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Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку

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Актуальний гороскоп на українській мові

Любовний гороскоп на цей тиждень передбачає сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 7 – 13 жовтня 2019!

Холодна пора року надихає проводити більше часу з близькими людьми за затишними фільмами та іграми. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Любовний гороскоп на тиждень 07.10 – 13.10

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 8, 10
  • Несприятливі дні: 7, 11
Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

Овни цього тижня намагатимуться всіма силами підняти настрій собі та своїй половинці, однак можливі неприємні дрібниці, які не мають вплинути на ваш стан. Жовтень принесе чимало натхнення для спільних справ. А от самотнім знакам Зодіаку варто зосередити увагу на саморозвитку.

Телець

  • Сприятливі дні: 7, 13
  • Несприятливі дні: 9, 12
Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Тельцям у новому тижні жовтня випаде нагода провести більше часу зі своєю другою половинкою, тому скористайтесь цією можливістю на всі 100! Наполеонівські плани щодо роботи нікуди не зникнуть, а також відпочинку у приємній компанії - точно не завадить нікому. Набирайтесь натхнення та мотивуйте своїх близьких.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 7, 12
  • Несприятливі дні: 8, 10
Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Близнюкам цього тижня варто замислитись над тим, чи поряд з вами ті люди, які гідні вас. Звісно ж, ніхто не просить рахувати кількість відданого та отриманого, але холодний розум у стосунках - не зайва річ. А от самотній Близнюкам варто не так швидко ділитись з малознайомими людьми найпотаємнішим.

Рак

  • Сприятливі дні: 10, 12
  • Несприятливі дні: 7, 11
Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Тендітні та ніжні Раки у новому тижні можуть пережити справжню бурю емоцій: від драматичних і до романтичних. Сфокусуйтесь на приємному та приділяйте більше часу своїй половинці. Інколи достатньо просто вислухати, щоб покращити ситуацію. З вами таке правило теж спрацьовує.

Лев

  • Сприятливі дні: 11, 12
  • Несприятливі дні: 10, 13
Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

Леви у новому тижні почуваються так, наче готові підкорити гори та поставити на них прапорець з власним іменем. Однак люди - не вершини і одним феєричним вчинком неможливо відкрити їхнє серце. Пам'ятайте про те, що ваша емоційність може відсторонити близьких людей.

Діва

  • Сприятливі дні: 31, 1
  • Несприятливі дні: 4, 6
Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Дівам зорі рекомендують зосередити увагу на саморозвитку та кар'єрі, адже особисте життя зараз на доволі стабільному рівні. Якщо вас все влаштовує, то навіщо шукати проблеми чи переваги? Якщо у вас є щось недоказане, то над цим варто працювати.

Терези

  • Сприятливі дні: 12, 13
  • Несприятливі дні: 7, 9
Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Терезам новий тиждень жовтня принесе ще одну порцію любові та гармонії, якою варто скористатись сповна. Чимало хто може вам позаздрити, адже не кожному вдається віднайти близьких людей, які будуть на одній хвилі. Самотнім представникам цього знаку ж краще зосередити увагу на своїй роботі, а не на романтичних пригодах.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 8, 13
  • Несприятливі дні: 7 ,12
Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам зараз краще двічі обдумувати всі свої слова та вчинки, адже вони можуть завдати болю близьким людям. Інколи ви умисно натискаєте на болючі місця, але це точно грає не на вашу користь. Пора навчитись цінувати не лише себе, а й тих, хто погодився ділити з вами життєвий шлях.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 8, 11
  • Несприятливі дні: 12, 13
Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Стрільці у новому тижні жовтня можуть бути трішки емоційно нестабільними, щоб захистити своє "я". Однак зорі рекомендують значно спокійніше ставитись до подій та звертати увагу на позитивні моменти. Ваша половинка також потребує уваги та приємних слів.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 12, 13
  • Несприятливі дні: 7, 10
Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Козерогам новий тиждень жовтня допоможе нарешті активізуватися та відкриє друге дихання. Тому нарешті пора зайнятись давніми справами та втіленням спільних бажань з коханою людиною. Чому б не поділитись своїм натхненням з близькими? У таку холодну пору це лише на користь.

Водолій

  • Сприятливі дні: 11, 12
  • Несприятливі дні: 8, 9
Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

Водоліям у парі цього тижня вдасться прийти до спільних рішень, які давненько обговорювались. Доволі гармонійний тиждень для закоханих і для самотніх представників цього знаку Зодіаку. Не забувайте про емоції оточуючих та дивіться на все з позитивом. Удача зовсім скоро вам усміхнеться і відчинить нові двері.

Риби

  • Сприятливі дні: 9, 11
  • Несприятливі дні: 10, 14
Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

І поки комусь щастить у всьому, то Рибам зараз доведеться докласти чимало зусиль, щоб все було так, як хочеться. Це стосується і роботи, і кохання. Інколи ви забуваєте про те, що людям потрібна увага та підтримка. Припиніть всім прирівнювати до себе і життя стане кращим.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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