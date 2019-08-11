Гороскоп на 12 серпня 2019: Козероги та Діви вирішать усі свої проблеми

Актуальний гороскоп на сьогодні, 12 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зорі передбачають, що обставини дня досягнуть кульмінаційного розмаху в подієвому циклі і стануть переломним моментом у вашому житті. Динаміка дня дуже потужна, будьте готові до непередбачуваних змін, які вимагають винахідливості, вміння блискавично реагувати і приймати оригінальні рішення.

І ще: Гороскоп на серпень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день українською мовою!

Гороскоп на сьогодні, 12 серпня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Мудро балансуйте себе між бажаннями і можливостями, нехай "хочу" рулить, тоді ви розбагатієте і здійсните намічені задуми. Спеціаліст ви чудовий, поза конкурсом в колективі, на п'єдесталі пошани у начальства. Чужі потреби і вимоги досягнуть максимуму і перейдуть у нову фазу.

Якщо любовні втіхи не приносять радості, скакати в гречку не слід, це урок долі. Батарейка власних почуттів тимчасово сіла. Зараз ви кохані і бажані, прагніть не самі любити, а підігравайте і щиро дружіть з тими, хто вас обожнює. А також беріть активну участь в житті соціуму.

У Близнюків в особистому житті може виникнути плутанина, але саме сьогодні варто покласти їй край. Пам'ятайте про те, що найкращий час для побудови сім'ї саме зараз, тому налагодьте спілкування з дорогими для вас людьми.

Займіться здоров'ям, зараз це надзвичайно важливо. 12 серпня приділіть кілька годин заняттю спортом, приготуванню смачної їжі і здоровому сну. Зараз це стане вашою найкращою інвестицією в майбутнє. Будьте пильні, інакше проблеми не змусять себе чекати.

Левам сьогодні легко будуть даватися будь-які завдання. Перш за все це стосується роботи. Не варто боятися складних планів. Навіть за найскладніші справи беріться зі спокійною душею і холодним розрахунком: це допоможе вам в їх вирішенні.

Вам знову хочеться закритися від усього світу і нікуди не виходити? Вам починає здаватися, що ваше життя нудне і нецікаве, поки у решти воно б'є ключем? А як щодо пошукати те, що вас надихає і тішить? Саме це дасть зрозуміти, що не такий страшний чорт, як його малюють.

Терези, у вас одні витрати. Всі гроші начебто спливають кудись і ви не можете їх уберегти від неминучої долі. І ваша кохана людина, і ваша дитина вимагають від вас великих капіталовкладень.

Скорпіонам саме час зайнятися накопиченими справами: їх працездатність і активність будуть на висоті! Думки в цей день працюватимуть швидше і краще за звичайне, до того ж Скорпіони відчують підвищену здатність до концентрації уваги.

Стрільцям весь вільний час краще провести вдома. А ще краще побути на самоті або в колі найближчих людей. В іншому випадку, у вас сьогодні раз у раз можуть виникати прикрі непорозуміння, провокуючи безліч образ і плутанин.

Козероги ризикують з головою піти у вирішення своїх буденних питань. І зовсім не обов'язково, що ці питання будуть серйозними і важливими. Швидше навпаки, сьогодні будь-яка дрібна проблема може захопити увагу настільки, що здасться грандіозною.

Сьогодні у голову Водоліїв може прийти чимало перспективних ідей! І що цікаво, ідеї будуть народжуватися на льоту, але при цьому відрізнятися дивовижною чіткістю. Не обов'язково негайно втілювати ці плани в життя, але взяти їх на замітку варто.

Риби будуть абсолютно не налаштовані миритися з будь-яким втручанням в свої справи і плани. Якесь заперечення або спроба натиснути на них викличе в душі Риб такий бунт, що мало не здасться нікому. Їм взагалі сьогодні протипоказано працювати в команді.

І ще: Місячний календар стрижок на серпень 2019: дні, коли стригти волосся