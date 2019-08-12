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Гороскоп на 13 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на день

Актуальний гороскоп на сьогодні, 13 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день буде дуже потужним, будьте готові до змін, які вимагатимуть від вас миттєвої реакції та сили волі.

І ще: Гороскоп на серпень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день українською мовою!

Гороскоп на сьогодні, 13 серпня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 13 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307608

Овни, сьогодні сфери вашого життя закриті для раціонального пізнання. Покладайтеся на свою інтуїцію, довіряйте та зауважте, що плисти за течією не завжди зле.

Телець

Гороскоп на 13 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307600

Тельці, сьогодні ви помітите містичне єднання з Космосом. Зможете розібратися, чи не стали ви жертвою чужих інгриг, і чи не проповідуєте ви чужі цінності, які вам насадили зі згубною метою.

Близнюки

Гороскоп на 13 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307611

Близнюки, у вас є потреба висловити свої почуття, дати волю інтуїції, втілити образи підсвідомості в музиці, віршах, в іншій формі, в тому числі в психотерапії.

Рак

Гороскоп на 13 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307601

Радимо довіритися вашому внутрішньому світу й навсправжки зайнятися аналізом власних снів або древніх міфів. Корисно тренувати екстрасенсорні здібності та знати, яке місце займаєте в загальній структурі Космосу.

Лев

Гороскоп на 13 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307607

Леви, зовсім скоро обставити складуться так, що ви зможете відповісти на численні запитання, що виникають у вашому житті.

Діва

Гороскоп на 13 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307605

Діви, настає дуже серйозний період самопізнання. Ви зможете розібратися в різних нюансах вашого сьогодення, зрозумієте, що стосується особисто вас, а що просто не підходить вам.

Терези

Гороскоп на 13 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307606

Терези хочуть піти з роботи, взагалі змінити рід занять, почати робити те, що дозволить їхнім здібностям проявитися по-справжньому. Це стосується в першу чергу професій, пов'язаних з мистецтвом, цілительством, соціальною реабілітацією.

Скорпіон

Гороскоп на 13 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307610

Скорпіони, для вас розпочався сприятливий і романтичний період відносин, коли ви не соромитеся виражати свої почуття, готові зрозуміти та прийняти свого партнера.

Стрілець

Гороскоп на 13 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307604

Стрільці, настав час розквіту почуттів, коли ви розумієте, які потяги, страхи або сумніви мучать вашого партнера. Подумайте, як ви можете йому допомогти, адже ви найближча людина у світі.

Козеріг

Гороскоп на 13 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307603

Ви відчуваєте, що, крім ремісничих навичок, вам потрібно в роботі ще й душа. Задані рамки здаються вам тісними, ви вносите власні ідеї, ламаєте шаблони, проте результату нема. Пам'ятайте, що не все одразу робиться й інколи потрібно чекати.

Водолій

Гороскоп на 13 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307609

Водолії, зверніться до свого внутрішнього світу, попрацюйте з власною підсвідомістю, щоб наблизитися до своїх мрій та справжнього щастя.

Риби

Гороскоп на 13 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307602

Ви прагнете звільнитися від пут свідомості, які вважаєте обтяжливими. Не варто робити те, в чому не впевнені на 100%, адже потім можна шкодувати про передчасні дії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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