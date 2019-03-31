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Гороскоп на 1 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Свіжий гороскоп на сьогодні, 1 квітня 2019 року, – у нашій статті. Астрологи пророкують сьогодні багато ідей і несподіваних відкриттів. Дізнайтеся, чого очікувати вам!
1 квітня відмінно підходить для справ, які не потребують особливої винахідливості, фантазії і творчого підходу. Не варто наслідувати чужий приклад, а краще прислухатися до того, що вам каже власна інтуїція. Не виключено, що захочеться щось змінити у своєму житті. Ви швидко зрозумієте, що треба зробити, щоб всі ваші задуми реалізувалися. Не поспішайте приймати рішення стосовно особистих стосунків, приділіть більше уваги людям, які вам близькі. Якщо сьогодні вдасться відверто поговорити про свої почуття, то особисте життя найближчим часом налагодиться.
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Гороскоп на сьогодні, 1 квітня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
У Овнів виникне багато труднощів, для вирішення яких представникам цього знаку доведеться викласти всю свою енергію. Через це постраждає як особисте життя, так і "успішність" на роботі. Намагайтеся сконцентруватися на окремих проблемах і не женіться відразу за декількома "зайцями".
Телець
Життєвий потенціал перебуває на висоті. Сьогодні сприятливий день для реалізації ідей і планів попереднього часу. Не йдіть напролом, і вам випаде можливість спокійно довести до кінця задуману справу. Можливі деякі зміни в особистому житті. Не виключено, що другу половину дня доведеться присвятити проблемам, які пов'язані з близькою людиною або дітьми.
Близнюки
Несприятливий для здоров'я день сьогодні чекає Близнюків. Не виключені млявість, головні болі та загострення хронічних захворювань. Вас можуть засмутити невеликі сімейні неприємності. Потрібно набратися терпіння. Доведеться пережити труднощі у відносинах з близькими людьми. Обмежте спілкування з друзями і знайомими. Зірки застерігають від спокус, обманів, порожніх ілюзій. Поїздки та подорожі протипоказані.
Рак
Ракам слід підготуватися до перспективних пропозицій на роботі. Наступного тижня вас чекають нові зустрічі та знайомства, які вплинуть на ваш професійний ріст. Не варто вплутуватися в необдумані авантюри, які можуть серйозно вплинути на фінансове благополуччя. Ви можете відчути необхідність у порадах друзів, однак не варто повністю на них покладатися – не виключені розчарування. Вірогідні віщі сни.
Лев
Сприятливий день для тих Левів, хто добре спланував і тільки потім реалізував план дій. Ймовірна фінансова удача або вдале завершення розпочатої справи. Ваш життєвий потенціал буде перебувати сьогодні на висоті. Не виключені сприятливі зміни в особистому або суспільному житті. Відносини з особами протилежної статі будуть успішні, однак, зайва галантність, втручання суперника чи суперниці можуть негативно позначитися на результаті.
Діва
Дівам гороскоп на сьогодні обіцяє безліч позитивних вражень. Цей час відмінно підходить для того, щоб зайнятися собою, відпочити і позбутися від негативних думок. Вам вдасться насититися позитивом і зарядитися енергією для нового робочого тижня.
Терези
1 квітня несприятливий для будь-якої фінансової діяльності. Слід знизити ділову активність, щоб уникнути матеріальних втрат. У першій половині дня вірогідні розбіжності з начальством або колегами. Друга половина дня зажадає від вас більшої організованості і відповідальності за своїх близьких – можливі легкі сварки, хоча вагомих причин для них немає. Добре проявляти щедрість і виконувати прохання.
Скорпіон
Цей день принесе вам гарне самопочуття. Поступово відносини будуть приходити в норму. Покладіться на інтуїцію в ухваленні важливих рішень. Задумайтесь про літній відпочинок. У другій половині дня можливі романтичні зустрічі, які надовго залишаться у вашій пам'яті.
Стрілець
Стрільцям зірки радять сьогодні триматися подалі від алкоголю, а також жирної їжі і сумнівних закладів громадського харчування. Потрібно постаратися бути менш наполегливим і грубим в спілкуванні з оточуючими, щоб уникнути конфліктів. Сприятливий день чекає представників цього знака тільки в тому випадку, якщо вони будуть акуратні.
Козеріг
Активний та творчий день. Сьогодні ваша ділова активність принесе довгоочікувані результати. Можливі успіхи в професійній діяльності. Хороший період для Козерогів творчих професій. Але не довіряйте стороннім порадам, не йдіть на поводу емоцій. Перевірте свої ідеї логікою, здоровим глуздом та інтуїцією.
Водолій
День сприятливий для того, щоб зросли духовні, творчі і сексуальні можливості. Сьогодні саме час для здійснення найзаповітніших мрій. Не виключений несподіваний поворот подій. Не забувайте про повноцінний відпочинок для душі і тіла.
Риби
Можливо, невиправдано посилиться ваша зарозумілість, з'являться імпульсивність та надмірна схильність до ризику, під впливом яких ви можете зробити необачний вчинок або прийняти невірне рішення. Тому вирішення фінансових питань і укладення договорів краще перенести на інший день. Випадкова травма або хвороба можуть перешкодити виконанню раніше намічених планів.
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