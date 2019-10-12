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Гороскоп на 13 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 13 жовтня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що зорі та планети пророкують саме вам сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 13 жовтня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, вас очікує пошук емоційних пригод, зміна загального підходу до питань любові. Можлива зміна складу сім'ї, подорож або розставання з близькими. Загалом сьогодні вас турбуватимуть лише питання взаємин.
Телець
Тельці, зорі та планети говорять про ваше бажання працювати. Гороскоп знаменує початок. Можливо ви плануєте зайнятися новим видом діяльності, але тримаєте це в таємниці від усіх. Будьте сміливішими!
Близнюки
Близнюки, сьогоднішній гороскоп означає появу у вашому житті нових цінностей. Тобто ви сьогодні почнете приділяти увагу таким речам, які раніше не вважали гідними або не помічали, не звертали на них уваги.
Рак
Раки, неспокій на вашому серці сьогодні може проявлятися різними способами.Пригнічений настрій, стан хиткої рівноваги. Основною та найглибшою причиною може бути незадоволеність поточними взаємовідносинами або ситуацією в родині й бажання змін.
Лев
Леви, зорі та планети говорить про ваше бажання мати більше грошей. Ви шукаєте нові способи заробітку, або до вас приходять ідеї про грошовий прибуток. Все це може покласти початок нового фінансового підприємства.
Діва
Діви, найкраще, що ви можете зробити сьогодні – змінити свій підхід до того, як ви будуєте взаємини, що прагнете в них вкладати й що хочете отримати. Це дасть вам можливість вивести ваші поточні відносини на новий рівень, де є розуміння якості любові та знання балансу між віддачею й отриманням.
Терези
Терези, на вас чекають зміни. Це не обов'язково гроші, а, наприклад, відповідальність, взаємини, рід діяльності або зазнають трансформації якісь риси вашого характеру.
Скорпіон
Скорпіони, ймовірно, саме сьогодні ви вирішите, що настав момент серйозно підійти до питання матеріального добробуту. В результаті ви можете відкрити свою справу, укласти новий контракт або змінити роботу.
Стрілець
Стрільці, сьогодні особливо корисно проявляти альтруїзм стосовно людей, особливо – у розв'язанні матеріальних питань і в особистих відносинах.
Козеріг
Козероги, сьогодні свої справи краще тримати в таємниці від всіх – інакше можна нарватися на неприємності й отримати удар по самолюбству. Також вам сьогодні може відкритися те, що приховувалося від вас і воно вам не сподобається, але це змінить ваше життя. В такому випадку вчіться приймати неминуче і тримати удар.
Водолій
Водолії, ймовірна поїздка або відвідування різних заходів, зустріч з новими людьми, бажання поговорити про те, хто ви є насправді. Можливо встановлення важливих особистих контактів, але якщо сьогодні у вас зав'яжеться роман – він буде нестабільним і зажадає перегляду вашого ставлення до питань любові взагалі.
Риби
Риби, день гарний для створення бізнесу, якщо ви це планували. Але будьте обережні – не пропустіть зміни під цим впливом в інших важливих сферах вашого життя.
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