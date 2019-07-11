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Гороскоп на 12 липня 2019: Скорпіони та Стрільці сьогодні в ударі
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 12 липня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі рекомендують усім знакам Зодіаку намагатися доводити до кінця вже розпочату справу. Доля приготувала для вас сьогодні чимало сюрпризів.
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До вашої уваги прогноз на цей день українською мовою!
Гороскоп на сьогодні, 12 липня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Не всі ваші творчі ідеї можуть бути реалізовані найближчим часом. Можливо, практична база ще не готова для запуску, а деякі важливі деталі ще не опрацьовані. Крім того, поради друзів сьогодні не матимуть великої цінності, тому доведеться покладатися тільки на свою думку.
Телець
Ідея поліпшення умов роботи сьогодні стане дуже актуальною. Проте домашні справи можуть забрати багато часу, який ви планували витратити на освіту або кар'єрне зростання. Будьте готові зробити все в найкоротші терміни, щоб приступити до більш важливих справ, від яких залежить ваше майбутнє.
Близнюки
День рівноваги, гармонії з навколишнім світом, справедливості. Вдалий час для ділових операцій, пов'язаних з ризиком, хоча особливих фінансових прибутків чекати не доводиться. В оточенні можуть відбутися зміни: поява нових людей дозволить брати участь у нових проєктах.
Рак
День сприятливий для придбань. Більшість ваших як особистих, так і суспільних справ будуть пов'язані з фінансами, з купівлею-продажем рухомого і нерухомого майна. У професійній діяльності рекомендується діяти старим, перевіреним способом і уникати нововведень, до яких вас будуть підштовхувати.
Лев
Не виключено, що перша половина дня може бути повністю присвячена напруженій праці, переорієнтації, реорганізації справи. Фінансове становище в цей час стабільне. Засновуйте глобальні процеси перебудови на зв'язках з людьми або компаніями з ближнього чи далекого зарубіжжя.
Діва
Цей день може бути справжньою спокусою для молодих Дів. Багато з них будуть здатні на епатаж і екстрим. Відмовтеся від авантюр, експериментів і нововведень: успішно складеться тільки звична добре відома діяльність. Намагайтеся доводити до кінця вже розпочату справу.
Терези
Хороший день для того, щоб присвятити весь свій час заняттю домашніми справами. Не варто планувати надто активної діяльності. Справи будуть з'являтися у вас самі по собі протягом усього дня. Будьте готові до несподіванок і дрібних турбот. Доля приготувала для вас чимало сюрпризів.
Скорпіон
Сьогодні на роботі Скорпіонам доведеться мобілізуватися, щоб довести свій професіоналізм. Але домашні турботи можуть відволікати вас від службових обов'язків. Домовтеся з близькими, щоб вони звільнили вас від господарських турбот.
Стрілець
Зірки радять відкласти важливі справи і зайнятися творчістю. Тому, складаємо віршики, пишемо картини і реалізуємо дизайнерські ідеї. На любовному небосхилі сьогодні безхмарно. Купідон вирішив вас порадувати і приготував декілька приємних сюрпризів.
Козеріг
Козероги, не церемоньтеся з людьми, які дістають вас своїми проблемами. Вчіться відмовляти на нескінченні настирливі прохання знайомих, ви ж не володар світу, щоб усім допомагати. Займіться вирішенням власних проблем: сьогодні вам просто необхідно оновити гардероб і зустрітися з близькими друзями.
Водолій
Сонечко світить, комарики пищать, а ви чомусь захандрили, невже не подобається літо? Зірки підкажуть спосіб боротьби з сумом: організуйте річкову прогулянку. І охолодитеся, і з приємними людьми поспілкуєтеся. Може, і з золотою рибкою зустрінетеся.
Риби
Не втрачайте пильності, сьогодні дехто з товаришів по службі мріє зіпсувати вашу репутацію. Не діліться планами з колегами і намагайтеся не озвучувати свої цікаві ідеї.
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