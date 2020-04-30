Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Гороскоп на 1 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

  • 34
Гороскоп на 1 травня українською - фото 1
Гороскоп на 1 травня українською

Актуальний гороскоп на сьогодні, 1 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Навіть якщо ви спланували цей день заздалегідь від і до, вам навряд чи вдасться виконати свій план до кінця. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

І ще: Три знаки Зодіаку, з якими несолодко у шлюбі

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 1 травня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 1 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225

Сьогодні день, коли ситуація надасть Овну можливість закріпитися на досягнутих рубежах або навіть вирватися вперед! Зорі гороскопу обіцяють Овну сприяння в будь-яких сферах від бізнесу і кар'єри до любові, а також достатньо енергії і пробивних здібностей, щоб здійснити задумане.

Телець

Гороскоп на 1 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224

У всьому, що стосується грошей і почуттів, Телець сьогодні буде господарем обставин. Достатньо зберігати внутрішню рівновагу (а зорі гороскопу якраз до цього і схиляють), і справи у Тельця в цей день будуть складатися дуже позитивно. Можна навіть поговорити з начальником про надбавку до зарплати.

Близнюки

Гороскоп на 1 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Сьогодні день, який Близнюкам варто присвятити спілкуванню з людьми всюди, де б вони не знаходилися: на роботі, в дорозі або вдома. Його комунікабельність буде на висоті, дозволяючи без зусиль вирішувати питання, переконувати, заводити нові знайомства.

Рак

Гороскоп на 1 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230

Сьогодні весь день Раку буде чогось не вистачати. І начебто день буде як день, і справи як справи, а в душі буде хотітися чогось незвичайного, екстраординарного. Навколишня дійсність такого шансу не надасть, тому Раку залишиться сподіватися в цьому питанні тільки на себе.

Лев

Гороскоп на 1 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227

Сьогодні ситуація може змусити Лева захищати свої інтереси: і він цілком здатний з цим завданням впоратися. День наділяє Лева здатністю переконувати в своїй правоті, тому навколишні сьогодні будуть уважніше звичайного прислухатися до його аргументів.

Діва

Гороскоп на 1 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Дів сьогодні очікує сонячний весняний день, якщо їхній настрій не буде змінюватись надто швидко. Спробуйте не брати близько до серця все, що трапляється навколо. Спершу турбуйтесь про себе, а вже тоді допомагайте іншим.

Терези

Гороскоп на 1 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Сьогодні у Терезів є шанс зіткнутися з таким маловивченим явищем, як дежавю. У них може виникнути відчуття, що якісь події, що відбуваються навколо, вже відбувалися раніше, якогось незнайомця вони вже бачили, а якась ситуація їм знайома. Причина ж у тому, що сьогоднішній гороскоп наділяє Терезів могутньою інтуїцією.

Скорпіон

Гороскоп на 1 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228

Сьогоднішній день обіцяє щедро наповнити Скорпіона позитивною, творчою енергією! Його почуття і думки нарешті прийдуть в гармонійну рівновагу. У цей день Скорпіон навряд чи згадає, що таке нудьга, а будь-які прийняті ним рішення будуть відрізнятися мудрістю та виваженістю.

Стрілець

Гороскоп на 1 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Сьогодні Стрілець з одного тільки спортивного інтересу готовий буде наполегливо доводити оточуючим будь-яку свою думку, якою б безглуздою вона не була. Вступати з ним з цього приводу в суперечки заняття абсолютно порожнє. Тим більше, що через пів години Стрілець з таким самим запалом може почати доводити абсолютно зворотне.

Козеріг

Гороскоп на 1 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Сьогодні зорі в гороскопі Козерога утворюють доволі суперечливий візерунок: з одного боку, Козеріг буде сповнений сил і енергії, завдяки яким навіть найважче завдання йому по плечу. Однак при цьому день не обіцяє йому легких шляхів: навпаки, лише долаючи труднощі і перешкоди, Козеріг зможе проявити себе з кращого боку.

Водолій

Гороскоп на 1 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
День віщує Водолію щасливі шанси долі, але багато чого буде залежати від того, чи зуміє він ними скористатися. Річ у тому, що гороскоп на цей день не наділяє його енергійністю і хорошою реакцією, а ось події можуть розвиватися стрімко, вимагаючи від Водолія прийняття швидких рішень.

Риби

Гороскоп на 1 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229

Сьогодні головним трендом дня у Риб буде нудьга. З одного боку, в душі їм буде хотітися зайнятися хоч чимось цікавим. З іншого ж боку, шансів для цього буде, на жаль, небагато. Не варто очікувати, що хтось із оточуючих візьме ініціативу на себе і виведе Риб з цього пасивного стану.

До теми: Ці знаки Зодіаку найхолодніші у стосунках

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 532
Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото
  • Вчора, 16:30
  • 158
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 40601
Загрузка...
Новини