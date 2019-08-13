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Гороскоп на 14 серпня 2019: Тельцям та Левам нарешті пощастить

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Гороскоп на день

Актуальний гороскоп на сьогодні, 14 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день буде дуже неймовірно активним, тому варто налаштуватись на потрібний ритм, щоб все встигнути. Багатьом знакам Зодіаку сьогодні усміхнеться вдача, тому варто ловити момент.

І ще: Гороскоп на серпень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день українською мовою!

Гороскоп на сьогодні, 14 серпня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 14 серпня 2019: Тельцям та Левам нарешті пощастить - фото 307608

Овни сьогодні в ударі, адже все йде за планом, а дрібні відхилення не здатні затьмарити ваш чудовий настрій. Насолоджуйтесь моментом та не забувайте про свої цілі. Вечір найкраще провести у гучній та веселій компанії.

Телець

Гороскоп на 14 серпня 2019: Тельцям та Левам нарешті пощастить - фото 307600

У Тельців буде доволі насичений та успішний день, який принесе чимало приємних емоцій. Не переймайтесь через дрібниці та заряджайтесь гарним настроєм. Також можна дозволити собі маленькі приємності без докорів совісті.

Близнюки

Гороскоп на 14 серпня 2019: Тельцям та Левам нарешті пощастить - фото 307611

Близнюки знову не можуть прийняти єдине рішення та метаються від одних справ до інших. Зосередьте увагу на найважливішому та рухайтесь до цього. Також корисно буде прислухатись до думки близьких.

Рак

Гороскоп на 14 серпня 2019: Тельцям та Левам нарешті пощастить - фото 307601

Екватор тижня для Раків буде ще однією можливістю реалізувати себе та показати свої знання і уміння. Чудовий момент, щоб відпочити морально та фізично, зібратись з силами та йти до нових цілей.

Лев

Гороскоп на 14 серпня 2019: Тельцям та Левам нарешті пощастить - фото 307607

Левам нарешті пора навчитись відмовляти у тих ситуаціях, коли це принесе вам недостатньо користі та віддачі. Ваша доброзичливість чудово приходить для близького оточення, а не для того, щоб хтось користувався вашими уміннями.

Діва

Гороскоп на 14 серпня 2019: Тельцям та Левам нарешті пощастить - фото 307605

Дівам сьогодні варто особливо уважно ставитись до свого самопочуття та уникати різних негативних думок. Удача на вашому боці, однак варто взятись за справи, які справді можуть принести щось вагоме.

Терези

Гороскоп на 14 серпня 2019: Тельцям та Левам нарешті пощастить - фото 307606

Терезам у середу може забракнути рівноваги, тому вони спробують компенсувати дискомфорт. Не варто одразу ж ховатись у собі та намагатись проаналізувати всі деталі. Інколи доля підкидає перепони, щоб зробити вас сильнішими.

Скорпіон

Гороскоп на 14 серпня 2019: Тельцям та Левам нарешті пощастить - фото 307610

Скорпіони сьогодні отримають можливість кардинально змінити своє життя, однак для цього варто бути трохи уважнішими. Ваша працездатність та відданість справді вражає, тому продовжуйте у тому ж дусі.

Стрілець

Гороскоп на 14 серпня 2019: Тельцям та Левам нарешті пощастить - фото 307604

Стрільцям варто більше уваги приділяти саморозвитку та близьким людям. Інколи ви забуваєте, що всього потрібно добиватись власними силами. Сьогодні ж варто про це згадати.

Козеріг

Гороскоп на 14 серпня 2019: Тельцям та Левам нарешті пощастить - фото 307603

Козероги у середу зможуть відчутно покращити свій фінансовий та моральний стани. Для цього треба буде закрити очі на дрібниці та думки інших, тому навчіться брати ситуацію у свої руки.

Водолій

Гороскоп на 14 серпня 2019: Тельцям та Левам нарешті пощастить - фото 307609

У Водоліїв сьогодні чимало справ, тому потрібно спробувати встигнути все. Зосередьтесь на головних цілях, що дозволить провести ідеальний вечір у близькому колі. Гарний настрій вам гарантовано!

Риби

Гороскоп на 14 серпня 2019: Тельцям та Левам нарешті пощастить - фото 307602

Риби сьогодні справді відчувають себе володарями ситуації, адже удача усміхається, а справи йдуть майже ідеально. Звісно ж, все це може зіпсувати тільки ваша любов до керівництва та самокопання, тому вимкніть ці функції ненадовго.

І ще: Місячний календар стрижок на серпень 2019: дні, коли стригти волосся

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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