На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 10 жовтня 2019: Леви та Скорпіони будуть сповнені нових вражень
-
- 84
Актуальний гороскоп на сьогодні, 10 жовтня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Друга половина тижня буде насиченою для усіх: комусь потрібно буде закривати роботі "хвости", а комусь – налаштовуватися на плідні та продуктивні вихідні. Дізнайтесь, що ж зорі прогнозують саме вам на четвер!
І ще: Місячний календар стрижок на жовтень 2019: дні, коли стригти волосся
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 10 жовтня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Четвер для Овнів буде легким, що не може не тішити їх. Ваша робота приноситиме лише задоволення, а клопоти будуть практично відсутні. Зорі рекомендують зібратися з силами та концентруватися на виконанні поставлених перед вами завданнями, аби ви ввечері не замислювалися над роботою!
Телець
Тельці насолоджуватимуться заслуженим відпочинком. Спробуйте сьогодні не заходити в робочі чати, а також не перевіряти електронну пошту. Не забувайте, що повний релакс ви дозволяєте собі не так уже й часто, тому не варто ним нехтувати. Наберіться сил та енергій для вивчення нових горизонтів!
Близнюки
Близнюкам зорі рекомендують потурбуватися про власне здоров'я. Цілком імовірно, що саме сьогодні вас підкосить температура, яка наламає всі плани. Якщо у вас є можливість – не виходьте з дому без зайвої необхідності, аби не ускладнити ситуацію. Вечір бажано провести в колі рідних, аби трішки відпочити від буденних проблем і завдань!
Рак
Раки у четвер зможуть сповна відірватися: все навколо буде буквально наполягати на тому, щоб ви отримали максимум задоволення від незвіданих місцин. Для того, щоб емоції залишилися з вами якомога довше, прихопіть з собою гаджети, які закарбують у своїй пам'яті яскраві фото та відео, які грітимуть вас холодними зимовими вечорами!
Лев
На Левів очікує не надто легкий робочий будень, адже за попередні дні ви встигнете "випасти з обойми". Втім, засмучуватися не слід, адже у вас виходитиме абсолютно все, за що б ви не бралися. Головне – набратися терпіння та налаштуватися на позитив. Ранок присвятіть собі, а от увечері будьте готовими до величезної кількості завдань, які невпинно накопичуватимуться!
Діва
Зорі рекомендують Дівам якомога більше часу присвячувати рідним і близьким, які неабияк сумують за вами через вашу постійну зайнятість. Спробуйте сьогодні швидше впоратися з робочими завданнями, аби ввечері сходити з ними в кіно або кафе, аби поділитися емоціями та враженнями від тижня, що минає. Підозрюємо, що вам є що розповісти!
Терези
Зорі рекомендують Терезам сьогодні зупинитися. Ви настільки багато на себе берете, що й не встигаєте жити для себе. При виконанні всіх завдань, поставлених перед вами, – не беріться за нові. Залиште трішки часу для саморозвитку або звичайного відпочинку. Ввечері прийміть ванну, а також прочитайте хорошу літературу, яка однозначно зробить завершення вашого робочого дня ідеальним!
Скорпіон
І хоч четвер для Скорпіонів буде нелегким, вони зможуть впоратися абсолютно з усім, що на них очікує. Головне – підготувати холодний розум, який дозволить зосереджуватися лише на завданнях, які перед вами стоять. Вільний час присвятіть собі: сходіть з друзями в кіно або насолодіться кавою та солодощами в улюбленій кав'ярні.
Стрілець
Друга половина тижня для Стрільців пройде під егідою максимального спокою та релаксу. На роботі вас не дійматимуть безліччю завдань, а вдома – побутовими клопотами. Втім, це зовсім не означає, що четвер буде нудним для вас. Не забувайте, що на насиченість вашого життя впливаєте ви самі, тож не полінуйтесь влаштувати собі кілька атракцій, які зроблять ваш день!
Козеріг
Козерогам у четвер слід присвятити максимум уваги власному здоров'ю. Воно й не дивно, адже ви надто багато часу присвячуєте саме роботі та завданням, які на вас "сипляться". Перевтома, осіння депресія та регулярні дощі можуть добряче вас підкосити, вибивши зі звичної колії. Будьте особливо обережними у цей день, аби не було необхідності брати лікарняний.
Водолій
Водолії, не засмучуйтесь, якщо щось іде не так, як ви собі запланували. Будь-які зміни ваших планів принесуть лише користь вам. Головне – шукати у всьому позитив. Зорі рекомендують ввечері розслабитися та налаштуватися на позитив, який вам однозначно знадобиться під час вихідних. Ви ж пам'ятаєте, що на вас очікує щось однозначно грандіозне?
Риби
Четвер для Риб буде звичайнісіньким, на перший погляд. Сюрпризів не буде, неприємних несподіванок теж. Головне – не переживати через усілякі дурниці та налаштуватися на те, що у вас усе вийде. Дрібні побутові конфлікти в цей день слід уникати, аби не нажити собі нових ворогів.
Читайте також: Гороскоп на жовтень 2019: прогноз на місяць для знаків Зодіаку
-
22:41Як приглушити почуття голоду: прості поради
-
22:11Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
21:46Неймовірні пейзажі засніженої пустелі Сахара
-
21:19Гаряча супермодель знялася у спокусливому чорному вбранні
-
21:0010 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:42Міфи про воду, у які саме час перестати вірити
-
20:12Дженніфер Еністон знялася у відвертій фотосесії
-
19:42В Ізраїлі розкопали "Нью-Йорк бронзового століття"
-
19:16Лайфхаки для життя, які точно знадобляться кожному
-
18:44Як легко зміцнити імунітет восени
-
18:20Оля Полякова показала спекотне тренування
-
18:00Гороскоп на 10 жовтня 2019: Леви та Скорпіони будуть сповнені нових вражень
-
17:45У Києві "відремонтували" міст скотчем і нитками: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:18Дуууже довгий: представлений смартфон нового типу з витягнутим екраном
-
16:55Чемпіонка світу з боксу перетворила битву поглядів на пікантну сцену: відео
-
16:21Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років
-
15:52Чоловік пограбував банк заради весілля, а наречена здала його
-
15:33Американка попросила робота-поліцейського допомогти, але щось пішло не так
-
15:14Медики пояснили, чому чоловікам треба їсти гриби
-
14:50Корейці створюють елітні домівки для хом'яків, яким можна позаздрити: фото
-
14:18Усик – Візерспун: суперник українця попередив про реалії важкої ваги
-
13:49Які дороги в Україні можуть стати платними: відповідь Мінінфраструктури
-
13:15Найпопулярніші імена для хлопчиків і дівчаток: як назвати дитину
-
22:11Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
19:16Лайфхаки для життя, які точно знадобляться кожному
-
16:21Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років
-
11:15ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата
-
09:29Офіційно: Усик отримав нового суперника у суперважкій вазі
-
07:30Погода в Україні 9 жовтня: частину країни накриє потепління
- 08 жовтня
-
22:11Ось чому жінка може відмовляти в сексі
-
19:46Як змусити себе тренуватися, коли зовсім не хочеться
-
17:00Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера
-
14:30Найкращі пісні останнього десятиліття: рейтинг ТОП 200 хітів
-
10:20ТЕСТ: Вгадай, хто з цих зірок фарбована блондинка
-
07:16Погода в Україні 8 жовтня: на сході пройдуть дощі
- 07 жовтня
-
22:24Лікарі дали важливу пораду для майбутніх татусів
-
19:23Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 сподобається усім своєю фішкою
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася "Крихітка на мільярд" Ліза Фонсагрівс (18+)
-
14:32Зірки серіалу Друзі знову возз'єднались: нові фото улюблених акторів
-
10:25ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус
-
07:14Медики розповіли, скільки ложок цукру можна додати до кави
- 06 жовтня
-
21:25Науковці з'ясували, що буде, якщо відмовитися від Facebook на тиждень
-
19:55У Google назвали найненадійніші моделі смартфонів
-
17:45Дівчина тижня: гаряча українка Тетяна Кодзаєва, яка стала найвпливовішою у світі блогеркою
-
16:00Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 жовтня: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
15:14Ці країни несподівано стали популярними у 2019 році
-
12:13Зарядка на ніч та інші найпопулярніші міфи про смартфони
-
08:15Погода 6 жовтня в Україні: мокрий сніг та дощі