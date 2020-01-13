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Гороскоп на 14 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 14 січня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
І ще: Гороскоп на січень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 14 січня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні на вас чекає внутрішнє та зовнішнє оновлення. Ви приймете або отримаєте конкретне рішення з важливого питання й помітите, що з вами відбуваються важливі зміни. Будьте готові до того, що ви або вас будуть оцінювати чи перевіряти.
Телець
Тільці, протягом сьогоднішнього дня ви отримаєте результат минулих зусиль. Важливо щось доробити або доопрацювати, щоб завершити справи. Також зорі бачать, що ви можете перебудувати або оновити свій підхід в певних ситуаціях та стосунках.
Близнюки
Близнюки, зорі та планети радять вам не зволікати зі змінами, а ще не засуджувати себе та інших людей. У вас є істотний шанс покращити себе і своє життя, вийти на той рівень, де ви можете бути щасливі. Не проґавте можливість!
Рак
Раки, гороскоп бачить вашу потребу в правильних діях, встановленні певних меж та соціальному визнанні. Урок дня для вас полягатиме в умінні зберігати баланс між розумом і почуттями, добром і злом, бажанням і реалізацією.
Лев
Леви, знаєте, як стверджує приказка: як агукнеться, так і відгукнеться. Тож обдумайте наслідки раніше скоєних дій та прийнятих рішень. Зауважте, що коли якась чаша терезів життя переважує, це приводить в рух хаос.
Діва
Діви, те, що зараз відбувається з вами насправді не те, чим лише здається. Вас ніби приманює до себе темна сторона. Проаналізуйте, коли ви в останній раз перемагали дракона в собі, не ставши таким драконом? Шкідливі звички, емоційні залежності, обман – ваші дракони.
Терези
Терези, сьогодні хтось скористається вашої довірою та почне гру на ваших слабкостях. Також ця людина може використати спокусу, сексуальний потяг, гроші та владу над вами. Ця ситуація ніби обіцяє задовольнити ваші бажання, але при цьому відведе вас від реальності.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні важливо усвідомити, від чого ви залежите, знайти джерело цих страждань, а як результат – припинити негативні контакти та зв'язки. Зло протегує матеріальній сфері, можна потрапити в залежність від неї та втратити свободу вибору.
Стрілець
Стрільці, ваші справи це лише дзеркало ваших дій та рішень. Можливо, ви думаєте, що не все залежить виключно від вас, але це помилка. Сьогодні попрацюйте над усвідомленням того, що ваші думки та ситуації, які ви створює, безпосередньо впливають на ваше життя.
Козеріг
Козероги, сьогодні вам потрібна підтримка близької людини, яка здатна не лише заспокоїти вас, а й показати світло в самому кінці, змотивувати діяти. Якщо у вас немає такої людини, то бажано налагодити сферу особистих стосунків.
Водолій
Водолії, зорі та планети сьогодні вбачають у вас бурхливу енергію, яку потрібно скерувати у правильну сферу діяльності. Не витрачайте намарно сили, які можуть стати рятівними або корисними для когось іншого. Не думайте лише про себе!
Риби
Риби, у вашому становищі вам допоможе ваше вміння все зважувати та обдумувати, прагнення до гармонії й об'єктивності. Прорахуйте всі можливі партії гри й тільки тоді починайте діяти.
До теми: Місячний календар стрижок на січень 2020: дні, коли стригти волосся
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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