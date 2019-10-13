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Гороскоп на 14 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 14 жовтня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі та планети пророкують саме вам сьогодні! Астрологічний прогноз для кожного знаку Зодіаку. Сьогодні зорі радять якомога рідше проявляти егоїзм. А протягом дня можуть відбутися справжні дива.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 14 жовтня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні ви усвідомите, наскільки втомилися. Будь-яка дрібниця буде здатна вивести вас із себе. Якщо ви досі не вдосконалили свої плани на вихідні, то зробіть це зараз. Ви з нетерпінням чекали вихідних, де рутинна робота зміниться розвагами. Ви відпочинете і обов'язково відчуєте себе краще!
Телець
Вам захочеться або працювати з дому, або створити вдома робочу атмосферу. Може з'явитися бажання сидіти в телефоні і дивитися на те, що робить вас щасливими. Намагайтеся дотримуватися своїх обов'язків, відволікаючись на перерви, коли це необхідно.
Близнюки
Вас може відвідати ідея, яку бажано записати і зберегти на майбутнє. Однак, якщо ви будете мати у своєму розпорядженні вільний час, було б добре почати її реалізовувати вже зараз. Також це хороший день для того, щоб висловити свою думку.
Рак
Ви потрапили у світлу смугу життя. Поки вона не змінилася темною, наберіться приємних вражень, щоб було чим зігріти душу у не дуже щасливі часи. Найбільш ординарна подія здається дивною, коли відбувається з вами вперше. День готує вам такі переживання.
Лев
Сьогодні більшу частину дня ділова активність Левів буде практично дорівнювати нулю, зате вони із задоволенням проведуть свій вільний час з близькими і друзями. Можливо, Лев несподівано для себе виступить ініціатором дружньої вечірки, пікніка або спільного походу в кіно.
Діва
Сьогодні ваші апетити можуть виявитися підвищеними. Ваші нові та вельми корисні проєкти зупиняться у своєму розвитку виключно через відсутність зв'язку, або недостатню інтенсивність роботи. Подумайте про вирішення цього завдання.
Терези
У Терезів буде шанс змінити свою думку про якусь людину. Можливо, що цією людиною виявляться вони самі. Протягом дня хтось з оточення може продемонструвати абсолютно незвичайну поведінку: сіра мишка увійде в образ жінки-вамп, а скнара розщедриться на частування.
Скорпіон
Телефонні і нетелефонні розмови сьогодні краще вести в першій половині дня. Ближче до вечора ви станете не дуже хорошим співрозмовником. Розважтеся сьогодні самі і розважте членів вашої сім'ї. Влаштуйте спільне прибирання квартири.
Стрілець
Сьогодні Стрілець може несподівано отримати прибуток, на який не розраховував. Або виявити незвичайний спосіб заробляння грошей. Або піддатися бажанням витратити велику суму. Іншими словами, на фінансову сферу Стрільця можуть вплинути сюрпризи долі або ж його перепади настрою.
Козеріг
Розкрийте свої карти, у вас все одно все на обличчі написано. Сьогодні ви не зможете бути надійним хранителем секретів. У суспільстві ніхто не може вважати себе по-справжньому вільним. Треба або змиритися з цією думкою, знайшовши у такому стані речей привабливу сторону, або піти в ліси.
Водолій
Сьогодні Водолії схильні демонструвати дива самоорганізації і дисципліни, особливо з урахуванням того, що все навколо буде раз у раз їх відволікати. Втім, зорі гороскопу надають Водоліям великий запас міцності: їх цілеспрямованому бажанню довести будь-яку справу до кінця можна лише позаздрити!
Риби
Настрій Риб може ввести в оману кого завгодно, але тільки не їх самих. Весь день вони можуть відчувати невиразне занепокоєння, яке іноді здатне виливатися на голови присутніх спалахами роздратування. Втім, це ж занепокоєння може штовхати Риб і на інші несподівані вчинки.
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