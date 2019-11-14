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Гороскоп на 15 листопада 2019: у кого здійсниться найзаповітніша мрія
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 15 листопада 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
П'ятниця для більшості знаків Зодіаку обіцяє день, хороший для роботи. У п'ятницю з'явиться багато завдань і обов'язків, які можуть принести нові професійні досягнення. Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 15 листопада 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Багатьом Овнам буде властиво сьогодні сто раз підстрахуватися навіть у найбільш, здавалося б, простих і прозорих речах. Можливо, це вбереже від збитків або потенційних проблем. Однак не перестарайтеся з недовірливою поведінкою в діалогах з найближчими.
Телець
До Тельців може звернутися хтось із давніх друзів. Ймовірно, цій людині буде потрібна професійна або матеріальна допомога. Передбачається ефект дежавю в спілкуванні з товаришами по службі (слова і вчинки цих людей будуть здаватися до болю одноманітними).
Близнюки
Зверніть увагу на людей, які вас оточують. Тим, хто самотній, слід придивитися до давніх знайомих протилежної статі (можливо, йдеться про людину, яка тільки недавно розлучилася). Ваша давня мрія закохатися на все життя може почати втілюватися вже сьогодні!
Рак
Навіть сильні і красиві час від часу стають невпевненими в собі. Сьогодні ви можете спробувати скинути з себе проблеми, але не перекладайте їх на незнайомців. Надмірно довіряти незнайомцям, не найкраща ідея, і у вас можуть виникнути через це проблеми.
Лев
Ви дуже доброзичливі. Можливо, сьогодні ви не будете настільки кокетливі, як зазвичай, зате будете твердо впевнені в собі. Будьте приємні і ввічливі з тими, з ким доля вас сьогодні зведе. Усміхніться незнайомцю, станьте чиїмось світлом. Будьте щедрі на емоції – це зробить вас щасливими.
Діва
Найчастіше ви впевнені в своїх словах і діях, навіть коли ситуація дуже нестабільна. Ви можете почати задаватися питаннями і відразу ж зможете знайти на них відповіді за допомогою своїх незмінних переконань.
Терези
Сьогодні практично в будь-яких справах Терезами буде рухати здоровий азарт! При цьому їм не обов'язково укладати із друзями парі або робити ставки на іподромі. В першу чергу азартність Терезів буде виражатися в їх бажанні когось випередити або зробити щось краще за інших.
Скорпіон
Особливою рисою гороскопу Скорпіона є те, що він зуміє, якщо захоче, справити враження на потрібних людей. Події можуть допомогти вам вигідно показати себе перед начальством, колегами або близькою людиною.
Стрілець
Сьогодні зорі гороскопу цілком і повністю на боці Стрільців. Фортуна повернеться до них своїм усміхненим обличчям, тому їм варто приготуватися до приємних сюрпризів. Можливо, Стрільцям пощастить у коханні або вони отримають гроші, на які не розраховували, а може бути, їх порадують якісь хороші новини.
Козеріг
Козеріг буде не проти покомандувати оточуючими. Втім, найчастіше вони будуть тільки "за". День наділяє Козерога упевненістю в собі і харизмою, дозволяючи проявляти лідерські якості і навіть трохи маніпулювати людьми.
Водолій
День обіцяє потішити Водолія приємними сюрпризами. У всьому, за що б вони не бралися, удача обіцяє бути на їх боці, особливо в тому, що пов'язано з любовними справами і фінансами. Цілком ймовірно, день порадує його хорошим прибутком, вдалою покупкою, подарунком або романтичної зустріччю.
Риби
Зорі гороскопу радять Рибам присвятити цей день спілкуванню поколінь. Батьки, діти, внуки – чим більше близьких людей збереться разом, тим краще. У колі рідних Риб завтра чекає не тільки щира теплота спілкування, а й щасливі шанси долі: можливо, саме в цей день Риби отримають несподівану допомогу або пропозицію від своїх близьких.
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