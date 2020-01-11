Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гороскоп на 12 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 88
Актуальний гороскоп на сьогодні, 12 січня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що зорі підготували для вас сьогодні!
І ще: Гороскоп на січень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 12 січня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, ваше життя зараз – немов магія. Ви можете стати майстром своєї справи й зробити більше, розвиваючи свої здібності сьогодні, застосовуючи різні способи впливу на реальність. Спробуйте!
Телець
Тільці, знайдіть користь в тому, що відбувається. Проявіть розум і кмітливість в ситуації, спілкуйтеся і спостерігайте за реакцією оточення. Пам'ятайте, що ви здатні на багато більше, ніж інколи думаєте про себе!
Близнюки
Близнюки, для ситуації, яка бентежить вас, необхідно творче рішення та вміння піклуватися про інших, не втрачаючи себе. Не перетворюйте життя в перегони за благами та задоволеннями.
Рак
Раки, у вас є спокуса досягти бажаного, маніпулюючи людьми та обставинами, швидким шляхом. Проте успіх полягає в постійних тренуваннях, навчанні, відточуванні своїх здібностей до найвищого рівня.
Лев
Леви, бажання бути хорошим та потрібним для всіх (але на шкоду своїм потребам) веде до проживання чужого життя та відсутності справжнього кохання. Навчіться насолоджуватися достатком життя, творити та любити.
Діва
Діви, сьогодні вас очікує форс-мажор. Відбудеться криза, але сприймайте її, як необхідний елемент подальшого розвитку. Проте, якщо занадто довго закривати очі на ситуацію, вона нагадає про себе досить жорстко. Не доводьте до такого.
Терези
Терези, сьогодні зорі та планети бачать у вашому житті серйозне обмеження або перешкоду та відсутність вибору. Вам важливо зрозуміти причини, що призвели до руйнування і страждань, а також побачити нові можливості в проблемі. Вихід з кризи можливий завдяки боротьбі, оптимізму, наміру будувати все наново.
Скорпіон
Скорпіони, сьогоднішній день характеризуватиме завзятість та зростальна відповідальність. Налаштуйтеся на бажаний результат. Урок дня – в мудрому управлінні собою і людьми, залежними від вас, в чуйності та пильності, в умінні планувати та досягати реально відчутних результатів.
Стрілець
Стрільці, зорі та планети прогнозують вам зустрічі й справи з серйозними чоловіками. Але лише ви визначає, підкорятися або не підкорятися якимось правилам, що можуть робити вас сильнішими або ж позбавляють відповідальності.
Козеріг
Козероги, ви потрапите сьогодні у ситуацію вибору. У цієї проблеми є два шляхи вирішення, проте ви все одно вагаєтеся чи сумніваєтеся. Важливо визначити, що робити далі. А вибір полягає між тим, що вимагають від вас інші, і тим, що хочете ви. Ви завжди робите правильний вибір, виходячи зі своїх знань і умінь, але на даний момент судіть про все з іншого рівня.
Водолій
Водолії, зорі та планети бачать у вашому сьогоднішньому дні коханців та коханих. Це пікантні ситуації, приємне спілкування, зустрічі з бажаними людьми. Проте ваша життєва позиція невизначена, а цех може призвести до нещирості. Якщо у глибокому розумінні ви зробите правильний вибір, то вас чекають рівноправні щирі стосунки.
Риби
Риби, сьогодні у ваших планах буде відвідування або робота у владних державних структурах, приватних фірмах. Зорі радять вам зайняти позицію зрілої людини, тверезо оцінити реальність, або заручитися підтримкою такої людини.
До теми: Місячний календар стрижок на січень 2020: дні, коли стригти волосся
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
21:24Після сексу: оголена Настя Каменських розбурхала мережу інтимним фото
-
21:0012 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Не такі ідеальні форми: Кайлі Дженнер упіймали на фотошопі
-
20:20Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото
-
19:54Які знаки Зодіаку розбагатіють у 2020 році
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:21Українець на висоті 6377 метрів встановив незвичайний світовий рекорд
-
18:50Два фінансові правила, які має знати кожен
-
18:26Сергій Притула показав зворушливе відео з дочкою, яке стало хітом мережі
-
18:00Гороскоп на 12 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Модель Келлі Гейл розбурхала мережі пікантними фото
-
17:19Хакери отримають чималу суму за злом Tesla Model 3
-
17:04Киньте гріш Відьмакові: українська версія пісні підкорює мережу
-
16:52Що таке гетсбінг і чому він такий популярний в мережі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:22Альтернатива голосовим помічникам: представлений гаджет для "спілкування" з картоплею
-
15:50В українських школах з'являться кар'єрні радники
-
15:25Водоспад навпаки: мережу здивувала вода, яка тече вгору по скелі (відео)
-
15:01Дякую чи спасибі: звідки в українській мові взялись слова вдячності
-
14:52Нечесна гра: Джастін Бібер звернувся до фанатів з дивним проханням
-
14:24Зірку Гаррі Поттера Деніела Редкліффа прийняли за безхатька: зізнання актора
-
14:06Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії
-
13:51В Іспанії здають в оренду казковий замок: фото
-
13:23Мережу розвеселив велелюбний пес, який захотів уваги від господині: курйозне відео
-
13:01Ломаченко виправдався за скандальне відео не менш скандальним віршем
-
21:24Після сексу: оголена Настя Каменських розбурхала мережу інтимним фото
-
19:21Українець на висоті 6377 метрів встановив незвичайний світовий рекорд
-
17:04Киньте гріш Відьмакові: українська версія пісні підкорює мережу
-
14:06Хлопець зібрав колекцію відеокасет із 90-х: шалена порція ностальгії
-
12:05Знахідка для водіїв! Чому в салоні автівки слід зберігати котячий наповнювач
-
10:44Перше місячне затемнення 2020: з'явились дивовижні фото Вовчого місяця
-
08:18Погода в Україні 11 січня: точний прогноз по містах
- 10 січня
-
21:2111 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Як після свят відновити режим сну: прості поради
-
17:49Як не буксувати на снігу: експерти розкрили секрети водіння в екстремальних умовах
-
15:00ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний водій
-
12:20Рятувальники звернулись до українців з попередженням
-
10:15Вже не 36,6: учені визначили нову нормальну температуру тіла
-
08:19Погода в Україні 10 січня: прогноз на п'ятницю
- 09 січня
-
20:50Київ посів друге місце в престижному туристичному рейтингу нового десятиліття
-
18:17Супергеройське кіно: нові фільми від Marvel, які вийдуть у 2020 році
-
16:16Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні
-
14:15Як поклеїти захисне скло на смартфон: покрокова інструкція з фото
-
12:00ТЕСТ: Що із цього винайшли українці?
-
08:21Погода в Україні 9 січня: де пройдуть дощі з мокрим снігом
- 08 січня
-
19:45Найбезпечніші місця в літаку: корисна інфографіка
-
17:51Найдорожчі авто, які були продані у 2019 році
-
15:19Время и Стекло, Потап і Michelle Andrade випустили святкову пісню українською (кліп)
-
13:18Три важливі правила, які допоможуть вижити при авіакатастрофі
-
11:00ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 2000-х
Радіо Максимум › Новини › Лайфстайл ›