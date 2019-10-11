Гороскоп на 12 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 12 жовтня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день вселить надії, допоможе активізуватися. Ранок буде доволі пасивний, можна полінуватися, зануритися в емоції, спогади та помріяти. Ближче до обідньої пори у вас з'явиться енергія, віра і натхнення. Добре піде соціальна, експериментальна, науково-технічна діяльність, політика, бізнес, заняття спортом, робота з оригінальними інструментами і методами, з технікою, зброєю, спорядженням, тваринами. Важливо лише не впасти в ілюзії.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня 2019

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Перша половина дня у багатьох буде присвячена залагодженню фінансових та інших проблем, що виникли в кінці тижня. Поступово складна ситуація, що стосується відносин з друзями, врегулюється, справа почне розвиватися швидшим темпом. Якщо і виникнуть затримки або проблеми фінансового характеру, то не варто сильно хвилюватися – вони вирішаться вже в цій декаді місяця.

Сприятливий день для активного відпочинку, фізичних навантажень і широкого спілкування. Не можна проявляти занепокоєння і метушливість. Гармонія, спокій і великодушність сприятимуть успіху і процвітанню. Пам'ятайте, що ваша чарівність може творити чудеса.

Хоча життя і здоров'я Близнюків будуть досить благополучні і не викликають побоювань, але деякі ускладнення можуть виникнути через необачні обіцянки і перевантаження роботою, особливо в другій половини дня. Рекомендується медичне страхування. Небажання застрахувати своє життя, відмова від медичної страховки можуть обернутися неприємностями.

День принесе багато тривог і хвилювань, пов'язаних з близькою людиною. Ваші відносини можуть зайти в глухий кут. Від вас залежатиме, розлучитеся ви чи переживете ці труднощі разом. Особисте життя може різко піти на спад, і вам слід подумати, як зупинити цей процес. Можливо, вам варто піти на поступки коханій людині.

Ви можете домогтися значних успіхів у просуванні кар'єрою і підвищенні професійної майстерності. Відмовтеся від інтриг, пліток і обхідних шляхів. Рекомендується продемонструвати неординарний підхід до вирішення робочих проблем і внести раціональну пропозицію.

Сприятливий день для відпочинку та подолання сумнівів. Не можна проявляти занепокоєння і метушливість. День віщує вам зустрічі та цікаві знайомства. Загостриться здатність до глибокого сприйняття духовних цінностей. Добре провести цей день поза домом, займаючись сім'єю та дітьми. Не бажано вживання алкоголю, м'ясної їжі.

Кар'єра для Терезів – не остання річ в житті. Сьогодні багато хто докладе максимум зусиль для того, щоб домогтися визнання та успіху. Якщо ви поставили перед собою мету, то намагайтеся досягти її. Сьогодні не можна забувати старих друзів.

День ілюзій, обманів та зрад. Якщо "будівництво" вами повітряних замків затулить реальний стан справ, то велика ймовірність прояви невдач у фінансовій сфері. Будьте критичнішими до себе і до оточуючих вас людей. Від вас вимагається обережність та уважність.

Цей день може бути дуже вдалим для Стрільця. Будь-які починання будуть вдаватися з легкістю. Зірки кажуть, що сьогодні саме час пожинати плоди вашої минулої роботи і намічати нову. Складіть чіткий план і дотримуйтеся його.

Поборіть в собі сором'язливість і надмірну чутливість. Зірки попереджають чоловіків-Козерогів про можливі фінансові втрати. Жінок-Козерогів чекає нове знайомство, однак їхнє захоплення не виявиться тривалим – вірогідні розчарування або образа.

День сприятливий для громадської діяльності. Водолії отримають моральне задоволення і приплив енергії від благодійних акцій, творчих зустрічей, організації виставок, концертів, конкурсів. Рекомендується присвятити громадську діяльність дітям.

Цей день може перевернути ваше життя. Нові люди в вашому оточенні будуть сприяти зростанню вашої незалежності в усьому. Рекомендується довго не роздумувати і погоджуватися на відповідні ділові пропозиції на будь-яких умовах. Вам доведеться прийняти серйозні рішення в особистому житті. Успіх буде від вас залежатиме тільки в незначній мірі.

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