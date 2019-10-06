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Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку
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Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 7 – 13 жовтня 2019!
Холодна пора року надихає проводити більше часу з близькими людьми за затишними фільмами та іграми. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Любовний гороскоп на тиждень 07.10 – 13.10
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 8, 10
- Несприятливі дні: 7, 11
Овни цього тижня намагатимуться всіма силами підняти настрій собі та своїй половинці, однак можливі неприємні дрібниці, які не мають вплинути на ваш стан. Жовтень принесе чимало натхнення для спільних справ. А от самотнім знакам Зодіаку варто зосередити увагу на саморозвитку.
Телець
- Сприятливі дні: 7, 13
- Несприятливі дні: 9, 12
Тельцям у новому тижні жовтня випаде нагода провести більше часу зі своєю другою половинкою, тому скористайтесь цією можливістю на всі 100! Наполеонівські плани щодо роботи нікуди не зникнуть, а також відпочинку у приємній компанії - точно не завадить нікому. Набирайтесь натхнення та мотивуйте своїх близьких.
Близнюки
- Сприятливі дні: 7, 12
- Несприятливі дні: 8, 10
Близнюкам цього тижня варто замислитись над тим, чи поряд з вами ті люди, які гідні вас. Звісно ж, ніхто не просить рахувати кількість відданого та отриманого, але холодний розум у стосунках - не зайва річ. А от самотній Близнюкам варто не так швидко ділитись з малознайомими людьми найпотаємнішим.
Рак
- Сприятливі дні: 10, 12
- Несприятливі дні: 7, 11
Тендітні та ніжні Раки у новому тижні можуть пережити справжню бурю емоцій: від драматичних і до романтичних. Сфокусуйтесь на приємному та приділяйте більше часу своїй половинці. Інколи достатньо просто вислухати, щоб покращити ситуацію. З вами таке правило теж спрацьовує.
Лев
- Сприятливі дні: 11, 12
- Несприятливі дні: 10, 13
Леви у новому тижні почуваються так, наче готові підкорити гори та поставити на них прапорець з власним іменем. Однак люди - не вершини і одним феєричним вчинком неможливо відкрити їхнє серце. Пам'ятайте про те, що ваша емоційність може відсторонити близьких людей.
Діва
- Сприятливі дні: 31, 1
- Несприятливі дні: 4, 6
Дівам зорі рекомендують зосередити увагу на саморозвитку та кар'єрі, адже особисте життя зараз на доволі стабільному рівні. Якщо вас все влаштовує, то навіщо шукати проблеми чи переваги? Якщо у вас є щось недоказане, то над цим варто працювати.
Терези
- Сприятливі дні: 12, 13
- Несприятливі дні: 7, 9
Терезам новий тиждень жовтня принесе ще одну порцію любові та гармонії, якою варто скористатись сповна. Чимало хто може вам позаздрити, адже не кожному вдається віднайти близьких людей, які будуть на одній хвилі. Самотнім представникам цього знаку ж краще зосередити увагу на своїй роботі, а не на романтичних пригодах.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 8, 13
- Несприятливі дні: 7 ,12
Скорпіонам зараз краще двічі обдумувати всі свої слова та вчинки, адже вони можуть завдати болю близьким людям. Інколи ви умисно натискаєте на болючі місця, але це точно грає не на вашу користь. Пора навчитись цінувати не лише себе, а й тих, хто погодився ділити з вами життєвий шлях.
Стрілець
- Сприятливі дні: 8, 11
- Несприятливі дні: 12, 13
Стрільці у новому тижні жовтня можуть бути трішки емоційно нестабільними, щоб захистити своє "я". Однак зорі рекомендують значно спокійніше ставитись до подій та звертати увагу на позитивні моменти. Ваша половинка також потребує уваги та приємних слів.
Козеріг
- Сприятливі дні: 12, 13
- Несприятливі дні: 7, 10
Козерогам новий тиждень жовтня допоможе нарешті активізуватися та відкриє друге дихання. Тому нарешті пора зайнятись давніми справами та втіленням спільних бажань з коханою людиною. Чому б не поділитись своїм натхненням з близькими? У таку холодну пору це лише на користь.
Водолій
- Сприятливі дні: 11, 12
- Несприятливі дні: 8, 9
Водоліям у парі цього тижня вдасться прийти до спільних рішень, які давненько обговорювались. Доволі гармонійний тиждень для закоханих і для самотніх представників цього знаку Зодіаку. Не забувайте про емоції оточуючих та дивіться на все з позитивом. Удача зовсім скоро вам усміхнеться і відчинить нові двері.
Риби
- Сприятливі дні: 9, 11
- Несприятливі дні: 10, 14
І поки комусь щастить у всьому, то Рибам зараз доведеться докласти чимало зусиль, щоб все було так, як хочеться. Це стосується і роботи, і кохання. Інколи ви забуваєте про те, що людям потрібна увага та підтримка. Припиніть всім прирівнювати до себе і життя стане кращим.
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