідарності молоді

, п'ятниця – Міжнародний день солідарності молоді 25 квітня , субота – Міжнародний День ДНК

, субота – Міжнародний День ДНК 26 квітня , неділя – Міжнародний день пам’яті Чорнобиля

, неділя – Міжнародний день пам’яті Чорнобиля 27 квітня , понеділок – День азбуки Морзе

, понеділок – День азбуки Морзе 28 квітня , вівторок – Всесвітній день охорони праці

, вівторок – Всесвітній день охорони праці 29 квітня , середа – Міжнародний день танцю

, середа – Міжнародний день танцю 30 квітня, четвер – Міжнародний день джазу

Що робити на вихідних у квітні:

Оскільки до 24 квітня в Україні триває карантин, то ви повинні залишатися вдома. Подорожі, походи в гості, концерти, музеї та інші розваги зараз не для вас!

Проте не варто сумувати, адже у вас є багато інших варіантів для дозвілля:

читати книги

дивитися фільми та серіали

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку лісом (головне – уникати людей)

завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину