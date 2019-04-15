На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 16 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 50
Актуальний гороскоп на сьогодні, 16 квітня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Гороскоп на сьогодні віщує деяким знака зодіаку втрати, а деяким – прибуток. Як кажуть, десь прийшло, а десь пішло. При цьому дехто буде активно боротися за місце під сонцем.
І ще: Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 16 квітня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Новий поворот долі внесе у ваше життя багато чудесного та несподіваного. Те, що відбудеться сьогодні, в недалекому майбутньому повпливає на старт нового періоду життя, який буде сповнений успіхом і чудовими досягненнями.
Телець
Тельці, сьогодні сили, які раніше дрімали вглибині, вирвуться назовні. Цей приплив енергії стане "другим диханням", яке так потрібне вам. Ця сила приведе вас у тонус.
Близнюки
Зорі підготували для вас обіцянку. Це може бути обіцянка нових відносин або відновлення старих стосунків. Це може бути й духовним, й фізичним контактом. Будь обачні й дійте так, як вам підказує інтуїція.
Рак
Раки, готові до руху? Зорі помітили, що ваш творчий потенціал, чутливість та чуттєвість посилені. Користайтеся цим і впроваджуйте в життя нові ідеї. Почніть нові креативні проекти.
Лев
Леви, як завжди, винахідливі. Ви генеруєте блискучі нові ідеї, які легко приходять до вас. Зорі радять чекати на нові, приємні та дещо бентежні події.
Діва
Діви, якщо ви відкладали створення сім'ї, то зараз хороший момент подумати про це. Сьогодні настане період повної ясності та глибоких роздумів.
Терези
Зараз саме час подумати про минуле та майбутнє. Канікули або усамітнення були б дуже корисні для вас. Сьогодні не час для прийняття необачних або імпульсивних рішень.
Скорпіон
Скорпіони, майте терпіння, щоб отримати бажане. Життя може здаватися статичним для вас, але насправді в ньому відбувається багато змін.
Стрілець
Сьогодні ви повинні ввімкнути свою турботливу сторону і вона зіграє важливу роль. Ви потрібні рідним та близьким. Не ігноруйте їх!
Козеріг
Пам'ятайте, що нові ідеї народжуються не завжди одразу. Інколи вони з'являються після довгого очікування. Не квапте події, все дозріває у відповідний час.
Водолій
Водолії, сьогодні день, який покладе початок чомусь прекрасному – дружбі, коханню, партнерству тощо. Можливо у вас з'явиться новий бізнес. Відкрийте своє серце, чудеса дійсно трапляються щодня.
Риби
Риби, подбайте про потреби вашого фізичного тіла. Не ігноруйте хвороби. Також постарайтеся вирішити усі конфлікти, адже вони негативно впливають на психічне здоров'я.
І ще: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я
-
19:21Коли можна спостерігати перший весняний зорепад: точна дата
-
19:12Гра престолів 8 сезон: алгоритм передбачив смерть героїв
-
18:51Три речі, які чоловіки хочуть від жінок більше, ніж секс
-
18:42Чи випадає екран у Amazfit Bip: популярний блогер взявся це перевірити
-
18:30Порошенко процитував монолог Зеленського із серіалу Слуга народу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:20Ці продукти знижують апетит і пригнічують голод
-
18:14У Шанхаї дебютував футуристичний концепт Chery
-
18:00Гороскоп на 16 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Гаряча дружина зірки Барселони відпочила у Каліфорнії: гарячі фото
-
17:43Як перебування у космосі впливає на людину: експеримент NASA, проведений на близнюках
-
17:25Тіна Кароль приміряла яскраву сукню з глибоким декольте
-
17:20alyona alyona та Alina Pash – Падло: дивіться новий ефектний кліп
-
17:13Дядько Меган Маркл поділився дитячими світлинами майбутньої герцогині
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:57У київському метро помітили білих блукачів з Гри престолів
-
16:46Привітання з Вербною неділею 2019: красиві вірші, смс, проза
-
16:31Samsung може випустити Galaxy Note 10 Pro
-
16:15ТЕСТ: Яка роль Емми Вотсон підійшла б тобі?
-
15:58Мадонна повертається: промо нового альбому співачки
-
15:39Британка перетворила себе на секс-ляльку: гарячі фото (18+)
-
15:20Гра престолів 8 сезон 2 серія: дата виходу і спойлери наступного епізоду
-
15:11Перша у королівській родині: Меган Маркл здивувала заявою про незвичайні пологи
-
14:5653-річна Елізабет Херлі показала ідеальну фігуру в купальнику
-
14:44Штучний інтелект обіграв чемпіонів світу з гри Dota 2
-
18:51Три речі, які чоловіки хочуть від жінок більше, ніж секс
-
16:15ТЕСТ: Яка роль Емми Вотсон підійшла б тобі?
-
15:20Гра престолів 8 сезон 2 серія: дата виходу і спойлери наступного епізоду
-
12:14Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
-
08:56Гра престолів 8 сезон 1 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери прем'єри 2019
-
07:15Цей простий секрет дозволяє з легкістю вивчати щось нове
- 14 квітня
-
21:22Ніякої відвертості: скільки жінок брешуть своїм партнерам про секс?
-
19:23ТОП-10 найкорисніших продуктів, якими не варто нехтувати
-
17:25Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу
-
16:05Порошенко vs стадіон: реакція мережі на дебати
-
14:23Порошенко прийшов на дебати на Олімпійський: онлайн трансляція
-
12:22Кумедне відкриття: користувачі мережі нарешті розкусили Ді Капріо
-
10:22Популярна музика: плейлист хітових пісень, які варто почути
-
08:21Прогноз погоди в Україні на 14 квітня
- 13 квітня
-
21:22Полякова бігає по під'їздах, Дорофєєва розкриває табу, а Камінська запихається фастфудом
-
18:50Гороскоп на 14 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:23Феноменально: Кролла прокоментував поразку у бою з Ломаченком
-
11:26Нові рок-треки тижня: плейлист популярної музики, яку варто почути
-
08:53Ломаченко – Кролла: відео та огляд відео переможного бою українця
-
07:45Василь Ломаченко впевнено переміг Ентоні Кролла: відео нокауту
- 12 квітня
-
22:56Сови проти Жайворонків: у кого більше сексу?
-
20:15Можна людським голосом: Юрко Юрченко потролив Зеленського у мережі (18+)
-
19:30Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: анонс бою, прогноз і ставки на бокс
-
17:30ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях
-
15:56ТОП-5 звабливих моделей Victoria's Secret, на яких варто підписати в Instagram