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Гороскоп на 14 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на день

Актуальний гороскоп на сьогодні, 14 липня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Зорі та планети склали свій гороскоп усім знакам Зодіаку. Дізнайтеся, що віщують саме вам!

І ще: Гороскоп на липень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 14 липня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

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Овни, постарайтеся сьогодні абстрагуватися від чужих претензій або спроб тиснути на вас. Ви самі прекрасно знаєте, чим зайнятися і на що звернути свою увагу та скерувати свої думки.

Телець

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Тельці, не бійтеся змін. Нехай сьогоднішній день ознаменується відмовою від застарілих догм та стереотипів. Ви раптом побачите, що життя може "грати" всім спектром емоцій, подій, вражень.

Близнюки

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Близнюки, сьогодні є шанс, що ви опинитеся у складній ситуації, немов у глухому куті або між двох вогнів. Зберігайте спокій, адже це іспит на міцність вашого терпіння.

Рак

Гороскоп на 14 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307601

Раки, сьогодні ні в якому разі не намагайтеся для розв'язання проблем застосувати силу. Так ви тільки поглибите негативний стан справ. Краще спробуйте поглянути на проблему під іншим кутом.

Лев

Гороскоп на 14 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307607

Леви, пам'ятайте, що не все відразу може виправитися. Можливо, від вас навіть будуть потрібні жертви, проте зараз іншого виходу немає. Зате згодом це послужить вам непогану службу.

Діва

Гороскоп на 14 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307605

Діви, сьогодні, щоб все вдалося саме так, як ви того хочете, підіть від всіх, прогуляйтеся на свіжому повітрі або дозвольте собі просто посидіти на лавці в парку або на березі річки. А може бути, ви знаєте якісь медитативні техніки? Це виявилося б дуже до речі.

Терези

Гороскоп на 14 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307606

Терези, сьогоднішнє затишшя виявиться для вас не марним. Воно дасть можливість спокійно, без поспіху і суєти обміркувати свої перспективи та можливості, а також ймовірні ризики.

Скорпіон

Гороскоп на 14 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307610

Скорпіони, намагайтеся сьогодні бути відкриті всьому новому. Не забувайте, що суб'єктивне бачення і розуміння того, що відбувається, не завжди вірно розставляє акценти та пріоритети.

Стрілець

Гороскоп на 14 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307604

Стрільці, провітріть свою усталену та вже досить запилену дійсність. Вам потрібен ковток свіжого повітря. Збадьоритеся й побачите світ у нових тонах.

Козеріг

Гороскоп на 14 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307603

Козероги, іноді дрібниці виявляються більш значущі та більш фундаментальні. А те, що перевірено часом, сьогодні раптом "дасть збій" і перестане бути непорушною істиною.

Водолій

Гороскоп на 14 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307609

Водолії, сьогодні ви подумаєте, що розв'язали серйозну проблему. Або навіть кілька проблем. Проте це тільки початок, а серйозне буде попереду.

Риби

Гороскоп на 14 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307602

Риби, постарайтеся, щоб суєта, поспіх і спокуси не торкнулися вашої душі в цей день. Нехай будь-яке рішення "дозріє", перш ніж ви його приймете, а всякий вчинок буде продиктований тільки вашої особистою волею.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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