Які знаки Зодіаку найвірніші у коханні

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які вважаються найбільш вірними в коханні, а також ті, які не відрізняються такою якістю.

Найнадійніший знак зодіаку – Козеріг: для цих представників земної стихії в шлюбі важливі не тільки почуття, але і статус партнера, спільні прагнення, соціальна сумісність.

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Фахівець вважає, що шлюби з Козерогами найміцніші, бо представники цього знаку цінують надійність і сталість у відносинах. При цьому найбільш непостійними у відносинах астролог назвала представників знака Близнюки, оскільки цим знаком управляє Меркурій.

Діву, Козерога і Тельця об'єднує сталість, ґрунтовність, прагматизм і нелюбов до змін. А повітряні знаки Близнюки, Терези, Водолій дуже рухливі. Вони люблять спілкування, і, як наслідок, у них більше контактів.

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