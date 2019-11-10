Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку

Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 11 – 17 листопада 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Любовний гороскоп на тиждень 11.11 – 17.11

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 12, 16

: 12, 16 Несприятливі дні: 11, 14

Гороскоп для Овна

Новий тиждень принесе Овнам чимало натхнення для романтичних справ, тому пора реалізовувати задумане та тішити своїх половинок. А от самотнім представникам цього знаку Зодіаку варто менше зависати у своїх мріях та зосереджувати більше уваги на реальних цілях. Зорі радять усім не забувати про самореалізацію та підготовку планів на найближче майбутнє.

Сприятливі дні: 16, 17

Несприятливі дні: 14, 15

Гороскоп для Тельця

Тельцям новий тиждень листопада прогнозує приємний час, і це стосується не лише закоханих, а й самотніх. Ловіть удачу за хвіст та не соромтесь вимагати у долі більшого. Ви здатні на великі цілі, якщо не будете надто перейматись через думку оточення. Тому варто уважніше ставитись до вибору близьких людей.

Сприятливі дні: 14, 16

Несприятливі дні: 11,17

Прогноз для Близнят

Близнюки цього тижня в ударі, тому хапатимуться за всі справи водночас. Звісно ж, ви можете похизуватись неймовірними уміннями тайм-менеджменту, однак у любовних справах не варто все робити за чітким розкладом. Тому приділіть увагу найдорожчим, не думаючи про те, що за пів години вам пора бігти далі.

Сприятливі дні: 16 , 17

, 17 Несприятливі дні: 11, 15

Гороскоп для Рака

У Раків тиждень буде дуже осіннім та атмосферним, тож можете повноцінно віддатись меланхолії та увімкнути режим "романтика". Це потішить і кохану людину, і може привернути увагу потенційного партнера у випадку самотніх представників знаку. Зорі пророкують хороший період в особистому житті.

Сприятливі дні: 14, 15

Несприятливі дні: 16, 17

Гороскоп для Лева

Левам цього тижня щаститиме у всіх сферах життя, і романтична також не виняток. Тому спробуйте зробити список цілей та завдань, які справді варті ваших зусиль. Трохи зусиль, гарного настрою та підтримки від найближчих - і ви отримаєте чудовий результат, про який могли і не підозрювати.

Сприятливі дні: 14 , 17

, 17 Несприятливі дні: 15, 16

Гороскоп для Діви

У Дів новий тиждень листопада промайне неймовірно швидко, тому, якщо у вас є чимало важливих завдань, то краще зробіть собі список. Так зможете знайти час для себе та коханої людини. Самотнім Дівам не варто надто засмучуватись через власний статус, а краще не соромитись збільшувати коло знайомих.

Сприятливі дні: 15 , 16

, 16 Несприятливі дні: 12, 14

Гороскоп для Терезів

Терезам продовжують заздрити більшість знаків Зодіаку, адже світла смуга життя є вашою основною. Приділяйте більше часу коханим та своїм цілям, а також менше звертайте увагу на думку інших. Ви здатні підкорити гори, якщо підійдете до цього серйозно.

Сприятливі дні: 16, 17

16, 17 Несприятливі дні: 14, 15

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня випаде нагода покращити своє життя. Деяким представникам пощастить отримати все прямісінько в руки, але більшості потрібно буде добряче попрацювати над тим, щоб отримати бажаний результат. Так буде у всіх сферах життя, і романтична - не виняток.

Сприятливі дні: 11, 16

Несприятливі дні: 14, 17

Гороскоп для Стрільця

Стрільцям зорі рекомендують цього тижня знайти час для близьких людей, які зможуть не лише покращити ваше самопочуття, а й дати кілька хороших порад. У вас чимало перспектив, тому працюйте над мріями і цілями у цей чудовий для змін час.

Сприятливі дні: 15, 17

15, 17 Несприятливі дні: 12, 14,

Гороскоп для Козерога

Козерогам у новому тижні листопада удача усміхнеться на всі 32, тому варто братись за давні і забуті плани, які можуть бути доволі перспективними. Зберіться з силами та організуйте свій час так, щоб не обділити увагою нікого з близьких. Самотнім представникам ж краще добре роззирнутись навколо.

Сприятливі дні: 12, 14

12, 14 Несприятливі дні: 11, 15

Гороскоп для Водолія

У Водоліїв новий тиждень листопада буде сповнений романтичної атмосфери, адже ваш настрій буде на висоті. А кінець тижня принесе вам багато нових і приємних вражень. Тому уникайте негативних емоцій та зосередьте увагу лише на хорошому, якого у вашому житті зараз вдосталь.

Сприятливі дні: 1 5, 17

5, 17 Несприятливі дні: 14, 16

Гороскоп для Риб

Зорі радять Рибам зробити перерву та нарешті відпочити від ритму, які вони самі собі ввели. Ваша трудолюбність вражає всіх навколо, але здоров'я та кохана людина потребують уваги також. Не намагайтесь вигадати собі додаткові завдання, а краще навчіться відновлювати фізичні та емоційні сили. Попереду на вас чекає чималий досвід, до якого варто бути готовим.

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