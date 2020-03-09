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Гороскоп на 10 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 10 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Терези сьогодні зможуть зайнятися робочими питаннями, а Діви зосередяться на стосунках. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Магнітні бурі у березні 2020: коли українцям слід бути обачними
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 10 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні ви будете цілком здатні спокійнісінько викласти всі свої секрети першому зустрічному і посміятися над ними в його компанії. Може, це і не зайве, проте, якщо ви можете вибовкати чиїсь таємниці, то їх краще не афішувати.
Телець
Тільці, сьогодні ви бадьорі та ініціативні, всі справи вдаватимуться, проте ваші емоції можуть перешкодити вашій кар'єрі. Стосунки з коханою людиною можуть опинитися під загрозою – хтось із вас двох прийме жорстке рішення.
Близнюки
Близнюки, захоплива та тривала праця – ось символ сьогоднішнього дня, який характеризується великою кількістю контактів та розмов. Не виключено, що основна їх кількість буде стосуватися більше домашніх, сімейних справ. Можливе отримання важливої пошти та важливих телефонних дзвінків.
Рак
Раки, ймовірно, обговорення деяких ділових і професійних питань краще перенести додому. Справи та турботи колег зачіпають ваші особисті проблеми, але ви можете розраховувати на цінну пораду від співробітників.
Лев
Леви, невеликі поїздки або покупки доставлять вам задоволення. У Вас з'являться цінні ідеї щодо покращення виробничого процесу, але зауважте, що пусті розмови знижують продуктивність праці та відволікають.
Діва
Діви, сьогодні з ранку зорі та планети віщують гармонійні відносини з діловими партнерами, знайомими та коханими. Увечері вірогідні емоційні проблеми в сім'ї та з протилежною статтю. Слід проявляти розсудливість в буденних ситуаціях.
Терези
Терези, хороший день для бізнесу, пов'язаного з рекламою, розвагами та предметами розкоші. Також сприятливий час для коротких поїздок, відряджень. Скеруйте усю свою енергію на розвиток та розв'язання робочих проблем.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні друзі можуть ввести вас в оману, тож дружні контакти в цей день особливо небажані. Також сьогодні бажано приймати безповоротні, радикальні рішення. А ще підвищиться ваше ораторське мистецтво та здатність впливати на уми.
Стрілець
Стрільці, ймовірно, виникне необхідність дослідити питання користування спільним капіталом, розподілу прибутку, акціонування, актуалізуються проблеми оподаткування, мит, боргових зобов'язань, а також аліментів і спадщини. Можливе одержання неприємних відомостей, що особливо стосуються ваших родичів або приятелів.
Козеріг
Козероги, сьогодні хороший день для удосконалення виробництва та впровадження нових методик. Ви схильні закріпити панування своїх ідей та інтересів, проте бійтеся обману та шахрайства, адже можливе пошкодження засобів зв'язку.
Водолій
Водолії, сьогодні ви будете мати можливість і сили вплинути на життя інших людей. Скористайтеся цією здатністю мудро. Також сьогодні успіх буде критися в правильному розподілі обов'язків. Вам, мабуть, доведеться взяти на себе роль координатора.
Риби
Риби, сьогодні неуважність, нервозність, недовірливість, труднощі в контактах, невдалі поїздки на громадському транспорті роблять цей день несприятливим для бізнесу. Відсутність можливості висловити й тим більше впровадити свої ідеї та точку зору, немає взаєморозуміння з колегами та партнерами.
До теми: Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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