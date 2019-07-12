Гороскоп на 13 липня 2019: Стрільців і Близнюків чекає активний день

Актуальний гороскоп на сьогодні, 13 липня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день сприяє для розширення горизонтів, побудови мостів і подолання кордонів. Відмінний день для тих, хто спілкується з іноземцями, вивчає чужу історію і мову, любить пригоди, туризм, спорт, екзотику. Відповідний момент для подорожей, інтелектуальних ігор, політичних, творчих та рекламних акцій, навчальних і розважальних заходів.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 13 липня 2019

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Для Овнів основна частина цього дня пов'язана з пасивністю, і зірки не радять з нею боротися. Будь-яка спроба ініціативи з вашого боку аж до вечора буде розбиватися об невидиму перешкоду. Зате в кінці дня ситуація несподівано зміниться: надійдуть новини, зростуть товариськість і азарт, намітиться поле для дій або подорож. З'явиться декілька цікавих варіантів проведення вікенду.

Двоїстий, суперечливий день. Вплив планет то буде гальмувати справи, то зміцнювати. Якщо ви заслужили, з'являться нові можливості для роботи, самовдосконалення, але при цьому ви можете втратити те, чим дорожили. Треба стежити за ходом своїх думок, підписання документів краще відкласти.

День активного відпочинку і пробудження внутрішніх духовних сил. Може трапитися так, що сьогодні вас чекає захоплююча подорож, яке запам'ятається надовго і принесе масу приємних відчуттів. Можете не турбуватися ні про що, бо всі пригоди, які вас чекають, закінчаться благополучно.

Ранкові та денні години Ракам краще використовувати для відпочинку і розслаблення. Якщо закликають справи, краще не проявляти в них завзяття. Вечір направить вашу увагу в нове русло, щось викличе у вас великий інтерес і прилив ентузіазму. На тлі зростаючого потоку клопоту, залишок дня пройде насичено і цікаво. Предметом турботи можуть стати діти або вихованці, закупівля ліків або необхідних дрібниць.

Не виключено, що вас потягне в далекі мандри: хтось поїде за кордон, хтось у відрядження. З'являться нові перспективні напрямки, підвищиться дохід. Ви завжди мислите в глобальному масштабі, але іноді ваші ідеї і плани "тікають" від вас. Звичайно ж, важливо ставити перед собою високі цілі, але вам варто було б регулярно обговорювати з ким-небудь свої справи. Зірки обіцяють нагороду за зважені рішення.

Сьогодні ви зможете з неймовірною легкістю отримати те, що раніше здавалося недоступним. Не виключено, що велику фінансову підтримку ви отримаєте від батьків. Зірки рекомендують розумно перегрупувати сили, щоб довести до кінця раніше розпочату справу.

До приходу вечора Терезам вигідніше дотримуватися політики стриманості і секретності. Не варто піддаватися спокусі влаштувати шопінг: навряд він принесе результат, на який ви розраховуєте. Найінформативнішим і найцікавішим стане кінець дня. Вам не доведеться нудьгувати, є шанс опинитися в поїздці, в елітному місці, в престижній компанії. Цікавий захід може затягнутися далеко за північ.

Скорпіонам сьогодні належить пережити і славу, і обожнювання, і заздрість. З'являться нові знайомі, які через заздрощі можуть обвести вас "навколо пальця". Будьте напоготові. Не спілкуйтеся з підлесниками, занадто солодкими і лагідно-послужливими людьми.

День активного відпочинку і пробудження внутрішніх духовних сил. Може трапитися так, що сьогодні вас чекає захоплююча зустріч, яка запам'ятається надовго і принесе масу приємних відчуттів. Можете не турбуватися ні про що, бо Венера на вашому боці – всі пригоди, швидше за все, закінчаться благополучно.

Сьогодні Козерогам не варто активно втручатися в хід подій. До настання вечора ситуація сприятлива, але не виключено, що ви почнете нудьгувати через відсутність в ній прогресу і гострих відчуттів. Увечері з'явиться бадьорість і спокуса щось зробити, можливий душевний підйом і авантюрний настрій.

Цей липневий день принесе багато радості і стане плідним днем. Ви зможете розкрити свої творчі здібності. У житті кожного надається шанс, і щоб скористатися ним, ви повинні бути більш гнучким. Ви весь час прагнете до успіху, але не варто забувати, що доріг до нього досить багато. Якщо того вимагає ситуація, ви повинні бути готові змінити свої плани і продемонструвати свої здібності до творчості.

Вкрай небезпечний день. Ймовірні ускладнення з законом, отримання брехливої інформації, проблеми в родині і на роботі, нещасні випадки. Крім того, таємні перешкоди значно ускладнять життя Риб. Тримайте в порядку документи, не піддавайтеся ілюзіям, будьте обережні на дорогах. Не довіряйте своїм відчуттям. Не займайтеся нічим новим і важливим. Бережіть дітей. Пророцтва можуть бути брехливими.

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