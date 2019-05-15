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Гороскоп на 16 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 16 травня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Друга половина тижня у більшості представників знаків Зодіаку буде надзвичайно шаленою та насиченою, воно й не дивно, адже пора вже нарешті відходити від режиму вихідного дня. Одним потрібно буде нарешті здавати звіти, а іншим – братися за те, що вони активно відкладали на завтра. Дізнайтесь, що ж чекає на вас у четвер?
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 16 травня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Ви сьогодні особливо заслуговуєте на максимальний відпочинок, тому спробуйте саме сьогодні приділити якомога більше часу собі. Представники цього знаку Зодіаку надзвичайно турботливі друзі та колеги, але в цей четвер потрібно пригадати про те, що піклуватися слід і про себе. Не забувайте про те, що ваша кохана людина шалено сумує за вами, тому якщо буде можливість, проведіть з нею якомога більше часу сьогодні.
Телець
У Тельців четвер – день продовження шаленої метушні. Вам потрібно перевезти якісь дрібниці з пункту А до пункту Б, кудись їздити та забирати у самих себе час. Утім, не варто засмучуватися через це. Будь-яка ваша дія винагородиться. Зорі прихильні до тих, хто старається, аби все пройшло якнайкраще! Не забувайте про це.
Близнюки
У четвер Близнюки будуть засипані купою різноманітної і не завжди зрозумілої роботи. На вас буде чекати не одне доручення від керівника, з яким потрібно буде впоратися, щоб довести свою кваліфікацію. Зорі рекомендують сьогодні обійтися без сенсів самошкодування. Цілком імовірно, що після такої "руханки" ви можете нарешті отримати бажане підвищення або премію.
Рак
Сьогодні Ракам потрібно бути максимально обережними зі своїм здоров'ям, адже погода розійшлася не на жарт. Не довіряйте сонцю, щоби не занедужати. На роботі також не варто перепрацьовуватися, щоби у вас зовсім не відпало бажання там з'являтися. Не забудьте зранку приділити трішки часу своїй фізичній формі. Іноді тягання заліза приносить значно більше емоційної рознарядки, ніж прочитання трилера.
Лев
Минулого тижня Леви займалися відвертим нічогонеробінням, тому в ці трудові будні не варто розслаблятися. Тим паче, що саме у четвер на вас чекає справжня запара. Будьте готовими до того, що ввечері ви будете буквально засипані купою завдань, які потрібно буде виконувати, чи не водночас. Утім, не забувайте, що вам доручають лише те, що ви здатні робити, тому не сумнівайтесь, що керівництво оцінить ваші старання!
Діва
У четвер Діви спробують налагодити особисте життя. Зорі наполегливо рекомендують зателефонувати тій людині, котра вам не байдужа, адже іноді дуже важливо зробити перший крок самостійно, а не очікувати, коли це зробить хтось за вас. Якщо ви прислухаєтесь до цих порад, будьте готовими, що вечір ви проведете в кіно або ресторані, на що ви, насправді, чекали вже дуже давно!
Терези
Терези працюють в поті чола, адже цей тиждень проходить під девізом "шалена запара". Воно не дивно, адже попередній тиждень був максимально розслабленим і аж ніяк не надихав на виконання робочих завдань. Якщо ви успішно впораєтесь з усіма завданнями, то ввечері отримаєте заслужену винагороду. Цілком імовірно, що це буде романтична вечеря або прогулянка з друзями, яких ви давно не бачили!
Скорпіон
У цей день Зорі рекомендують Скорпіону відпочивати, але це зовсім не означає, що потрібно цілодобово дивитися серіали. Не забувайте, що час поза роботою можна проводити для самовдосконалення. Ідеальним заняттям сьогодні буде вивчення іноземних мов, яке ви відкладаєте на завтра вже кілька тижнів. Не забувайте, що ваші старання будуть оцінені, тому не лінуйтесь трішки позайматися!
Стрілець
У четвер Стрільцям потрібно буде зібратися до купки, адже попереду чекає багато роботи. Керівництво буде засипати представників цього знаку Зодіаку купою, на перший погляд, безглуздих завдань, даватиме безліч доручень, які просто неможливо виконати за день. Але це лише перевірка від вашого боса, в результаті якої, ви доведете, що перебуваєте на своєму місці. Не лінуйтесь і викладайтесь по максимуму!
Козеріг
Сьогодні Козероги спокійні, як ніколи. Такими вас уже давно не бачили, ані рідні, ані колеги по роботі. Використайте свій спокій для того, щоб узятися за завдання, які раніше вам були не під силу. Цілком імовірно, що сьогодні ви підпишете контракт з новими партнерами або й узагалі зміните вид діяльності. Не забувайте, що будь-які зміни відбуваються на краще!
Водолій
Якщо ви не будете тримати себе у руках сьогодні, то є ймовірність, що ввечері на вас чекають конфлікти. І мова йде не лише про непорозуміння з колегами, а й з іншими людьми, які вас оточують. Спробуйте сьогодні бути максимально розслабленими і не зважати на всілякі дрібниці. Все це – не більше, ніж щоденні випробування, які потрібно проходити з високо піднятою головою!
Риби
Риби сьогодні почуватимуться максимально добре. Саме в четвер на вас чекає тотальне розслаблення та розуміння того, що все йде по плану. Втім, для того, щоб усе так і було, потрібно вірити в те, що ви робите і для чого. Зорі схильні до тих представників цього знаку Зодіаку, які самостійно відповідають за все, що з ними відбувається, і готові усувати всі проблеми, які з'являються на їхньому шляху.
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