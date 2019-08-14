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Гороскоп на 15 серпня 2019: Рибам і Овнам слід потурбуватися про здоров'я
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 15 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Четвер буде насиченим на приємні зустрічі та несподіванки для більшості представників усіх знаків Зодіаку. Втім, будуть і ті, кому не слід сьогодні перевтомлюватися. Зокрема, Рибам і Овнам варто приділити трішки уваги своєму здоров'ю, щоб завершити це літо в бойовому дусі!
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До вашої уваги прогноз на цей день українською мовою!
Гороскоп на сьогодні, 15 серпня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
У четвер Овнам необхідно бути обережними, адже різка зміна погоди та дощі можуть зіграти з вами злий жарт. Не полінуйтесь прихопити з собою щось тепле та парасолю, щоб ввечері ви насолоджувалися прогулянкою з друзями, а не "заливалися" вдома чаями з малиною.
Телець
Тельці насолоджуватимуться тим, що цей день пролетить надзвичайно швидко. Звичайно ж, мова йде лише про робочу його половину. А от вечір ви зможете приділити рідним і близьким, які матимуть нагоду вирвати вас з офісу. Головне – не думайте ані на хвилину про роботу, щоб вона не затьмарила круту зустріч!
Близнюки
Сьогодні Близнюкам потрібно буде довести керівництву, що вони не просиджують штани на роботі. Це зовсім не означає, що вам потрібно буде працювати в поті чола без обідів, перерв на чай або каву. Просто спробуйте у цей день не відволікатися на соціальні мережі, і ви зауважите, скільки вільного часу у вас з'явиться.
Рак
Раки сьогодні просто зобов'язані повноцінно відпочити, адже перша половина тижня була для вас насиченою і місцями важкою. Почніть ранок з фізичних навантажень, аби підтримувати тіло в тонусі. Ввечері ж можна сходити в кіно або посидіти з друзями на каві, обговорюючи плани на вихідні!
Лев
Сьогодні Леви зможуть проявити себе по максимуму. Це не означає, що вони випендрюватимуться за будь-якої нагоди. Просто саме в цей день у вас виникне можливість бути корисними (в доброму розумінні цього слова) тим людям, котрі потребують вашої допомоги.
Діва
Діви у цей день не будуть багато часу приділяти роботі, адже є ймовірність, що ваш трудовий будень скоротиться до мінімуму. Цілком імовірно, що в офісі не буде світла або інтернету. Якщо так станеться, що у вас з'явиться вільний час, – приділіть його собі: займіться самовдосконаленням або просто насолодіться хорошою літературою.
Терези
Терези – справжні молодці. За що б ви сьогодні не бралися, – все буде вдаватися на всі 100%! Втім, не потрібно перенавантажувати себе купою роботи і завдань, щоб не виснажитися до кінця робочого дня. Пам'ятайте, що попереду вас гарний і затишний вечір, який однозначно потрібно провести з користю для себе.
Скорпіон
Дорогі Скорпіони, спробуйте сьогодні не перевтомлюватися. Ранок почніть з ситного та смачного сніданку, аби набрати сил на продуктивний робочий день, а от по обіді насолодіться філіжанкою улюбленої кави. Вечір же варто приділити коханій людині, щоб ви змогли нарешті провести трішки часу разом
Стрілець
У цей день Скорпіонам слід бути обережними з азартом. Цілком імовірно, що в лотерею ви нічого не виграєте, а от "просадити" половину заробітної плати на білети однозначно не варто. Хочете кудись інвестувати зайві гроші – купіть халявні квиточки на літак або автобус, аби побачити світ!
Козеріг
Козерогам у цей день необхідно бути обережними зі своїми бажаннями, адже є ймовірність, що більшість з них збудуться. Зорі рекомендують сьогодні думати лише про хороше, щоб не переживати через наслідки, які не змусять на себе довго чекати!
Водолій
Цей день для Водоліїв буде легким і невимушеним. Головне, що ви повинні робити – не напружуватися та налаштуватися на позитив. Ранок краще приділити собі, адже ввечері робота забере у вас весь вільний час. Утім, якщо таки вдасться кудись вирватись після роботи – прихопіть з собою щось тепле, аби не мерзнути!
Риби
Зорі віщують для Риб затишний і комфортний день, але це зовсім не означає, що потрібно сьогодні не перейматися про власне здоров'я. У цей день варто сходити до сімейного лікаря або просто достатньо відпочити, щоб дати організму достатньо енергії і сил.
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