Гороскоп на 13 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 13 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день буде дуже потужним, будьте готові до змін, які вимагатимуть від вас миттєвої реакції та сили волі.

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До вашої уваги прогноз на цей день українською мовою!

Гороскоп на сьогодні, 13 серпня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, сьогодні сфери вашого життя закриті для раціонального пізнання. Покладайтеся на свою інтуїцію, довіряйте та зауважте, що плисти за течією не завжди зле.

Тельці, сьогодні ви помітите містичне єднання з Космосом. Зможете розібратися, чи не стали ви жертвою чужих інгриг, і чи не проповідуєте ви чужі цінності, які вам насадили зі згубною метою.

Близнюки, у вас є потреба висловити свої почуття, дати волю інтуїції, втілити образи підсвідомості в музиці, віршах, в іншій формі, в тому числі в психотерапії.

Радимо довіритися вашому внутрішньому світу й навсправжки зайнятися аналізом власних снів або древніх міфів. Корисно тренувати екстрасенсорні здібності та знати, яке місце займаєте в загальній структурі Космосу.

Леви, зовсім скоро обставити складуться так, що ви зможете відповісти на численні запитання, що виникають у вашому житті.

Діви, настає дуже серйозний період самопізнання. Ви зможете розібратися в різних нюансах вашого сьогодення, зрозумієте, що стосується особисто вас, а що просто не підходить вам.

Терези хочуть піти з роботи, взагалі змінити рід занять, почати робити те, що дозволить їхнім здібностям проявитися по-справжньому. Це стосується в першу чергу професій, пов'язаних з мистецтвом, цілительством, соціальною реабілітацією.

Скорпіони, для вас розпочався сприятливий і романтичний період відносин, коли ви не соромитеся виражати свої почуття, готові зрозуміти та прийняти свого партнера.

Стрільці, настав час розквіту почуттів, коли ви розумієте, які потяги, страхи або сумніви мучать вашого партнера. Подумайте, як ви можете йому допомогти, адже ви найближча людина у світі.

Ви відчуваєте, що, крім ремісничих навичок, вам потрібно в роботі ще й душа. Задані рамки здаються вам тісними, ви вносите власні ідеї, ламаєте шаблони, проте результату нема. Пам'ятайте, що не все одразу робиться й інколи потрібно чекати.

Водолії, зверніться до свого внутрішнього світу, попрацюйте з власною підсвідомістю, щоб наблизитися до своїх мрій та справжнього щастя.

Ви прагнете звільнитися від пут свідомості, які вважаєте обтяжливими. Не варто робити те, в чому не впевнені на 100%, адже потім можна шкодувати про передчасні дії.

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