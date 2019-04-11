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Гороскоп на 12 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні гороскоп прогнозує всім знакам Зодіаку
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
День сприятливий для ділових знайомств. Однак, не поспішайте приймати всі пропозиції, багато з них згодом можуть виявитися збитковими. Будьте терплячі і уважні до близьких – можливі ускладнення у стосунках з дітьми.
Телець
Поменше ходіть сьогодні по магазинах і дивіться за своїм гаманцем. Відмовтеся від дорогих покупок. Не варто зважуватися на ризиковані операції. Стримуйте свою надмірну турботу про близьких. Як не дивно, це може дати привід для неприємностей.
Близнюки
Сьогодні, можливо, ви поставите під сумнів старі зв'язки і сімейні відносини. Виникне важка ситуація вибору. Можливий стан втоми і виснаження. Не варто легковажно ставитися до цих симптомів ослаблення організму. Вони говорять про нераціональне витрачання сил.
Рак
За допомогою друзів або ділових партнерів ви зможете отримати привабливі пропозиції, які допоможуть вам знайти нові джерела заробітку або змінити сферу діяльності. Слід дуже добре і детально все обдумати: домогтися успіху буде не так просто.
Лев
Можливий візит гостей, родичів. Тримайте двері будинку відчиненими. Приїзд не буде для вас занадто обтяжливим, бо їх поява приємна для вас. Щоб уникнути конфліктних ситуацій зі старшими проявіть максимум терпіння і такту.
Діва
Кінець тижня буде пов'язаний з припливом сил і творчими починаннями. Можете змінювати місце роботи і професію, ваша практичність і інтуїція – гарантія успіху. Не можна потурати прагненню до розкоші, робити великі покупки і витрачатися на дрібниці. Намагайтеся бути економнішими.
Терези
День пов'язаний із загостренням почуттів, інтуїції, дару пророцтва. Ви без зусиль зможете відрізнити зерна від плевел. Якщо ви хочете знайти мир і спокій, то постарайтеся усамітнитися. Займіться улюбленою справою, для якої ви так довго не могли знайти час.
Скорпіон
Сприятливі контакти з протилежною статтю. Ймовірно цікаве знайомство або романтичне побачення з Левом або Овном. Слід зміцнити свої позиції, проявити ініціативу і наполегливість. Запорука успіху – вміння викликати співрозмовника на відвертість.
Стрілець
Цей день символізує самооцінку і об'єктивне бачення світу. Сприятливий спокійний відпочинок або заняття повсякденними побутовими справами. Зведіть до мінімуму свої обов'язки і суєту. У спокійній обстановці розберіться в своїх почуттях, думках і вчинках.
Козеріг
Працьовитість, наполегливість у досягненні мети або заступництво впливової людини дозволить створити стартовий майданчик для фінансового зльоту в наступному році. Вечір присвятіть зміцненню свого здоров'я та здоров'я дітей.
Водолій
Прийшов час відпочити і подумати про себе. Можливо, пройде не дуже багато часу, і ви, повернувшись до своїх проблем, побачите, що вони розв'язалися самі по собі. Розраховуйте на допомогу друзів, інакше ймовірність успіху буде мала.
Риби
Успіх в різних ділових операціях може виявитися сумнівним, комерційні угоди не принесуть прибутку або прибуток не виправдає витрачених зусиль. Можливі раптові і не зовсім виправдані витрати або втрати, тому будьте обережні у поводженні з фінансами.
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